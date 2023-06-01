8 комментариев

Молодые таланты появляются в теннисе часто. К ним всегда большой интерес, но далеко не всегда они к нему готовы.

Ранний Рафаэль Надаль, например, общался с международными медиа через переводчика, а Виктория Азаренко проводила пресс-конференции, глядя в телефон, который держала под столом. Среди игроков медиатренированного поколения зумеров таких примеров гораздо меньше; его хедлайнеры Циципас, Осака, Гауфф уже тинейджерами умели строить нарративы и понимали, что теннисные карьеры давно строятся не только на корте.

Уже можно сказать, что следующая в этом ряду – Мирра Андреева, в 16 лет без потери сета прошедшая квалификацию и первый круг «Ролан Гаррос», а на пресс-конференции рассказавшая, что ненавидит химию. Она еще несколько недель назад в Мадриде запомнилась непосредственностью, беглым английским и вирусным комплиментом Энди Маррею, про которого сказала:

«Тут потрясающая атмосфера. Ты сидишь за обедом, а вокруг звезды. Видишь Энди Маррея – а он такой красивый в жизни! Такой потрясающий».

(Маррей на это в характерном стиле ответил: «Представьте, чего она добьется, когда зрение поправит».)

Андреева продолжила покорять сердца в Париже, где в матче первого круга на 10-м корте за нее болели очень активно, и после дебютной победы в основе «Шлема» продолжила историю про Маррея:

«С Энди Марреем я не виделась после Мадрида, потому что он сюда не приехал, но я отправила ему сообщение после его победы на «Челленджере». Я написала: «Поздравляю». Он мне ответил, и я была очень рада. Он написал: «Спасибо, и удачи на «Ролан Гаррос». Может, поэтому я сейчас так хорошо играю».

В интервью Tennis Channel на вопрос, какие красивые лица ей запомнились в Париже в отсутствие Маррея, Андреева после паузы сказала: «Мое собственное не считается, да?» – после чего рассказала, что поболтала с Фрэнсисом Тиафу и потренировалась с Коко Гауфф:

«Она супер. Она играет так быстро и так агрессивно – и она такая классная. Я знала, что она приятный человек, но когда она подошла ко мне и сказала: «Привет, я Коко. Мы не встречались раньше, но поздравляю с победой»... Боже, такая милая. Так что Коко – самое красивое лицо, что я видела здесь. На данный момент».

О финале юниорского Australian Open, проигранного в начале года Алине Корнеевой 5:7 в решающем сете, уроженка Красноярска вспомнила:

«Может, тот матч я проиграла, чтобы теперь оказаться здесь, – не знаю. Но мне понадобилось недели три, чтобы прийти в себя после того финала. Я ревела, ревела, ревела. В самолете, в кровати, везде, постоянно. Очень тяжелое было поражение. Но что теперь сказать? Она, конечно, заслужила его выиграть. А я заслуживаю быть здесь».

В целом Андреева держится так расслабленно и реагирует на все, что ее спрашивают, так быстро и находчиво, что возникает вопрос: дебютировать на таком уровне и быть в центре внимания для нее вообще стресс?

«Конечно, это обескураживает», – призналась Андреева и со смехом добавила: «Но мне надо к этому привыкать!»

Во втором круге Андреева сегодня сыграет с хозяйкой кортов Диан Парри.

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Фото: globallookpress.com/Matthieu Mirville, Rob Prange