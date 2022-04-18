Андрееску о психологических проблемах: «Я хотела уйти из спорта. Все это копилось два с половиной года»

Бьянка Андрееску объяснила, почему ей было важно сделать длительный перерыв в выступлениях. Из-за психологических проблем она не играла с прошлого октября.

– Скажу честно, я на самом деле хотела уйти из спорта. Было очень плохо. Мне в какой-то степени повезло, что у меня есть возможность всем этим заниматься. Теперь я как никогда благодарна. Поэтому я не хочу, чтобы люди думали: «Ой, девочка, просто возьми себя в руки». Но все это копилось два с половиной года. Многое произошло, и я просто не хотела больше ни с чем разбираться.

Я поняла, что действительно люблю этот спорт и хочу продолжать, но не только для того, чтобы выигрывать «Большие шлемы» или делать то-то и то-то. Я хочу привносить нечто большее в спорт и делать мир лучше. Я понимаю, что теннис мне в этом поможет.

У меня не было ощущения, что полностью готова [вернуться]. Не уверена, что кто-то бывает на 100% готов.

Но я почувствовала, что достаточно отдохнула. Мне надоело и стало скучно, что я не могу испытать себя на корте. Мне очень не хватало того огня соревнований, когда ты себя подталкиваешь. И тогда я подумала, что было бы неплохо снова начать играть.

– В прошлом вам приходилось делать долгие перерывы, но они были связаны с травмами. На этот раз вы сами сделали такой выбор. Это имеет значение?

– Я думаю, что да. Даже когда я не играла в 2020 году это от меня тоже не зависело. Перерыв был вынужденный. Так что сейчас однозначно первый раз, когда я сама приняла такое решение. Но я думала об этом за два-три месяца до того, как все-таки сделала перерыв, сразу после US Open.

Решение было непростым, но я сказала себе: «Послушай, ты уже давно так себя чувствуешь. Месяц перерыва не поможет». Я поговорила об этом с несколькими близкими людьми и со специалистами. Это было общее решение, но последнее слово, конечно, было за мной. Но я думаю, что перерыв очень помог. Это правда так.

Бьянка Андрееску: «Последние пару месяцев были довольно трудными, но, как бы банально ни звучало, я чувствую, что нашла себя»