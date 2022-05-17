«В Голландию поеду без проблем, даже в клуб из середины таблицы». Откровенный Зиньковский

Рассказал про девушек, бизнес и кидалово агента.

Антон Зиньковский – один из главных прорывов сезона.

Год назад полузащитник считался талантливым, но уже 25-летним футболистом с не самым большим опытом в главной лиге. К лету 2022-го он подходит лидером очень зрелищных «Крыльев» из топ-8, игроком из списка сборной и лучшим ассистентом РПЛ-2021/22 – за тур до конца Антон опережает Себастиана Шиманьского на один ассист – девять против восьми.

Александр Головин встретился с Зиньковским, чтобы понять, как у него это получилось.

Про отношения: расставание помогло футболу, зимой сделал предложение на пляже, но свадьба отменилась

– Хочу выразить восхищение. Я пролистал твои соцсети, увидел много фотографий с девушкой, зашел в ее профиль и офигел. Во-первых, от того, насколько она прекрасна. Во-вторых, от того, что она не похожа на 90% девушек футболистов РПЛ. Как вы познакомились?

– Через общего друга по «Чертаново» – виделись в компаниях. Постепенно стали общаться, понравились друг другу – и это переросло в отношения.

Четыре года назад начали встречаться – кстати, мы оба из Новороссийска, но не были знакомы. Сейчас дошло до предложения, а летом будет роспись.

– Слышал, что друг, через которого вы познакомились, много гулял и почти закончил с футболом. Знаешь еще примеры, когда у людей сносило голову, и они заканчивали?

– В каждом году есть такой человек. Например, Никита Калашников в 12-14 лет играл в «Чертаново» и за сборную, считался суперзвездой. Про него говорили, что растет второй Аршавин. В итоге в 15 лет он уехал обратно в Самару, сейчас то ли таксует, то ли еще что-то. Потому что гулял, девочки пошли.

– У тебя было много девушек?

– Нет, за всю жизнь – четыре. Сейчас отношения длятся четыре года, до этого – два или два с половиной. И пару раз – по несколько недель.

– Трудно расходились после двух лет?

– Первое время тоска накатывала. Потом понял: хорошо, что разошлись, особенно – для спорта. Когда мы расстались, футбол сразу пошел вверх.

Я не считал, что девушка отвлекала, но оказалось, что отвлекала. Мне было 18-19 лет, какая-то часть меня уходила на отношения, на футбол оставалось меньше сил. Тем более в отношениях случались несостыковки. В итоге расстались, и у меня все наладилось: через полгода-год уехал в «Крылья». Но лучше бы еще раньше расстались.

– Теперь давай про невесту. Самое необычное свидание, которое ты устраивал?

– Наверное, больше вспоминаются путешествия. Мы начали встречаться в феврале, а уже в мае полетели в Париж. Денег было мало, но я выкроил, потому что Камилла мечтала о «Диснейленде». Хотя и я был в восторге, когда попал туда. Там суперклассно.

Стояла теплая погода, народу – очень много, аттракционов – миллион, правда, Камилла боится горок, мы пробовали совсем детские. На территории – куча магазинчиков с едой, сувенирами, везде гуляют персонажи «Диснея», с ними можно фоткаться. Попали как в сказку.

– Где ты сделал предложение?

– На Мальдивах. С ее подругой выбрали кольцо, поехали на море. Когда вдвоем гуляли по пляжу, встал на колено на песке.

Решился быстро, потому что понимал, что четыре года встречаемся – пора. Пять, шесть – куда ждать, смысл? Может, через год она скажет: «Все, я устала ждать, пока»?

– То есть сделал, потому что время поджимало? Или осознанно к этому шел? Мужики редко сами хотят.

– Когда мы начинали встречаться, я сразу сказал: «Если начинаем, то до конца». Так и получилось. Когда делал предложение, напомнил: «Я же тебе говорил, что этим все закончится».

Я изначально был уверен, что все получится. Нервничал в момент самого предложения, а когда обдумывал – ответственно подходил, знал, чего хочу.

– Расскажи про подготовку к свадьбе.

– Это сложный процесс, который пришлось отменить. Нужно было нанять организатора, после этого посмотреть площадки – в Геленджике, Кабардинке, Анапе, Новороссийске, Краснодаре. Попробовать питание, потому что везде по-разному готовят. Понять, заказывать ли отдельный кейтеринг или обойтись тем, что есть. Плюс ведущий, группа. Но ведущего мы нашли через Рому Нагучева – он быстро договорился. Планировали известного человека, который еще ведет свадьбы, но не комментатора.

В основном всеми вопросами занимался организатор, предлагал нам варианты. Но Камилла все равно смотрела, потому что мы хотели определенную площадку. А они все отличаются – где-то нужно привозить свои биотуалеты, где-то – ставить будку с электричеством.

В итоге все отменилось, потому что сейчас гостям тяжело добраться в Краснодарский край – самолеты не летают. Получается, двое суток уйдет только на дорогу туда и обратно, плюс двое суток сама свадьба. Почти неделю люди должны убить ради свадьбы. Я бы сильно задумался, ехать ли к кому-то на свадьбу на неделю. Из-за этого решили пока просто расписаться.

– Пока ты рассказывал про свадьбу, я вспомнил фильм «Горько». Смотрел?

– Это наше? Я просто наше почти не смотрю и музыку не слушаю. Наша музыка вообще не нравится. Что-то более старое можно, а все новое – полный ужас.

С фильмами – то же самое. Как вот вышел русский фильм про супергероев, где медведь стреляет из пушек – это же хрень полнейшая. Хотели сделать супербоевик, получилось как всегда (вероятно, речь про фильм «Защитники» Сарика Андреасяна – Sports.ru).

– Что слушаешь из старого российского?

– Я меломан, слушаю все-все-все, кроме жесткого рока. Раньше брат любил «Короля и шута», «Пикник» и «Арию» – я тоже спокойно слушал. Папа ценит прямо совсем старых мужичков вроде Led Zeppelin – я слушал, нормально.

Но сам люблю совсем другое – американский хип-хоп и рэп. Хотя, если «Король и Шут» где-то играет, я такой: «О, слова знаю». Потому что 15 лет назад с братом переслушал все это.

На первые деньги купил жилье родителям, сейчас инвестирует в доллары и нежилые помещения

– Ты сказал, что четыре года назад у тебя не было денег на Париж.

– Не то что не было… Я играл в «Чертаново», зарабатывал 50-70 тысяч рублей. То есть не прямо супермного.

– Сейчас ты зарабатываешь в сотни раз больше…

– Нууу, не в сотни.

– Хорошо, в десятки. Как изменилась твоя жизнь с приходом денег?

– Сначала хочу сказать, что благодарен попаданию в «Крылья». Это мой основной толчок в карьере и путь к заработку.

Как изменилась? Я купил все необходимое маме и папе. Маме – квартиру в Новороссийске, папе – домик там же, но он его еще обустраивает. Прям в центре города, но не в сильно оживленной части, чуть-чуть на горе – там тихий район, почти нет машин. Как у Таноса в «Войне бесконечности».

На участке мы строим лабораторию брату. Он зубной техник, работает на себя, а не на компанию – занимается слепками, винирами, протезами. Например, ему говорят: «Надо сделать зуб». Он сидит и делает это. Скоро будет делать все в метре от дома.

– Стоматологический кабинет стоит несколько миллионов рублей.

– С аппаратурой – даже больше. Но у него все уже есть, я только один раз помогал купить какую-то штуку. Просто сейчас его место не подходит для работы. Поэтому решили чуть убрать сад у папы, а на освободившемся пространстве построить кабинет.

– Родителей ты обеспечил. А себя?

– Не жалуюсь, хотя всегда хочется большего. Квартиру пока не купил, только отремонтировал мамину. Она как-то купила маленькую однушку, но строительство заморозили. Я уже попал в Премьер-лигу, купил ей другую квартиру. Год назад однушка достроилась, сделал в ней ремонт, теперь использую как перевалочный пункт в Новороссийске.

В Самаре квартиру снимаю, а до этого вообще жил на базе. Сначала с Артемом Тимофеевым, потом к нему приехала девушка, они начали снимать, и я остался в большой комнате один. Камилла в то время училась в Новороссийске, а мне одному зачем снимать, тратить деньги, кататься каждый день на такси? Вот когда начали жить вместе, поняли, что надо. Это случилось полтора года назад.

– Куда уходят те несколько миллионов рублей, которые каждый месяц приходят на карту?

– Бизнес. Я открыл ИП, купил коммерческие помещения – пока этим занимаюсь. Аренда еще не приходит, в процессе.

Все получилось благодаря второму брату – нас трое по папе, мы вместе росли. Брат строит «Пятерочки» и «Магниты» по Краснодарскому краю и как-то сказал: «Если у тебя есть деньги, давай я буду покупать помещения, а ты – зарабатывать на аренде?»

Я и сам хотел куда-то вложиться, но думал, кто этим будет заниматься. Я живу в Самаре, летаю на выезды, не особо удобно мотаться в Новороссийск. А тут брат, который все знает: где и что должно стоять, как проложить трубы в стенах, на сколько сантиметров они могут вылезать, какая арендная плата. Совпало, что он оказался готов. И ему тоже будет за это плюс.

Под «Пятерочку» нужны большие помещения, мы пока купили несколько средних. В теории хотели «Пятерочку», но в тот момент не оказалось таких денег, потому что купил квартиру маме и дом папе. А за год цена выросла в два раза. В России недвижка вообще растет, но в Новороссийске она растет, как в Москве, какими-то нереальными темпами. Лучше покупать в Москве, если есть такой вариант.

– Не стремно отдавать такие деньги, пусть даже и брату?

– Спокойно отношусь. Если он обманет меня даже на один объект, деньги все равно останутся в семье. Да и далеко не уедет, мы в одном городе, легко найти друг друга, ха-ха. Тем более все объекты на меня покупаются.

– У тебя была обеспеченная семья?

– Папа с мамой в разводе, поэтому я жил у мамы, у папы, у бабушки с дедушкой. Никто не шиковал, но нормально, средне. Зарплата мамы – 35-40 тысяч, вряд ли это много, но родители старались делать все для меня. В день давали рублей 100. Когда нужны были бутсы – покупали. Больше ничего не надо было. Шел в школу, потом – на тренировку, дальше – снова играть в футбол, на что тратить?

– Ты инвестируешь в помещения, но сейчас популярно покупать акции.

– Тоже на это посматриваю, но с опаской. Какую-то часть денег выделил и купил немного акций: «Газпром», Nike, потому что с ними контракт, Blizzard – их сейчас купил Microsoft, и акции взлетели. Но пока это развлечение, чтобы понять, как и что работает.

Плюс откладываю в долларах. Вот и получается: недвижка, доллары, помещения, инвестиции.

– Почему хранишь деньги в долларах, а не в рублях?

– Инфляция, доллар меньше подвержен ей (эта часть интервью состоялась до 24 февраля – Sports.ru). Плюс папа Камиллы – моряк, зарплата приходит в долларах, ему надо как-то менять. Он меняет через меня: мне ничего с этого не выходит, но у меня остаются доллары. Рубль съедается каждые полгода-год, а доллар лежит и никуда не пропадет.

– Как часто у тебя просят взаймы?

– Редко. Год назад одолжил 50 тысяч знакомому в Новороссийске, который играл со мной за 1996 год, – он до сих пор не отдал. Хотя это было с мольбами и слезами, что все потеряно, жизнь сломалась, «пожалуйста, пожалуйста». Говорил, что потерял деньги: взял микрозайм с бешеными процентами, коллекторы давят. Вот и вся история ребят, которые хотят занять.

– Ты сказал про контракт с Nike. Они тебе платят?

– В этом сезоне – да, платят. Там зависит от того, сколько играешь, плюс надо играть в Премьер-лиге.

– Гонорары сопоставимы с зарплатой?

– Вообще нет, 1/20 от нее где-то.

Вообще, контракт с Nike – самое крутое, что может быть. Все равно, платят или нет, мне всего один раз платили. Но сам факт, что ты играешь в бутсах Nike. Еще в «Чертаново» мне предлагал контракт adidas – с лучшими условиями и по вещам, и по деньгам. Nike тогда не платил, а adidas уже предлагал деньги. Но я сказал «Ни в коем случае», потому что бутсы Nike – это топ. Любые другие бутсы не сравнятся с ними. Мне очень удобно играть в Nike, всю жизнь в них. Может, в начале были Lotte или Umbro, потом купил Nike от Роналдиньо – и пошло.

В один год только попробовал adidas, у них вышла неплохая модель. Потом вернулся к Nike, в 20-21 год заключил контракт. Сейчас ничего почти не заказываю из спортивного, семья тоже – Nike дает куртки, костюмы, кроссовки, майки.

– Что с adidas не так?

– Приведу пример. Один игрок «Крыльев» подписал контракт с adidas. Поиграл неделю в их бутсах и сказал: «Не хочу контракт, не буду играть в бутсах adidas». Сказал, что сам будет покупать Nike, даже без контракта. Хотя попадет в сборную – спокойно заключит.

Когда он рассказал, я удивился, но понял, что все правильно. Nike просто лучше, каждая модель удобная, зачем что-то менять? Конечно, есть те, кто играет в adidas. Но мне по барабану, какие деньги будут платить там или сколько вещей давать – хоть в три раза больше. Мне просто удобно в бутсах Nike, а футбол – моя работа. Самое главное, чтобы было удобно не в вещах, а в бутсах.

– Со временем отношение к бутсам меняется?

– Когда заключаешь контракт и присылают новые бутсы, ты такой: «Ага, окей». А раньше каждые новые бутсы – это эмоциональный подъем. Заходишь в магазин, спрашиваешь, можно ли взять, а папа говорит: «Давай, возьмем». Блин, это нереальные ощущения.

Сейчас фотку покажу.

Вот, Nike Total 90 – у меня такие были. Это мне скинул папа друга – у него сохранились. Суперлегендарные бутсы, мне купили их в восемь лет. В них я ощущал себя Роналдиньо.

– Nike твой единственный спонсор?

– Да, я еще не суперзвезда даже по российским меркам.

Теплая часть: подводная охота с отцом, бабушка, которая смотрит футбол и передает приветы

– Ты сказал, что сегодня из-за погоды была тренировка, на которой можно ругаться матом. Какая твоя самая жесткая тренировка?

– На сборах у Колыванова. Хорошо, что такие сборы только раз в жизни. Тогда приехал в «Уфу», где еще Зинченко играл, на просмотр из «Чертаново». Первый сбор после Нового года, и мы каждое утро бегали километров по 10 без мячей. Вышел, размялся – и ######## [побежал], как говорится.

Я помирал просто нереально. А вечером была еще одна тренировка – с квадратами, с футболом на сближенные ворота. Полно команд много бегают, но «Уфе» это не особо помогало.

– Почему ты не подошел «Уфе»?

– Наверное, сыроват оказался. Но получилось обидно: побегал дней восемь, а в конце предстояло несколько игр. Перед ними подошел Колыванов: «Спасибо, будем за тобой следить, давай». Ха-ха-ха.

Я очень расстроился. Ларину даже написал: «И чего я приехал? Километры намотал просто так». Но опыт неплохой.

– Ты сказал про Зинченко. Каким его запомнил?

– В плане быта – супервеселым и общительным. Он был главным заводилой. В плане футбола не особо запомнился. Только выносливостью: когда мы бегали круги, он в своей группе несся первым метров на 10 впереди. Я бежал и подыхал, а он спокойно впереди всех. В остальном – обычный игрок Премьер-лиги, как и вся команда. Не так, что забивал невероятные голы и всех возил.

– Сборы постоянно проходят в Турции. Какие у тебя чувства, когда приезжаешь к морю?

– Сейчас – обычные, даже дома – к Черному морю. Когда приезжаю в мае, там еще не особо жарко, нельзя купаться. А я люблю, чтобы вода была как парное молоко – +28-30 градусов. Вот на теплом море кайфую, стараюсь весь день в нем проводить.

Кстати, в Новороссийске половина города в море не купается. Или только два-три раза за лето. Как говорят, когда ты 30-40 лет живешь у моря, то уже не то. Вот в детстве близость к воде – это круто. 20 минут на маршрутке – и плаваешь.

– Когда-нибудь мог утонуть?

– Да! Лет в шесть с мамой и ее подругами поехал в Широкую Балку – это место рядом с Новороссийском. Были огромные волны, а я полез в воду. Уже выбирался обратно, как вдруг с головой накрыла волна и потянула обратно, пронесла по дну. Я начал карабкаться, хватать ртом воздух – снова накрыло. И так несколько раз. В тот момент прилично испугался. Как-то выбрался, а все лежат и загорают. Так и не поняли, что я тонул, мама даже не знает эту историю.

– Фабиу Коэнтрау после карьеры стал рыбаком. Твой отец – моряк.

– Он закончил ходить в рейсы, когда я родился. Хотел больше времени проводить со мной. Встал на якорь, начал работать на складах. Привозил оттуда турецкие печеньки – они были супервкусные. Я сам приезжал на склад и пил чай с этими круглыми печеньками.

Еще мы с отцом по ночам рыбачили с пикой и фонариками, ловили ершей, крабов. Ездили в Широкую Балку, надевали ласты, маску и тыкали пикой. Но все не так легко: ерш сливается с камнями, ты ищешь его, ныряешь. Папа – профи в этом: как вынырнет, в руке три ерша с пальцами под жабрами, два краба, а еще пять штук из трусов достает. То есть он использовал трусы как сумку, под водой закидывал туда крабов. Не знаю, как крабы там спокойно лежали.

Мне-то даже нырять было страшно, все происходило в темноте. Хотя недавно нырял на Мальдивах – еще страшнее. Ты один, вокруг пустота, а рыбы плавают не только под тобой, но и над. Те, что над, похожи на тварей – продольные, как змеи. Ты плывешь, змеи над тобой – ужас.

– Ты как-то сказал, что твоя бабушка смотрит футбол. До сих пор?

– Да, в 75. До этого никогда не интересовалась футболом, за это отвечал дедушка – он болел за «Спартак». Дедушка умер, через время, когда я играл в «Чертаново», бабушка научилась пользоваться интернетом и ноутом. Теперь сидит дома и такая: «У меня футбол». В «Одноклассниках» в игры играет, все футболы смотрит – даже я не смотрю столько. Болеет за «Чертаново» и «Крылья», ребятам передает приветы.

Еще записывает все счета. Я говорю: «Так в интернете все есть, там удобнее смотреть таблицы» – «Нет, я сама». Постоянно просит, чтобы я не падал, чтобы меня не били, но это нереально.

– Почему?

– В атаке играю, меня по любому будут бить, цеплять, а я – падать. Но в большинстве случаев это ерунда, просто уронили.

Ларин из «Чертаново» – круче Галицкого, Зиньковский верит в его честность на фоне уголовного дела

– Про «Чертаново» – у тебя есть объяснение этого феномена? Сначала клуб чуть не вышел в РПЛ, потом игроки разошлись по разным клубам РПЛ и многие выглядят очень достойно.

– Думаю, все, кто работал или учился в «Чертаново», скажут, что Ларин этим занимался, за это болел, переживал, строил.

Один факт: за полгода до моего приезда они играли во втором дивизионе клубной лиги – то есть даже не там, где школы «Локомотива», «Спартака». Тогда вообще ничего не было: мы тренировались в маленьком манеже, где поле в три-четыре раза меньше обычного. И так тренировались все возраста. Теперь появился стадион, выпускники, отличные тренеры у каждого возраста. Все это заслуга Ларина.

– Это общие слова. Федун тоже старается, но ничего не получается. В чем уникальность Ларина?

– Человек любил футбол, старался все делать для ребят. То, как он относился к каждому ученику, – это что-то. Он каждого знал по имени, со всеми был в контакте, общался с любым из любого возраста. В школе была семейная обстановка.

Наверное, сейчас такого уже нет: сменился состав и руководство. Как будет дальше – не знаю, но Ларин точно очень любил школу, хотел довести ее до Премьер-лиги. У него почти получилось. Да получилось: полный состав «Чертаново» играет в «Крыльях».

– У тебя был телефон Ларина?

– У всех был, любой мог позвонить ему и Поляцкину (заместитель Ларина в «Чертаново» – Sports.ru). В основном звонили по поводу бутс, когда их нужно купить. Поляцкина боялись, поэтому сначала звонили Ларину – он добрее. Дмитрий Леонидович тоже со всеми нормально держался, обнимал нас в личном общении, но все равно казался строгим. Хотя сейчас мы общаемся – он супердобреший человек, спокойный. Но звонили все равно Ларину.

– Ларина многое не любят. Говорят, что феномен «Чертаново» в том, что клуб просто забирал готовых игроков из регионов и доводил до выпускного возраста.

– Так забирают и в «Зенит», и в «Спартак», и в «Локомотив», и в «Краснодар». Не только в «Чертаново». У всех тут равные права.

– Но среди воспитанников «Зенита» много питерцев, в «Спартаке» – москвичей, в «Краснодаре» – краснодарцев. В «Чертаново» москвичей – единицы.

– Да, хотя это не вина «Чертаново». Нас с другом взяли из Новороссийска, но перед этим я пробовался в «Спартаке» и ЦСКА. Только нигде не подошел. Взяли бы в ЦСКА или «Спартак», выпустился бы оттуда.

– Ларин до сих пор под следствием (его обвиняют в хищениях в особо крупном размере; суть обвинений: город выделял «Чертаново» субсидии, но в школе тренировалось меньше спортсменов, чем было заявлено на бумаге; по версии обвинения, деньги Ларин и неустановленный круг лиц использовали по своему усмотрению – Sports.ru). Если окажется, что он виновен, как к этому отнесешься?

– Я и все воспитанники «Чертаново» его поддерживаем. Сам Николай Юрьевич нам говорил, что на те деньги, которые давал город, невозможно сделать несколько женских команд, клуб ФНЛ, команду второй лиги и платить всем достойные зарплаты – даже учителям в школе. А Ларин все это делал.

Откуда деньги брать? Из своего кармана невозможно, потому что Ларин – не Галицкий. Галицкий может сделать парк и стадион, а в «Чертаново» нет таких денег. Приходилось крутиться.

– То есть Ларин не присваивал деньги себе, а пускал их на команду?

– Не сомневаюсь в этом. То, как развивалась школа, где она была 15 лет назад и где – год назад… Такого роста нет нигде, кроме «Краснодара». Понятно почему – в «Краснодаре» тоже есть человек, который любит футбол. Но Галицкий может покупать игроков за 10-15 миллионов евро. А без вливаний и спонсоров построить топовую академию – это круто.

Кстати, мы до сих пор на связи с Лариным, созваниваемся почти после каждого матча.

– Как он себя чувствует?

– Не очень. Но он в России и в первой части сезона присутствовал почти на каждой игре – в Самаре и на выезде. Под подпиской о невыезде делал запросы, ему разрешали приезжать.

Я особо не лезу с расспросами, потому что от этого лучше не станет. Понятно, что мы все поддерживаем его и надеемся, что все решится. Что кто-то скажет слово в его защиту. Мы, футболисты, тоже готовы.

– За академию «Чертаново» ты играл против лучших клубов Европы.

– Да, против «Барселоны» и «Эспаньола». Ларин одно время учил испанский, нас пытался научить. И как-то мы – 1996 и 2000 годы – поехали на два матча в Испанию. С «Барселоной» сыграли 1:1 или 2:2, а «Эспаньол» обыграли 3:0.

– Понимаешь, почему по юношам у нас получается, а потом все заканчивается?

– Тяжелый вопрос. Адаптация, переход во взрослый футбол… Наверное, в Европе сразу всех пускают играть, как Фати, Мбаппе. Но у нас тоже много дают Захаряну, Тюкавину.

– Есть версия, что за границей в детском футболе не парятся по поводу результатов. А у нас говорят, что надо побеждать. Поэтому пока они учатся думать и обводить, у нас тупо обороняют нужный счет.

– Да, каждый тренер держится за свое место. Ему нужно, чтобы команда выигрывала, тогда он продлит работу на год. Тем более в детских командах у тренеров конкуренция даже выше, чем во взрослых. Наверное, от этого все идет.

Но в «Чертаново» от нас не требовали суперпобед. Мы играли, тренировались, ездили на стажировки, турниры. Конечно, сами хотели выиграть, но лично Ларин не приходил и не говорил: «Давайте выиграем этот турнир, он очень важен». И после поражений тренеры не теряли работу.

– И не орали за то, что обводите, а не играете в пас?

– Наш возраст тренировали Михаил Сергеевич Буренков и Николай Львович Коровкин. Это были супертренеры! Мы многого добились с той командой, в этом их большая заслуга. Благодарен им за то, что вложили в меня и в ребят. Мы играли в комбинационный атакующий футбол. Пытались сделать то, что сейчас получается в «Крыльях». Тогда всех обыгрывала суперская «Барселона», от которой Михаил Сергеевич был в шоке. Мы постоянно смотрели нарезки матчей, пытались играть, как они, и получали удовольствие. Хочешь обыгрывать – вообще без вопросов.

Карьера до «Крыльев»: обман с Португалией, пиво и Радимов в «Зените», лавка в «Кубани»

– Перед «Чертаново» тебя не взяли в ЦСКА и «Спартак». Все так?

– Да, а до этого отказался от «Краснодара». Тренировался один сбор, они сказали: «Приезжай на второй». Я ответил, что окей, но поехал в Москву. Неделю с другом потренировались в ЦСКА, там ответили: «Ты такой же, как и наш. Смысл нам менять нашего на тебя?» Ничего страшного, поехал в «Спартак».

Там случился смешной просмотр. Объявили, что ниже метра семидесяти в 12 лет не рассматривают. После этого мы с папой ушли и приехали в «Чертаново». Провел одну-две недели на сборе – меня зачислили, папа уехал в Новороссийск.

– Ты говорил, что по своему возрасту не выделялся.

– Да, не играл в основном составе, туда ставили других крайних полузащитников. Играли – особенно в старшие годы – Саня Зуев и Ильмир Нурисов. Я больше на замену выходил, только на чемпионате России в Крымске феерил. Саню Зуева постоянно в сборную вызывали, а меня всего один раз вызвали, но не оставили – на сборе перед юношеским Евро в Англии.

– Где сейчас Нурисов?

– Во второй лиге в Челнах. У него были проблемы с крестами. Кстати, он ездил со мной в «Кубань». Знаешь, как нас отправили к Осинькину?

История в том, что Ларин захотел отдать несколько человек из «Чертаново» в одну команду, чтобы мы стали единым звеном. Не знаю, как получилось, но мы – восемь человек – попали в «Кубань». Приехали в дубль – и там никто не играл, только Якуба и Майрович какое-то время. А я и остальные год просто так просидели – даже в расширенную заявку на матчи не попадали. Витальич [Осинькин] нам вообще говорил с Маером: «Хотите, поезжайте домой на пару дней?» Там ведь до Новороссийска недалеко. Папа звонил мне, смеялся: «Красавчик. Команда едет на игру, а ты домой катаешься».

– Почему так происходило?

– Нам по 18 лет, мы вообще сырые. Якуба еще выделялся, а мы – так-сяк. Плюс мы 1996 года, а в дубле играли ребята 1994-1995 года, то есть на год-два старше. Между 23 и 25 или 25 и 27 разницы нет. А в том возрасте это большая разница.

Я еще травму получил. Причем все произошло перед игрой с «Динамо», когда в команде не осталось крайних полузащитников, и я мог сыграть. Но мне попали в галик на предыгровой. Что-то сломал, надорвал связку и уехал обратно в Москву. Несколько месяц ходил в гипсе.

– Есть понимание, почему ты не был главной звездой возраста, не заиграл в дубле «Кубани», а сейчас ты и Умяров – главные выпускники «Чертаново»?

– Без понятия. Может, кто-то раскрывается раньше, а кто-то – позже. Я понял, как играть в футбол, годам к 20-21. До этого сырой был. Если не играл в дубле «Кубани» – это показатель.

Все пошло во второй приход в «Чертаново». Я не играл в «Кубани», вернулся первый раз в «Чертаново», поехал в «Зенит»-2, где тоже почти полгода не играл – в основном на замену выходил. Опять вернулся в «Чертаново» и только в 22-23 перешел в «Крылья». Только тогда я оказался в Премьер-лиге.

Так вот, во второй раз мы играли во второй лиге. Сначала тренером был Буренков, потом пришел Осинькин, я начал всех обводить, забивать. Почувствовал уверенность. Дальше мы вышли в первый дивизион, провел там полсезона, и мы с Глушенковым и Умяровым ушли.

Хотя до этого я всегда был уверен, что по любому буду играть в Премьер-лиге. Не знаю, откуда это, но шло с детства.

– Зачем ты ездил в «Зенит»-2?

– Как говорит Ларин, попросил сбежать из «Чертаново». Абы куда.

Я говорил: «Я устал от второй лиги. Можно куда-нибудь поехать?» Мне все время отвечали «Подожди-подожди, ты в любом случае найдешь хорошую команду», но я никого не слушал. В этот момент на меня вышел агент Владимир Дейнека, сказал: «Есть вариант с «Виторией Гимарайнш» в Португалии. Поедешь на просмотр в основную команду». Чуть ли не контракт подписывать.

Поляцкин объяснял: «Это все конкретное ######## [обман]. Тебя хотят просто увести от нас, подписать к себе, а дальше вести с тобой дела» – «Понимаю, но можно на просмотр?» – «Поезжай, без проблем. Но сам все увидишь» – «Ладно».

Прошло время, до выезда в Португалию осталось несколько недель. Мне сказали: «Уже не контакт, а просмотр в основную команду» – «Окей-окей, я поеду». До выезда осталось дней пять-семь: «Будешь тренироваться со второй командой. Сначала с ней, потом с основой» – «Без проблем, ладно». Я просто хотел что-то новое посмотреть, за границу поехать, увидеть, как там.

Приехал в Португалию, меня встретил русский человек. Сел в такси, там уже один. С этого момента началось: я не знал языков, не понимал, как с кем-то общаться. Пытался через гугл-переводчик кое-как, тренировался со вторым составом. Причем там оказались хорошие футболисты, я был в шоке от уровня. Подумал, какой же уровень в основе. Через неделю спросил: «Когда с основной командой?» – «Ну сейчас, сейчас. На тебя еще посмотрят» – «Уже трансферное окно закрывается, осталось несколько дней» – «Ну сейчас, сейчас» – «Не, я поехал. Возьмите мне билет».

Из-за этого на меня обиделись. Хотя это они обещали, а в итоге ни контракта, ни даже тренировок с основой, причем уже окно закрывалось. В Москве Ларин предложил: «До закрытия окна два дня. Есть вариант с «Зенитом»-2, хочешь?» – «Да». И поехал к Радимову.

– Дейнека объяснил, почему не выполнил обещание?

– Нет. А Поляцкин потом сказал: «Ну я же говорил, что это #########».

– Я как-то общался с Нуровым (бывший нападающий «Локомотива» – Sports.ru), его агент тоже Дейнека. Он отвез его в Бельгию, там у Нурова сразу возникли проблемы с документами. В итоге за год он провел всего два матча. Похоже, Дейнека всех по Европе возит с таким результатом.

– Честно, не знаю, как и кого они возят, но у меня получилось вот так.

– В Питере перезагрузился?

– Больше можно отнести к потерянному времени – 60 на 40. Но это был другой уровень, другая команда, другая лига – ФНЛ. И что-то новое для меня.

Проблема в том, что не очень получилось, даже в коллективе мало с кем общался, хотя пацаны молодые. Но я отстраненно себя вел. И спокойно уехал через полгода, когда Юрьич [Ларин] позвонил: «Они сказали, ты не будешь у них играть».

– Не секрет, что Радимов выпивает. Когда-нибудь видел, чтобы он странно себя вел?

– Не видел. Он крутой мужик, постоянно заряжает. Помню только одну историю, как ко мне в отель приходили друзья перед игрой. Я вышел в лобби, а там сидел Радимов, пил пиво и ел раков с Булановой. Я такой: «Ого, круто».

Однажды с командой после какого-то матча зашли на ужин – у всех по бокалу пива стоит. Кто хочет – пейте. Это прикольно, больше такого нигде не видел.

– Расскажи про крутость Радимова.

– Как-то играли со «Спартаком»-2, в Сокольниках трибуны близко. Мы сидели на скамейке, Николаич – перед нами. В двух метрах, у трибуны, стоял мужик и повторял: «Ну че ты? Че ты?» Короче, приставал к нему. В один момент Николаич повернулся: «Слышь, ты. Пойдем, #####, выйдем». Мужик после этого успокоился.

Другая история – играли с «Тосно», я снова сидел на замене. За них играл Кашчелан. И Николаич всю игру травил Кашчелана, кричал на поле: «Кашчелан, пойдем один на один выйдем». Просто всю игру. Тот поворачивался: «Слыш, да я тебя…» – «Что? Давай, иди сюда». Смеялся, но продолжал выводить. В итоге Кашчелан во втором тайме получил красную карточку, а мы сыграли вничью. Радимов зашел в раздевалку: «Видите, чем приходится заниматься? Вы сами не могли его до красной довести, что ли?»

– Вы называли Радимова «Николаич», а Ларина – как?

– С ним все по имени-отчеству, но те, кто постарше, могли сказать «Юрьич» или на даже «ты». Я – «Юрьич», но на «вы», потому что человек старше. В целом он общался со всей школой, как папа с детьми.

– Есть видео, где он сидит с игроками юношеской сборной сильно пьяный. Как ты к этому отнесся?

– Это случилось после того, как сборная выиграла крупный международный турнир. Из «Чертаново» в той команде было пять-шесть человек, на видео он рядом с Макаровым, который сейчас работает тренером в «Чертаново». Был крайним полузащитником ЦСКА, но закончил из-за двух крестов. Они напились, а кто-то – не будем говорить, кто – заснял.

– Кто?

– Все знают, сейчас это игрок «Локомотива».

– Зачем он это сделал?

– Просто сидели и снимали видео: «Ха-ха-ха, Юрьич». Он ведь ездил на каждый выезд сборной, прилетал в любую страну. Во Францию как-то на машине приехал. Переживал за ребят, за всеми смотрел. Тогда позволил себе выпить в честь победы. Но мы, парни из «Чертаново» все равно его уважаем. Для нас он многое сделал в футбольном плане.

Сила «Крыльев» – в Осинькине, но сам Зиньковский хочет прибавить еще сильнее: доступно объясняет, как это сделать

– Ты называешь тренера Осинькин – с ударением на первом слоге. Разве так правильно?

– Я считаю, что да. Но почему-то все называют ОсИнькин. Когда слышу это, сразу такой: «Э-э-э, кто?»

– Он вывел команду из ФНЛ и до последнего идет в топ-8. В чем его сила?

– Фанатик, любит футбол. Знаю, что смотрит кучу игр, проводит разборы до трех ночи. Обычно все как: выходят из ФНЛ и пытаются отбиваться. Вот и болтаются внизу. Бывают моменты, что и мы отбиваемся, но в основном хотим играть первым номером, на мяче. Он требуют это от нас.

Плюс сказывается, что все поколение «Чертаново», к которому он приложил руку, дошло до Премьер-лиги. С нами он может выполнять те задачи, которые любит.

– Если он круто разбирает соперника, то потом ты выходишь на поле и видишь каждый эпизод наперед?

– Так не работает. В игре миллион разных ситуаций, их не отработаешь за неделю. После разбора просто есть понимание, что соперник будет делать в стандартных ситуациях. Но еще существуют сотни нестандартных ситуаций – их не разберешь. Плюс он в основном разбирает наши игры, а по сопернику перед игрой за день что-то показывает.

Ты спросил про силу тренера – у нас интересная схема, переходящая от четырех к пяти защитникам. За счет нее мы хорошо вырулили во многих матчах. И его подход – всегда играть первым номером, с любым соперником. Даже если у нас нет мяча, мы должны не бояться.

– «Крылья» круто идут по сезону, но ты сбавил по сравнению с ФНЛ. Там за сезон забил 10 голов, в РПЛ 10 голов нет за всю карьеру. Это давит?

– Не сказал бы. Понятно, что в ФНЛ проще, уровень заметно ниже. Прямо заметно-заметно. Для меня вообще стало сложностью провести лишний год в ФНЛ. Не хотел терять год, хотел уйти в «Краснодар» – я думал, что мы подходим, тоже люблю атакующий футбол. И Краснодар для меня – почти родной город.

Была возможность перейти туда год назад, когда начинался сезон в ФНЛ. Не получилось.

– Возвращаясь к разнице между лигами. Что тебе нужно сделать, чтобы статистика в РПЛ приблизилась к цифрам из ФНЛ?

– Быть больше у штрафной. Моя игра – та, которую люблю, – с мячом. Я люблю из центра продвигать мяч, отдавать передачи, кроссы. А нужно больше бегать вперед и замыкать там.

Почему не делаю так сейчас – без понятия. Для этого нужно совместить игру с мячом и доставку в штрафную с игрой у штрафной или в ней. Тренер просит больше там оказываться, замыкать, заносить в пустые ворота, но пока не выходит. Иногда думаю: «Сейчас так сделаю, побегу». Но в игре все равно получается по-разному.

– Нужно добавить только в этом?

– По любому не только. Нужно добавить во всем, что связано с обороной. В объемах беговой работы. Много в чем нужно добавлять.

– Сможешь это сделать? Часто в 25 люди уже не прогрессируют.

– Почему? Широков во сколько попал в сборную? Есть куда расти.

– Весной ты стал лидером по ассистам в РПЛ, причем прорыв случился после зимы. Что повлияло (перед последним туром у Зиньковского девять ассистов, у ближайшего преследователя Шиманьского – восемь – Sports.ru)?

– Я бы не сказал, что это прорыв. Просто в первой части сезона были моменты вроде того, когда я подал на Ваню Сергеева в матче с «Уралом», а их защитник в касание забил автогол. Это не засчитали за голевую. Или заработал пенальти – тоже не ассист. Вопрос статистики. А весной выдалась пара удачных матчей, как с «Динамо», где забил и отдал голевую. Из-за этого кажется, что случился всплеск, но такое нужно делать на постоянной основе.

– Трансфермаркт говорит, что ты можешь сыграть на трех позициях. На скольких играл в жизни?

– Слева в атаке, справа в атаке, нападающим, под нападающим, с края в защите. Но в защите пару игр только на детском уровне. Хотя и сейчас не проблема – выйду на любой позиции, кроме центрального защитника из-за роста.

Комфортнее всего – слева в атаке. Мы с Ежом меняемся флангами со времен «Чертаново», но все равно чаще остаемся на своих позициях. Конечно, хочется больше поиграть в центре, но с такими вопросами надо идти к тренеру.

– Кто самый крутой левый вингер в мире?

– Сейчас – Винисиус. Наслаждаюсь тем, как они разрывают всех с Бензема. Нравится Мбаппе – что он играет везде, просто нереальный.

– Ты прямо следишь за Винисиусом?

– Я подписан на клубы, на тот же «Реал». Смотрю их тренировки, когда выкладывают. В «Реале» интересно, что у них каждый день разные стеночки, удары. На сборах мы пытались что-то такое делать. Но я включаю и тренировки «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» в ютубе. Смотрю, какие упражнения делают, какие удары, атмосфера.

Готов перейти в «Лилль» (из Франции был интерес) и даже в чемпионат Бельгии. «Зенит» вступил в переговоры до коронавируса, но куда-то исчез

– Осенью ты переподписал контракт с «Крыльями», который заканчивался зимой, – это случилось после попадания в расширенный список сборной. Этот факт помог прогнуть клуб по деньгам?

– Не собирался так делать, отношусь к «Крыльям» с уважением. Все получилось спокойно. Как предложили, взял пару дней на раздумья. Потом согласился, неделю-две готовили бумаги – и подписал.

– Последние полгода ты мог вести переговоры с кем угодно. Делал это?

– Не делал, и конкретики ни от кого не было. Агент говорил, что с клубами идут переговоры, но не так, что «Спартак» и «Краснодар» предлагают такую зарплату – выбирай». Шло просто общение.

– Говорили, что «Крылья» предложили тебе кратное увеличение зарплаты. После переподписания она больше 600 тысяч евро в год?

– Это вообще сколько?

– Примерно четыре миллиона рублей в месяц.

– Нет, меньше.

– Почему ты смеешься?

– Просто в Самаре нет таких зарплат, в «Крыльях» столько не платят.

– Твой агент – Павел Андреев. Он считается одним из самых могущественных и загадочных людей русского футбола. Нигде нет даже его свежей фотографий – только одна старая. Как часто ты с ним общаешься?

– Раз в неделю, раз в две недели. Созваниваемся почти после каждой игры.

– Как вы познакомились с Андреевым?

– В тот момент, когда Павел Олегович начал сотрудничать с «Чертаново». Он способствовал переходу в «Кубань». После этого не виделись года два-три. Только когда мы вышли в ФНЛ, я уже нормально с ним познакомился. Когда перешел в «Крылья», стал общаться плотно. Он и до этого считался моим агентом, но мне 17-18 лет, я просто играл в «Чертаново» и ничего не знал.

– Это странно: ты его клиент и не общался.

– Почему? От него работал помощник, который общался – этого было достаточно.

– Почему Андреев – топовый агент?

– Много клиентов, большинство – хорошие футболисты. Нормально ведет дела, никого не обманывает. Помогает по разным вопросам. Некоторых, как сейчас Комбарова, берет к себе на работу.

Он зарекомендовал себя, ему незачем обманывать.

– Ты слышал все эти криминальные истории, например, про версию о заказном убийстве другого агента?

– Вообще без понятия. Зачем комментировать слухи? Мы нормально общаемся, у нас рабочие отношения.

– Если подтвердится, что это реально так – твое отношение к Андрееву изменится?

– Каждый день что-то про кого-то пишут. Но это не значит, что это так. Поэтому не вижу смысла рассуждать.

– Периодически тебя провожают в «Зенит», Спартак», «Рубин», «Витесс». Какой слух был ближе всех к реальности?

– «Зенит» – в тот сезон, когда мы вылетели. Велись разговоры, и случилась пауза на коронавирус. После нее мы всем проиграли, вылетели – разговоров уже не было. Хотя до этого они выходили на агента.

Еще «Лилль» – помнишь, когда пошли шутки во ВГИКе (речь про декабрь 2019 года – Sports.ru)? Перед этим на матч с «Уфой» приезжали Ларин и Васильев из «Монако». Юрьич сказал до матча: «Мы летим к вам, а потом на «Спартак» – смотреть на Наиля. Сыграй хорошо. Пожалуйста». Я отдал две голевые, одну – пяткой. После матча Ларин сказал: «Ты сделал очень хорошо для будущего». Потом появились новости про «Лилль», я подумал: «Ого, не обманул. Реально такое может быть?» Но на этом все остановилось, хотя в тот момент я очень хотел поехать во Францию. Думал: «Хоть бы это сбылось».

– Серьезно? Ты хочешь в Европу?

– Если бы сейчас «Лилль» предложил, я бы поехал без вопросов. Но тогда еще сильнее хотел.

– Если предложат такую же зарплату, как в «Крыльях», тоже поедешь?

– Да. Мне нравится в «Крыльях», но есть желание попробовать себя в Европе.

– Мне ты говоришь, что согласен на Европу, но недавно в интервью заявил, не поехал бы в условную Бельгию. Так где правда?

– Во-первых, эта новость вырвана из контекста. В интервью я сказал, что если бы был на несколько лет моложе, то сразу бы поехал. Плюс тебе говорю: если бы сейчас предложил «Лилль», я бы сразу поехал. Если речь про среднюю команду из хорошего чемпионата, я бы поехал.

Во-вторых, в том интервью я переборщил. Зачем-то сказал про чемпионат Бельгии, хотя бельгийцы хорошо играют в еврокубках. Я имел в виду слабые европейские лиги – туда бы я вряд ли поехал. А та же Голландия – топ, без проблем поеду туда даже в середину таблицы. В Бельгию в середину таблицы – вряд ли, в Голландию – да.

– Вот, теперь нормально объяснил. А то в комментах тебя сильно мочили.

– Да, я видел, мне даже писали писали: «Ты такой и такой, ты не заиграл бы нигде». Я понимаю, за что получил. Вроде старался объяснить, но не получилось.

А так – даже «Витесс», который типа предлагал что-то… Если бы он сейчас предложил, то почему нет? Глупо отказываться от такого.

– А что предлагал «Витесс»?

– Я сам не особо в курсе, видел новость про их интерес. Когда она появилась, ко мне подошел Осинькин: «Я поговорил со Слуцким. Мы вместе посмеялись». Так и не понял, что он имел в виду, тем более Слуцкий уже уехал оттуда. Хотя мне какие-то голландцы писали: «О, переходи к нам, супер». Но подробностей не знаю. Не я веду переговоры, мне лично никто не звонит.

– Ты остаешься в «Крыльях» на следующий сезон?

– Последние три года каждое трансферное окно меня куда-то собираются купить, пригласить, позвать. Постоянно пишут об этом. В итоге я остаюсь в «Крыльях». Болельщики тоже говорят: «Не нужно никуда уходить, оставайся» – «Да, я всю понимаю, но если что-то предложат…» В реальности конкретных предложений было мало.

Если что-то предложат, я сильно подумаю и решу.

– Хотя ты уже местная легенда, даже трек в честь тебя появился.

– Ха-ха, он супер! Я слушаю его, и люди скидываю. Вчера ездили награждать детей в Самаре, мужик увидел и включил.

Я был в шоке, когда Миша все сделал (трек создал директор медиаотдела «Крыльев» Михаил Пряничников – Sports.ru). Он буквально за вечер все придумал и записал на студии. В итоге получилось круто, трек даже на Apple Music появился. Вообще, поддержка в Самаре – сумасшедшая, атмосфера на стадионе – топ. Недавно праздновали 80-летия клуба и обыграли «Динамо» – 5:2. Это было нереально.

***

– У тебя есть потолок возможностей?

– Думаю, ни у кого его нет. Можно развиваться и развиваться, все индивидуально. Кто-то выстреливает в 19 лет, кто-то – в 25, кто-то – в 30. Я заиграл в Премьер-лиге в 22-23, Пиняев вообще в 16. Говорю ему: «Я в твои годы получал 10 тысяч рублей в «Чертаново» и радовался, когда ездил в Крымск на сборы».

– Кем ты видишь себя через пять лет?

– Надеюсь, чемпионом в какой-то команде. В Европе или в России.

Фото: instagram.com/hamamia; instagram.com/zinaaa17; Анна Шаймарданова / ПФК «Крылья Советов»; ФК «Чертаново»; ФК «Зенит-2»; ФК Уфа; ; РИА Новости/Алексей Даничев, Павел Бедняков; globallookpress.com/Maurizio Borsari