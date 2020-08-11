Хачанов построил карьеру на деньги дяди. Тот заработал миллиарды на «М.Видео» и мебели и создал под Карена турнир

От редакции: текст впервые был опубликован летом 2020-го.

История полуфиналиста US Open.

На US Open Карен Хачанов стал 10-м игроком из России, вышедшим в полуфинал «Большого шлема». 26-летний Хачанов – первый из новой волны российских топов, он выиграл «Мастерс» и вошел в топ-10 еще до Даниила Медведева и Андрея Рублева.

На пути к большим успехам у него получилось справиться с феноменальной дороговизной тенниса, особенно ощущаемой российскими игроками. По оценке мужа и тренера Вероники Кудерметовой Сергея Демехина, в России месяц занятий без поездок на турниры обходится минимум в 350 тысяч рублей. А Дарья Касаткина рассказала Ксении Собчак, что на год поездок по турнирам молодым теннисистам нужно минимум 50 тысяч долларов.

В последние годы Федерация тенниса России по мере возможностей помогает самым талантливым стипендиями и оплатой переездов. Но возможности все равно скромные, поэтому теннисисты меняют гражданство и после этого под другим флагом строят успешные карьеры. Последний яркий пример – чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина.

Когда Хачанов, Рублев и Медведев стояли за топ-200, ФТР поддерживала молодежь еще слабее, объяснял Михаил Южный. «Это даже близко не плоды работы федерации, – громил боссов экс-восьмая ракетка мира. – У нас сейчас три игрока мирового класса. Это супер, но это лично их заслуга».

Прорыв Хачанова устроил его дядя – ставший долларовым мультимиллионером на бытовой технике

Родители Карена Хачанова привели сына в теннисную секцию в три года. Пока он учился бить с лета и подавать первой хотя бы через раз, денег отца хватало. По данным «СПАРК», на тот момент Абгар Хачанов владел в Москве автомастерской.

Взросление Карена и открывшиеся теннисные способности привели к росту расходов. Тогда потребовалась помощь со стороны. Анна Моргина поясняла, что спонсоры почти всегда приходят по знакомству или к игрокам, которые считаются восходящими звездами. У Хачанова два этих условия сошлись. Парня спонсировал муж родной сестры Абгара – Александр Зайонц.

«Дядя тогда мне сказал: «Войди в топ-3 по России, и начну тебя спонсировать». Для него топ-3 был показатель. Я лет в 14 вошел в топ-3, так и договорились», – вспоминал Карен события 2010-го. Шамиль Тарпищев отдельно благодарил спонсора, когда рассуждал о победе теннисиста на «Мастерсе» в Париже в 2018-м: «Кстати, надо поблагодарить его дядю Александра Зайонца, который много в него вложил».

Зайонц в 2010-м – долларовый мультимиллионер. Его бизнес-карьера стартовала в 1994-м, когда в 27 лет с тремя партнерами он создал «Техносилу» – вместе с «М.Видео» и «Эльдорадо» крупнейшего продавца бытовой техники и электроники в России. После кризиса 1998-го бизнесмен продал свою долю партнерам и стал совладельцем конкурента – «М.Видео». Превращение московской сети во всероссийскую, выход на IPO (принес 365 млн долларов) – работа в том числе Зайонца. После IPO в 2008-м он покинул и эту сеть, выручив за 12% акций 125 млн долларов.

Большой куш мужчина сразу вложил в новую компанию «Домашний интерьер», которая работала по франшизе австрийского мебельного гиганта Kika. В 2011-м Зайонц (тогда его состояние оценивалось в 4,9 млрд рублей, 170 млн долларов по курсу 2011 года) осознал ущербность франчайзи-бизнеса и презентовал собственный бренд – Hoff. В партнеры взял экс-коллегу по «М.Видео» Михаила Кучмента. В 2010-м Зайонц вошел еще и в совет директоров «Магнита».

В момент больших бизнес-перемен начался коллаб с племянником-теннисистом. Уже через год тот уехал из России – тренировался сначала в Хорватии у Ведрана Мартича, экс-коуча Горана Иванишевича. Затем с лета 2014-го – в Барселоне у Гало Бланко, экс-тренера Милоша Раонича. С испанцем Карен прошел от топ-500 до топ-50 ATP в 2017-м, но вернулся к Мартичу. Сейчас с ним еще работает Хосе Клавет.

«Когда я был в топ-150 в 2015 году, на команду я тратил где-то 200 тысяч евро», – раскрывал бюджет, вместе с ним и сумму помощи, теннисист. Но дядя помогал не только деньгами. Например, Карен называл его тренером – это произошло на Кубке Кремля-2013.

Шамиль Тарпищев намекал, что Зайонц – еще и официальный представитель Хачанова: «За Кареном уже охотятся агенты, но дядя его пока никому не отдает. У нас, кстати, с дядей сложились хорошие отношения. Сейчас (речь про 2013 год – Sports.ru) будем пытаться пробить Карену wild card на осенние «Челленджеры» в Женеве и Хельсинки». Позже эту теорию подтвердил сам теннисист, комментируя вопрос участия в мадридском «Мастерсе»: «За меня это решал агент, дядя, как обычно».

Еще дядя создавал возможность заработать рейтинговые очки. Для этого в 2015-м создал в Москве собственный турнир – «Челленджер» Hoff Open. Создал специально для Карена. «Мы, люди бизнеса, много делаем ради прибыли. Но в данном случае это даже не предполагалось. Для нас главное – чтобы наши ребята смогли заработать рейтинговые очки и призовые», – подтверждал Зайонц.

Турнир проходил на ужасных кортах и без зрителей. И умер, когда стал не нужен Хачанову

Hoff Open проходил два года подряд (в начале июня) на берегу Химкинского водохранилища в пределах Москвы – в теннисном центре имени Самаранча. Параллельно с теннисом на территории комплекса гремел музыкальный фестиваль Hoff и благотворительный турнир легенд, организованный совместно с Фондом Хабенского.

«Идея пришла мне в голову во время поездок с племянником на соревнования разного уровня, в том числе и на турниры «Большого шлема». Я посмотрел теннисный календарь и пришел с соответствующей идеей к Шамилю Тарпищеву», – комментировал Зайонц. По его словам, на согласование турнира с ITF ушло полгода, на организацию – еще три месяца. Причем ему предлагали привезти в Москву не «Челленджер», а турнир ATP, но в городе не нашлось достойных площадок. В итоге слоты ушли Стамбулу и Женеве.

В первый релиз бизнесмен собрал качественный для «Челленджера» состав: Габашвили, Гранольерс, Джумхур, Блаж Рола, Рублев, Хачанов – четыре игрока топ-100 и два молодых таланта. На этом фоне получивший wild card Даниил Медведев казался совсем незаметным. «Наш призовой фонд – небольшой. Но победитель получит 90 рейтинговых очков. А два самых привлекательных для игроков слова – Москва и Россия: наша страна и ее столица им интересна», – объяснял мощную сетку бизнесмен.

В 2016-м из первой сотни был только Михаил Кукушкин, из второй – в основном русские, казахстанцы и молдаванин. Вероятно, сказались условия проведения турнира. Теймураз Габашвили, с которым в 2016-м на Hoff Open я делал интервью, уничтожил турнир, даже не дождавшись первого вопроса: «Мне стыдно, что корты здесь хуже, чем в Самарканде. Они кривые. Кривое покрытие, мяч каждый второй раз плохо отскакивает. Может, это после Парижа такое ощущение, но кого ни спросите, все подтвердят, что в Москве корты в ужасном состоянии».

Отдельно он проехался по теннисной культуре в России. Я вспомнил, что на матче второго круга насчитал на трибунах 41 зрителя, Теймураз парировал: «В четвертьфинале на моем матче было два зрителя. Да, играл не на центральном корте, но я все-таки первая ракетка страны».

За два года и четыре попытки (одиночка и пара) на Hoff Open Хачанов ни разу не дошел до финала. Хотя в июне 2016-го, сразу после 20-летия, вошел в топ-100, а в августе впервые сыграл в основной сетке турнира «Большого шлема», пройдя три раунда квалификации на US Open. В октябре случился первый титул на турнире ATP и 53-е место в рейтинге по итогам года.

Больше Карену не требовались гроши с «Челленджеров», и Hoff Open исчез. Просто не вошел в расписание на 2017 год. Потерю никто не комментировал, хотя за год до этого Зайонц говорил о мечте «увеличить в дальнейшем его призовой фонд».

Это подтверждал Карен, отвечая на вопрос, правда ли, что Hoff Open в 2016-м прошел последний раз, потому что ему больше не нужны 50-90 рейтинговых очков: «Такого нет. Дядя, конечно, хотел его изначально сделать для меня. Но ему также хотелось иметь свой турнир. Дальше, наоборот, турнир будет развиваться. Призовой фонд растет. В этом сезоне дошел до 75 тысяч долларов. Возможно, будет выше через год».

Директор турнира насмерть сбил человека. Дело закрыли за 4 млн рублей

Зайонц не единственный родственник Хачанова, связанный с тем турниром. Директором Hoff Open был двоюродный брат Карена Ларион Вуокила – сын Зайонца и его жены Елены Вуокилы (тети Карена и сестры его отца).

30-летний Ларион никогда не был спортсменом. В 2006-2008 годах учился в Sevenoaks School England, в 2013-м окончил факультет международных отношений МГУ и работал на отца – менеджером в Hoff. Через месяц после университетского выпускного Вуокила влетел в светскую хронику. Повод – печальный: авария на Минской улице (недалеко от МГУ). Парень за рулем Ferrari 458 (13 млн рублей, зарегистрирована на отца) насмерть сбил пешехода – 62-летнего пенсионера Наримана Гайнулова, который возвращался с вечерней молитвы в мечети, – а затем врезался еще и в Mercedes.

Вуокила не получил серьезных травм, уже утром выписался из больницы, но быстро оказался в СИЗО. Ему грозило до пяти лет лишения свободы. По словам сына Зайонца, он двигался со скоростью 50-60 км/ч и не нарушал правила. Адвокат настаивал, что виноват вообще Гайнулов – переходил дорогу в неположенном месте (это правда), а его клиента задержали «из-за того, что он был на дорогой машине, а не на «Жигулях», а также потому, что репортеры раздули всю эту историю». Следователь говорил об обратном: подозреваемый значительно превысил скорость, что видно даже на видеорегистраторах проезжавших мимо машин.

Объективного расследования не получилось. Дело закрыли через 10 дней из-за примирения сторон: семья Вуокилы компенсировала ущерб семье пострадавшего. «Что касается суммы компенсации, то этим вопросом занимался лично папа Лариона, поэтому, на какой сумме они остановились, я не знаю. Я даже из любопытства этим не интересовался», – говорил адвокат. По данным медиа, конфликт замяли за 4 млн рублей.

Через два года Ларион стал директором теннисного турнира, сейчас место его работы неизвестно.

Во время паузы из-за пандемии Ларион и Карен регулярно появлялись на совместных дачных фото с Рублевки в инстаграмах Хачанова, его тети и жены Вуокилы.

***

По словам Хачанова, спонсорство дяди не было меценатством. Они сразу договорились о возврате средств. «Для начала мы с ним договаривались, что он начинает меня спонсировать, помогать. Если у меня получится реализовать себя, то я сам хотел бы ему вернуть деньги, которые были на меня потрачены. Не было такого, что кто-то давил на меня», – объяснял теннисист в 2019-м.

Теннисист говорит, что вышел на самоокупаемость в 2016-м – тогда же захотел вернуть инвестиции. Точная сумма кэшбека неизвестна, но, исходя из озвученных Хачановым 200 тысяч евро за сезон в топ-150, за пять лет могло накапать под миллион евро. За карьеру Хачанов уже заработал 7 млн евро, правда, как он объяснял, 40% из этого обычно уходит как раз на команду и налоги. Зато добавились спонсоры.

С ростом рейтинга возросли траты. «Сейчас со мной постоянно перемещаются основной тренер, фитнес-тренер и физиотерапевт. Годовые траты увеличились до 400–500 тысяч евро на команду. Это зарплаты, перелеты, проживание. Ты все оплачиваешь сам», – рассказывал Хачанов.

Зайонц теперь помогает целой школе для одаренных детей. Осенью 2019-го школа «Летово» благодарила бизнесмена за спортивную форму для всех учеников и экипировку спортивных команд.

С племянником связь тоже не потеряна. «Ничего кроме любви и благодарности по отношению к дяде не испытываю, – говорил Карен. – Он, кстати, продолжает находиться в моей команде и давать важные советы по некоторым вопросам. Для меня это очень ценно».

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Алексей Панов, Антон Денисов, Константин Родиков; instagram.com/vuokilae; hoffopen.ru