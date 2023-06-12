Главное из текста The Telegraph о том, что молодые теннисистки часто становятся жертвами собственных тренеров.

Через две недели выходит 6-серийное шоу Fifteen-Love о романе теннисистки с тренером гораздо старше нее.

У автора сериала Хани Элкингтон нет бэкграунда в теннисе, но она исследовала тему три года и изучала реальные истории – например, бывшего тренера уэльского теннисного клуба Дэна Сандерса, в 2017-м осужденного за семь эпизодов действий сексуального характера с детьми.

Три недели назад вышел роман Джуди Маррей – игрока, тренера и мамы Энди и Джейми Марреев – об абьюзивных отношениях теннисистки с тренером, который начал ею интересоваться, когда ей было 16. Маррей говорит, что через книгу хочет показать необходимость четкой программы защиты игроков от тренерских злоупотреблений.

Эти художественные произведения буквально отражают реальность: в прошлом году 21-кратная чемпионка парных «Шлемов» Пэм Шрайвер рассказала, что в тинейджерстве была в отношениях со своим 50-летним тренером, и сейчас считает, что это он был обязан не допустить этого романа, не поощрять ее юношескую влюбленность, не пользоваться ее неопытностью, не манипулировать ее чувствами. Вскоре после этого The New York Times рассказала истории двух теннисисток из системы Ассоциации тенниса США, переживших домогательства и нападения тренеров. Одна из них, Кайли Маккензи, сразу рассказала, что с ней произошло, и добилась разбирательства. По поведению второй, Эдриенн Дженсен, неладное заподозрила ее сестра, а родители наоборот решили не устраивать скандал.

Также в прошлом году экс-теннисистка топ-40 француженка Фиона Ферро обвинила бывшего тренера в изнасилованиях и домогательствах в годы, когда ей было 15-18 лет (51-летний тренер не отрицал секс, но сказал, что это была «история любви» по взаимному согласию). Тогда же член совета игроков WTA Виктория Азаренко рассказала, что тренеры манипулируют теннисистками «направо и налево», и будь у нее дочь, она бы очень беспокоилась, реши она играть в теннис.

Бывшая профессиональная теннисистка Наоми Кавадей рассказывает, что тренировалась в национальной британской системе, когда там работал тренер Клэр Лайт. В 2007-м его приговорили к тюрьме после того, как застали в постели с 13-летней девочкой.

Кавадей говорит, что быть тренером профессионального игрока – очень нестабильная работа и уязвимая позиция, поэтому некоторые тренеры сближаются с игроками, чтобы стать для них незаменимыми. В туре даже есть присказка: средняя продолжительность работы тренера с теннисисткой – полтора года, больше – только если он ее бойфренд. Бывший тренер Дарьи Касаткиной Владимир Платеник говорит, что никогда раньше не видел в туре столько тренеров-бойфрендов, сколько их сейчас.

Еще в 1993-м журналист Майкл Мьюшо написал книгу Ladies of the Court об отношениях внутри WTA-тура. Имен людей, ведущих себя неподобающе, там нет, но как минимум в одном месте экс-третья ракетка мира Хана Мандликова (чья дочь Элизабет две недели назад дебютировала в топ-100) говорит о том, что один тренер средних лет спит с чешской теннисисткой-подростком. Книгу Мьюшо вскоре после выхода запретили продавать на теннисных турнирах, а когда он сам приехал на Miami Open, ему аннулировали аккредитацию.

Автор текста The Telegraph Саймон Бриггз про актуальный тур слышал, что один известный тренер в своих предматчевых наставлениях так сильно давит на личное, что проводит их только вдали от посторонних глаз, а одного агента подозревают в сексе с теннисисткой, которую он представляет, потому что «это работает» (она выступает лучше).

В прошлом году проблема сексуального харассмента дошла до ATP, когда известного немецкого функционера и тренера Дирка Хордорффа обвинили в домогательствах к двум игрокам чуть старше 20. Тогда же и ATP, и WTA назначили директоров по безопасности. WTA вскоре ввела онлайн-курс по защите игроков, который должен пройти любой желающий быть аккредитованным на турнир. В дальнейшем не исключено введение системы лицензирования с отзывом лицензии за нарушение кодекса поведения. Доказать что-либо в таких ситуациях бывает трудно, поэтому решения об отстранениях в такой системе принимались бы не при отсутствии обоснованного сомнения, а на основе баланса вероятностей.

Это может привести к еще большим сложностям, но решения лучше у тенниса на данный момент нет.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; amazon.co.uk