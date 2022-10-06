МВД прессует «Спартак», ограничивая вместимость стадиона. Клуб выделил 200 млн рублей, но все тормозят санкции

Хотя вопросы есть почти ко всем в РПЛ.

В 2022 году «Спартак» не собирал на домашних матчах больше 15 тысячи зрителей. Максимум – майская и сентябрьская игры с «Зенитом», на которые пришла треть от максимальной вместимости в 45 тысяч.

И дело – не в Fan ID. Система заработает на «Открытие Банк Арене» только с декабря.

«На этот стадион ходит 15 тысяч, потому что арена не соответствует требованиям приказа МВД № 1092. Почему ее не могут привести в соответствие? Задайте вопрос клубу, я не могу на него ответить», – заявил президент РФС Александр Дюков.

Дюков прав: ограничения по вместимости – вина «Спартака», который рискует на время вообще потерять стадион, если соберет больше трети от 45 тысяч.

Ниже объясняем, как это получилось.

Что такое приказ №1092? В чем именно нарушение «Спартака»?

Полное название приказа №1092 состоит из 23 слов, а их полный смысл понятен не сразу. Если проще, то в приказе от 17 ноября 2015 года перечислены требования к стадионам, на которых проходят спортивные (не только футбольные) соревнования. Например, прописано, сколько и каких видеокамер надо установить на арене, какими ограждениями оборудовать периметр, из чего должны состоять технические средства охраны. Всего – несколько сотен пунктов и подпунктов.

Приказ №1092 появился как логичное продолжение «закона о болельщиках» (192-ФЗ), принятого в 2013 году.

«2013 год – точка отсчета, когда началась работа по приведению в соответствие нормативно-правовой базы. Тогда внесли изменения в «закон о спорте» (те самые поправки, которые известны как «закон о болельщиках» – Sports.ru), появилась новая профессия: контролер-распорядитель, то есть стюард. Плюс возникло требование, чтобы органы внутренних дел разработали нормы по технической оснащенности стадионов, чтобы они стали безопаснее. Так родился приказ №1092», – объясняет Sports.ru заместитель генерального директора по безопасности «Арены Химки» Владимир Берестнев.

Берестнев работает на подмосковном стадионе с момента его открытия в 2008 году. До этого он служил в МВД и обеспечивал порядок на спортивных мероприятиях в Московской области. По его словам, сотрудники в те годы сталкивались с тем, что «не знали, что делать и куда бежать, потому что нет нормативной базы».

Близость чемпионата мира-2018 и просьбы клубов убрать полицию с трибун заставили власти принимать новые законы. «Они основываются в том числе на европейском опыте, – комментирует Берестнев. – Когда я работал в органах, МВД часто организовывало выезды в другие страны для ознакомления. Сотрудники смотрели на опыт Англии, Германии, изучали, что и как там. Потом делились с нами и какие-то мысли внесли в 1092».

Первые сообщения о том, что «Открытие Банк Арена» не соответствует приказу №1092 появились в марте 2022-го в телеграм-каналах. «Спартак» подтвердил инсайд и добавил, что устранил большую часть нарушений. Исключение – полноростовые турникеты.

«В текущих реалиях установка таких турникетов стоит около 200 миллионов рублей. В нынешней, мягко говоря, непростой обстановке, цена растет, и эти затраты представляются весьма значительными», – комментировали ситуацию в клубе, не уточняя, когда и как решат проблему.

В апреле высказалась Зарема Салихова: «…Или обязанность установить полноростовые турникеты – в нашем случае это 200 миллионов рублей. Вместо того, чтобы помочь сохранить рабочие места для сотрудников клуба во избежание массовых сокращений, нас вынуждают тратить деньги на металлические конструкции. Кто важнее в этой ситуации: люди или турникеты?»

Прошло полгода, «Спартак» провел дома 12 матчей в РПЛ и Кубке, но так и не установил турникеты. Их отсутствие бьет и по болельщикам (часть из них не может попасть на топовые матчи), и по клубу. «Потери [из-за ограничения по зрителям] есть, и они колоссальные. Цифры – коммерческая тайна, но они серьезные», – говорил в сентябре руководитель пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Зачем вообще нужны полноростовые турникеты? Почему они есть на всех стадионах, кроме «Спартака»?

Турникеты – одно из требований к стадионам, которое содержится в приказе №1092. Вместе со считывающими устройствами (к ним зрители прислоняют билеты) турникеты образуют СКУД – систему контроля управления доступом.

Турникеты, а точнее, устройства преграждающие управляемые (УПУ) бывают двух видов:

– полного перекрытия проема прохода (двери, ворота, полноростовые турникеты);

– частичного перекрытия проема прохода (поясные турникеты, триподы, шлагбаумы, калитки).

Сейчас на входных павильонах «Открытие Банк Арены» установлены триподы – самые простые турникеты-вертушки, которые есть в сотнях школ, поликлиник, офисных центрах. Перед ними стоят металлические калитки.

Приказ не запрещает использовать на стадионах триподы и калитки, но дополнительные требования МВД говорят, что для больших арен этого недостаточно. Правда, информация об этом содержится не в основном приказе, а в разъяснительных письмах от МВД. Например, МВД по Татарстану в ответ на обращение местного министра спорта написало, что «в соответствии с приказом МВД России» спортивные объекты вместимостью свыше 15 тысяч зрителей должны иметь УПУ полного перекрытия – двери, ворота, полноростовые турникеты.

«Считыватель билета в целом можно поставить и на трипод – так сейчас происходит на «Спартаке», – комментирует Владимир Берестнев с «Арены Химки». – Но трипод не обеспечивает такого уровня контроля, как полноростовой турникет».

Берестнев объясняет, для чего вообще нужны турникеты на стадионе: чтобы зрители входили дозированно – по одному, и чтобы на рамках металлодетекторов (обычно их устанавливают после турникетов) не создавалась давка: «Полноростовой турникет ограничивает потоки. Когда его нет, болельщики могут продавить толпу – и люди выскочат через рамки как пробка. То есть это полезная вещь для безопасности».

По его словам, на «Арене Химки» полноростовые турникеты появились в момент открытия стадиона – в 2008 году. На «Спартаке» их не было ни в 2014-м, ни в 2022-м. Исключение – чемпионат мира, когда турникеты установили на деньги федерального бюджета. После турнира клуб попросил Минспорта оставить оборудование как наследие, но чиновники отказали. По их плану, кусок от ЧМ должен был перепасть регионам.

Уже через год СКУД из Тушино (вместе с полноростовыми турникетами) обнаружилась в Тамбове. «В город пришло оборудование для систем контроля доступа, которое безвозмездно передано с московского стадиона «Спартак». Его стоимость – 98,2 миллиона рублей. Рамки безопасности и другое оборудование для входной группы разбирается, монтируется, изучается сотрудниками центрального стадиона Тамбова», – писала местная «Комсомольская правда» в мае 2019-го.

Замглавы администрации Тамбовской области и президент «Тамбова» Арсен Габуев объяснял, что оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности РПЛ, но и запустить систему электронной продажи билетов.

В следующие два сезона «Тамбов» проводил домашние матчи в Саранске и Нижнем Новгороде, пока не умер в 2021-м. Городской стадион принял ноль матчей РПЛ и, кажется, реконструируется до сих пор.

«Так получилось, что СКУД с чемпионата мира оказалась собственностью ФСБ или Минспорта, – комментирует Владимир Берестнев. – После турнира имущество распределялось по субъектам. Минспорта собирал заявки от стадионов, которым оно необходимо. Почему не оставили «Спартаку»? Наверное, потому что это частный стадион».

«Сочи» повезло. После ЧМ-2018 СКУД со стадиона «Фишт», тоже установленный за федеральный счет, не отправили в другой регион, хотя руководство арены было не против. Берестнев приехал в Сочи перед сезоном-2019/20, чтобы проконсультировать дебютанта РПЛ по поводу безопасности: «Стадион сказал, что полноростовые турникеты – это не их собственность, их скоро уберут. Для меня это было удивительно, я ответил: «Это отличная система, она необходима на стадионе. Как-то надо договариваться».

Специалист по безопасности не очень понимает, почему на современном «Спартаке» полноростовые турникеты не установили в момент постройки арены. По его мнению, проектировщики, скорее всего, сэкономили. Как обратный пример он приводит «ВТБ Арену», где на каждом входном павильоне изначально установили полноростовые турникеты.

Когда турникеты появятся на «Открытии»? Как «Спартак» играл 7 лет, если нарушал закон?

Приказ №1092 приняли в ноябре 2015-го, проблемы у «Спартака» появились в марте 2022-го. Как клуб столько лет играл на стадионе, который не соответствует требованиям безопасности?

Дело в том, что силовики не вводят санкции мгновенно. Сначала они присылают письма с просьбой устранить нарушения. Если организатор или собственник стадиона игнорирует их, активируются штрафы. «Есть административный кодекс, а в нем статьи 20.31 и 20.32 – «Нарушение правил поведения зрителями» и «Нарушение правил обеспечения безопасности». По этим статьям МВД может привлечь организатора соревнований и собственника объекта», – говорит Владимир Берестнев.

По сообщению МВД, силовики действительно неоднократно отправляли письма «Спартаку» с требованием устранить нарушения. «Все они были проигнорированы, а нарушения не устранены», – сообщили в ведомстве в начале сентября и добавили, что в итоге оштрафовали клуб по статье 20.32 КоАП РФ. Штраф по этой статье – до 300 тысяч рублей, с причинением вреда здоровью или имуществу – до 500 тысяч.

Источник Sports.ru в «Спартаке» подтверждает получения писем от МВД. По его словам, о них знал даже Леонид Федун, но каждый раз бывший акционер отодвигал вопрос: «Он говорил: «А, ладно, все равно продавайте [билеты на все места]. Потом, видимо, уже прижало. В том числе на фоне Fan ID органы решили это дело закрутить».

Из текста выше может показаться, что в итоге вместимость «Открытие Банк Арены» ограничило МВД. Это не так.

«Полиция только составляет протокол. Дальше дело рассматривает суд и накладывает санкцию. Но суд по статье 20.32 не может ограничить вместимость, – объясняет Берестнев. – У суда есть две санкции: штраф или ограничение деятельности объекта».

Простым языком: если штрафы не помогают, суд может закрыть стадион на три месяца. Тогда на нем запрещено даже тренироваться.

Чтобы избежать бана, «Спартак» искусственно ограничил вместимость «Открытие Банк Арены» 15 тысячами зрителей. Версию подтверждает в том числе сообщение МВД: «Решения об ограничении билетной программы до 15 тысяч зрителей принимаются организатором соревнования во избежание административной ответственности».

15 тысяч – цифра из приказа №1092. В нем все спортивные объекты делятся на пять категорий: без зрителей, до 5 тысяч зрителей, от 5 до 15 тысяч зрителей, от 15 до 40 тысяч, 40 тысяч и более. К каждой категории предъявляются свои требования. Например, СКУД можно не устанавливать на аренах до 5 тысяч зрителей, но в категории 5 тысяч и более – система нужна. Без полноростовых турникетов обойдутся арены до 15 тысяч, все остальные обязаны иметь их.

Ограничивая вместимость, «Спартак» переводит «Открытие Банк Арену» в категорию объектов до 15 тысяч зрителей и формально соблюдает правила, избегая новых санкций.

В «Спартаке» признают, что постоянные ограничения бьют по бюджету, поэтому уже решают проблему. В начале августа генеральный директор Евгений Мележиков заявил, что клуб провел конкурсные процедуры, отобрал подрядчика и предварительно подтвердил финансирование для установки турникетов. «В ближайшее время запускаем процедуру доукомплектования стадиона. Думаю, в ноябре-декабре эти работы завершим», – добавлял босс.

В сентябре информацию подтвердил руководитель пресс-службы Зеленов: «Скоро мы все сделаем, бюджет выделен. Вопрос был решен давно, осталось технологически его выполнить: купить, привезти и установить».

Из слов клуба («Цена растет, и эти затраты представляются весьма значительными»), Мележикова или Салиховой («Кто важнее: люди или турникеты?») кажется, что долгое ожидание турникетов связано с деньгами – «Спартак» не готов выделять на железяки 200 миллионов рублей. По информации Sports.ru, дело в политике.

«Спартак» заказал полноростовые турникеты у австрийской компании SKIDATA – европейского гиганта на рынке систем доступа. Продукция SKIDATA работает в 100 странах мира, в том числе в аэропортах Мюнхена, Далласа (второй по загруженности аэропорт США) и главных европейских горнолыжных курортах. Ее турникеты стояли на Евро-2004, 2008 и 2012 и на чемпионате мира-2006.

«Спартак» уже покупал оборудование SKIDATA в 2016 году, спустя шесть лет обратился снова. «Но из-за санкций случились трудности с доставкой в Россию. Поэтому клуб никак не может начать установку», – говорит источник Sports.ru.

Приказу №1092 не соответствует почти никто в РПЛ, «Арена Химки» тоже огранивает посещаемость, скоро проблемы начнутся у «Локомотива»

«В России есть только два стадиона, которые полностью выполняют требования приказа №1092, – «Фишт» и «Ростов Арена», – говорит Владимир Берестнев. Остальные, по его словам, соответствует частично, поэтому тоже ограничивают вместимость – просто об этом не вспоминают, потому что в РПЛ почти не бывает солд-аутов.

Главная проблема стадионов – пропускная способность. Приказ заявляет, что за 30 минут пиковой нагрузки через точки пропуска должны пройти 70% зрителей от полной вместимости стадиона. Так 45-тысячная «Открытие Банк Арена» за полчаса наполнится на 31,5 тысяч.

По правилам, каждая точка доступа оборудована металлодетектором и турникетом. В методических рекомендациях выведена формула: через один турникет за час проходят максимум 450 человек, через металлодетектор – 250 человек. Итог: для соответствия рекомендациям «Спартаку» нужно установить 140 турникетов и 252 металлодетектора.

«У кого-то это количество не соответствует, вот и приходится ограничивать вместимость, – комментирует Берестнев. – Например, на «РЖД-Арене» просто физически нельзя разместить столько турникетов и детекторов, потому что на территорию стадиона можно войти только с одной стороны».

«Арена Химки» соответствует формуле и сейчас, и раньше – до того, как стадион уменьшил вместимость. «На 18 тысяч он никогда не наполнялся, а для людей комфортнее, когда места пошире, – рассказывает заместитель директора. – Поэтому мы расширили межкресельные расстояния. Плюс по требованию ТВ появились дополнительные площадки для съемок матчей, для этого тоже демонтировали места. Сегодня арена вмещает 14950 зрителей».

Несмотря на это, с ней тоже есть трудности. По требованию приказа №1092 внешний периметр стадиона должен огораживаться сплошным металлическим забором высотой 2,5 метра и ячейками 2 на 2 сантиметра. «Арена Химки» стоит в черте города вплотную к проезжей части и остановке автобуса, установить там забор – нереально. Комиссия МВД выявила недочет, но не применила санкции, подобное нарушение допускается.

Сложнее ситуация с газоанализаторами, которые должны находиться на каждом КПП, – это еще одно требование приказа. «У меня 21 входная группа, значит нужен 21 газоанализатор, а они дорогие. Прибор может стоит больше миллиона рублей», – подсчитывает Берестнев. Вторая проблема – специалисты, которые умеют работать с прибором: «В этом сезоне у нас играют «Торпедо» и «Химки». Соответственно, стюардов и чоповцев нанимают они, а газоанализаторы должны быть у меня. Вопрос: мне надо держать персонал, чтобы он раз в неделю выходил и пользовался газоанализатором? Каждому в руки его ведь не дашь».

«Химки» выходят из положения, тоже ограничивая вместимость стадиона, – не больше 5 тысяч зрителей. При такой заполняемости использовать газонализаторы не требуется. Если открыты хотя бы две трибуны – центральная и за воротами, то это уже 6 тысяч человек и 10 приборов.

«То, что это нужно, – безусловно. Но нужно ли их столько? Человека и так не пропустят с крупногабаритной кладью, плюс на рамках идет тактильный осмотр каждого входящего. Зачем на каждой группе еще и газоанализатор?» – удивляется Берестнев.

– Забавно получается: чем меньше зрителей, тем меньше для вас геморроя.

– Конечно. Ответственности меньше. А когда полный стадион – сколько жизней на трибунах.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Антон Денисов, Рамиль Ситдиков, Максим Богодвид, Павел Бедняков; fckhimki.com; t.me/karpinside; arena-khimki.ru; globallookpress.com/Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com