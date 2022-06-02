Истории про взлет Агаларова: толстел из-за стресса, не подошел «Зениту», зарплата – 150к рублей в месяц

Уедет в Европу?

«Уфе» плохо: из команды ушли главный тренер, все легионеры и несколько россиян, не факт, что денег хватит для заявки в ФНЛ-1. Выручить может трансфер Гамида Агаларова – лучший бомбардир РПЛ-2021/22 находится на контракте до июня 2024-го и точно не уйдет свободным агентом.

Недавно мы писали про уникальное достижение Агаларова (72% голов команды – фантастика для всего мира) и разбирали формулу его эффективности.

Новый пост – про то, как форвард шел к успеху.

Полгода назад было общение с «Базелем» и конкретные предложения из Европы, но они не устроили «Уфу» и игрока

По данным «Матч ТВ», сейчас Агаларовым интересуются клубы РПЛ и Европы, а предметнее всех его рассматривают в Бельгии. Похожая ситуация была зимой: после 15-миллионной продажи Кабрала в «Фиорентину» усиление на российском рынке искал «Базель». Швейцарцы не выходили на «Уфу» с предложением о покупке, но спрашивали о цене. В итоге не рискнули деньгами и взяли в аренду Федора Чалова.

Конкретика шла из других европейских команд, но офферы не устроили клуб, игрока и его отца (Руслан Агаларов – рекордсмен «Анжи» по количеству матчей, а теперь ведет дела сына) – стороны согласились, что это не тот уровень, ради которого надо уезжать из России. При этом «Уфа» настроена продать футболиста именно в Европу: Газизову понравилась история с Зинченко, еще недавно он считал, что важнее выйти на европейский рынок, чем торговать в России.

Зимой 2021-го Рахимов отказался от Агаларова и не взял даже на сборы. В Астрахань его позвал тренер, который приглашал еще из «Анжи»

Агаларов пришел в «Уфу» в январе 2020-го и у Евсеева периодически появлялся на поле – два раза даже в старте. В октябре 2020-го Вадима сменил Рахимов, который не видел форварда в составе: прямо сказал, что не нуждается в нем. Уйти в аренду Гамид не успел – дождался зимы, рассчитывая поехать на сборы и там доказать эффективность. Рахимов снова не дал шанса – отцепил от поездки от Турцию.

В трансферное окно у Агаларова возникли три предложения по аренде из ФНЛ, он выбрал «Волгарь». Оттуда позвонил главный тренер Виталий Панов, который звал Гамида в Астрахань, еще когда тот выступал за «Анжи» – связывался с отцом игрока и говорил, что нуждается в его сыне. Руслан Агаларов отказал, потому что устно уже договорился с «Уфой». Когда Панов узнал, что Гамид готов к аренде из «Уфы», – снова пригласил его.

В Астрахани весной 2021-го Агаларов перезагрузился: жил на базе (в город выходил пару раз пообедать) и думал только о футболе. Панов выпускал его во всех матчах (8 из 14 раз – в стартовом составе), из-за чего форвард обрел уверенность и стал более наглым. Пять мячей за 665 минут (два – с пенальти) – по похожему графику Гамид шел в этом сезоне в РПЛ.

В «Уфе» набрал лишний вес и худел в Дагестане под руководством отца. Скинул больше, чем надо, и понял, что так даже лучше

Из-за игнора Рахимова Агаларов плохо тренировался и набирал вес. Сработала психология: игрок не ел много, но полнел на фоне негативных эмоций. Во время зимнего перерыва он бросил тренировки и дошел до 80 килограммов. Вмешался отец, который сказал, что так продолжаться не может и посадил на диету.

Диета включала минимальное питание и жесткие нагрузки: в январе 2021-го Гамид тренировался три раза в день под руководством отца. С утра – пробежка до моря и обратно, четыре километра. В обед – футбол с друзьями. Вечером – беговая дорожка на воздухе в болоньевом костюме. За месяц скинул пять килограммов – стало легче.

До этого Агаларов думал, что его боевой вес – 77-78 килограммов, и не ощущал тяжести. Когда сбросил до этой цифры, отец сказал, что нужно еще – до этого так говорили несколько тренеров, но Гамид их не слушал. Оказалось, что при 75 килограммах он чувствует себя на поле намного лучше. Форвард сравнивал это с избавлением от трехкилограммовой гири – когда она лежит в кармане, передвигаться сильно труднее.

После похудения в норму пришла даже жировая прослойка. Когда Гамид весил 78, его измеряли в сборной Карпина – сказали, что все хорошо, но процент жира пограничный. Теперь он снизился.

Приходил в футбол вратарем, забивал в матче с результатом 19:0

Агаларов попал в футбол в шесть лет. Первый тренер – друг отца по «Анжи», который тренировал детей на год-два старше, чем Гамид: команду 6-летних в Махачкале еще не набрали. Первое амплуа парня – вратарь. Он любил падать и отбивать, поэтому сам встал в ворота. В первом матче вытащил все удары соперника, команда победила 2:0.

Через два месяца тренер перевел самого младшего на позицию левого защитника. Когда тот попал к сверстникам, стал уже нападающим и сразу начал забивать. В матче на турнире Северо-Кавказского Федерального округа команда Агаларова обыграла соперника 19:0, а он забил пять голов. Причем сыграл всего тайм, потом выпустили ребят, которые получали мало практики.

Попал в основу «Анжи», когда у клуба закончились деньги, и вместе с ним вылетел в ПФЛ. В академии играл против Это’О и Роберто Карлоса

Гамид попал в академию «Анжи» в 12 лет и застал время расцвета. Однажды после победы на детском турнире каждому игроку выплатили по две тысячи рублей и чествовали на «Анжи-Арене» в перерыве матча РПЛ. В другой раз тренироваться с командой его возраста пришли Это’О, Виллиан и Роберто Карлос. Парни сыграли против звезд в мини-футбол на маленькие ворота.

В основу форвард попал в 17 лет при Вадиме Скрипченко – тот взял его на сборы в Турцию, но после второго сбора Агаларова вызвали в юношескую сборную (тоже впервые), пришлось уехать. Следующее появление – через полгода летом 2018-го. Агаларов не поехал на первый сбор из-за школьных экзаменов, но попал на тренировки в Подмосковье, где команда жила до холодов.

Футболист дебютировал за взрослый «Анжи» в первом туре и до конца чемпионата еще шесть раз появился в составе. В том сезоне у клуба начались проблемы с деньгами – задержки зарплаты доходили до трех-четырех месяцев. Агаларову было легче, чем игрокам основы: ему платили минимум, поэтому больших сумм не задолжали. Помогало и то, что он жил с родителями, мог попросить денег у отца. Тратить тоже особо было некуда – с друзьями встречался два раза в месяц.

Агаларов даже сейчас не гонится за деньгами. Считает, что нужно молчать, тренироваться и доказывать – работать на имя, чтобы потом оно работало на него. «Анжи» он вспоминает как период, когда ему просто нравилось играть в Премьер-лиге, хотя на следующий сезон команда упала в ПФЛ. Там зарплаты всех игроков просели до 20-30 тысяч рублей, в составе осталась молодежь, которая впервые выходила против мужиков и заняла предпоследнее место в зоне «Юг».

Тот опыт помог Гамиду: он научился быстрее принимать решения и вести борьбу. Итог: пять мячей в 15 матчах и переход в «Уфу» в зимнюю паузу.

Сделал операцию на нос – после этого заиграл сильно лучше

По юношам Агаларов страдал из-за проблем с дыханием: смещенная носовая перегородка развивала хронический гайморит. В 18 лет в отпуске он сделал операцию – проблемы исчезли, начался карьерный взлет.

Смещенная перегородка – результат травмы в 10 лет. Гамид с командой поехал на турнир, в номере дурачился с друзьями и ударился носом о тумбочку. Драки там не было: парень не любит драться и вспоминает только один случай, когда толкался на поле: во время товарищеского матча против «Алании». Он отобрал мяч, игрок сзади ударил его двумя ногами. До конца игры оставалось две минуты, Агаларову стало неприятно, он возмутился. Случилась потасовка, но через несколько минут команды успокоились.

Зарабатывает 150 тысяч рублей – в 88 раз меньше Дзюбы в «Зените»

Цифры впервые назвал Игорь Рабинер, позже их подтверждали инсайдеры из Salary Sport и Шамиль Газизов.

Скромная зарплата объясняется просто. Из «Анжи» в январе 2020-го Агаларов переходил игроком второго дивизиона и получил даже больше, чем заслуживал обычный дублер. За полтора года он не сильно приблизился к основе и уходил в аренду – причин для повышения не было. Забивать в сезоне-2021/22 Гамид начал стремительно – клуб побоялся что-то менять, чтобы не испортить парня, завалив деньгами после пары удачных месяцев.

Постоянно на связи с отцом – они обсуждают каждую игру, Руслан просит не расслабляться и говорит за сына с медиа

Футбол – выбор Гамида, но отец сопровождал его всю карьеру. Когда увидел, что сын настроен серьезно, отдал на занятия к другу и сам тренировал, показывая дома упражнения, которые помогают в игре. Они до сих пор на связи: разговаривают час-полтора после каждого матча, детально обсуждают эпизоды. Когда Руслан чувствует, что сын доволен собой, опускает его на землю: «А где ты хорошо сыграл? Ты здесь и здесь ошибся». После провальных матчей, наоборот, поддерживает: «Посмотри, ты здесь хорошо сыграл».

В последнее время старший Агаларов еще сильнее просил Гамида не расслабляться и прибавлять. Тот считает, что отец прав на 100%. По его мнению, даже звание лучшего бомбардира – это не то, после чего можно расслабиться.

Еще Руслан напоминает сыну про вес – объясняет, что нужно держать себя в форме и не допускать, чтобы набирались даже лишние полкило. На нем – и общение с медиа. За год с момента взлета Агаларов дал три коротких интервью – каналу сборной России на ютубе, «Матч ТВ» и «Чемпионату» в рамках рекламной интеграции. Отец говорит сильно больше и смелее: например, весной несколько раз повторил, что Гамиду пора уходить в более сильный клуб вне зависимости от того, вылетит «Уфа» или нет.

Перед «Уфой» отцепили из «Зенита»-2, а в Башкирию мог переехать за год до официального объявления

Руслан Агаларов не только говорит за сына, но и представляет его в переговорах. Например, занимался трансфером в «Уфу»: пообщался с Газизовым, потом спросил мнение ребенка. Официальный переход случился в январе 2020-го, но впервые «Уфа» приглашала Гамида еще зимой 2019-го. Тогда клубы не договорились о стоимости форварда, как и летом 2019-го. Спустя полгода он перешел свободным агентом за сумму компенсации – «Анжи» пытался переподписать контракт, но Агаларовы отказались, заявив, что Гамиду нужно расти как футболисту.

Перед «Уфой» футболист ездил на просмотр в «Зенит»-2, но его отправили домой после трех тренировок и просмотрового матча. Гамид все понял сам еще до официального отказа – он не забил и выглядел плохо в игре из-за тяжести в ногах. Причина – за день до этого на тренировке были серьезные нагрузки. Вернулся в Махачкалу и в следующем матче за «Анжи» забил два гола.

К неудачам Агаларов относится спокойно. Рассуждает, что в первый заход в «Уфе» оказался не готов к Премьер-лиге: не оброс мясом, не возмужал. С тех пор вырос – в том числе ментально, стал наглее и переосмыслил историю с весом. Сейчас Гамид понимает, что на поле надо забирать свое, иначе это заберет кто-то другой.

Фото: ФК «Анжи»; ФК «Уфа»; instagram.com/agalarov.g; РИА Новости/Саид Царнаев