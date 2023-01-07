Рублев теперь играет в собственном бренде – сшили в Саратове, и все очень похоже на Nike, от которого он ушел
На этой неделе восьмая ракетка мира Андрей Рублев впервые с доюниорских времен вышел на корт в форме не Nike. В этом сезоне 25-летний Рублев будет играть в одежде собственного свежезапущенного бренда Rublo.
Внешне вещи едва отличимы от Nike, и даже логотип – что-то среднее между свушем и персональным лого Рафаэля Надаля, детского кумира Рублева. Но в релизе и говорится, что Rublo – «это не про одежду»:
«Мы создали Rublo, чтобы привлечь внимание к темам равенства и доброты в надежде сделать наш мир чуть лучше, – говорится на сайте Рублева. – Будьте добры к себе, окружающим, нашей планете. Мы все люди и сделаны из одного и того же. В сущности каждого человека – добро».
Рублев в Nike 30 декабря и в Rublo 3 января
Mission statement, конечно, предельно неоднородный и абстрактный, но и бизнесом Rublo себя не называет – только «кое-чем важным и дорогим» для Рублева. Купить вещи пока нигде нельзя, да и комплекты, которые действующий чемпион четырех турниров ATP повез в Австралию, в пожарном порядке сшили на фабрике в Саратове после того, как подвел первоначальный подрядчик. Об этом менеджер Рублева Софья Тартакова рассказала Ксении Соловьевой, добавив:
«Андрей – человек-холст, через форму он может говорить со зрителем».
Рублев по-прежнему выступает в кроссовках Nike, но вряд ли это говорит о том, что у него с компанией остался контракт. Nike известны строгими требованиями и едва ли разрешили бы игроку на контракте играть в одежде другого бренда. К тому же кроссовки – почти такая же база теннисной экипировки, как ракетка, поэтому игроки часто остаются им верны, даже меняя технического спонсора (Энди Маррей, например, играл в кроссовках adidas, уже уйдя к Under Armour, а сейчас обувается в Under Armour, хотя одевается уже давно в Castore).
Рублев, кажется, единственный из игроков Nike со стороны ATP, чей контракт не продолжился в 2023-м. Теннисный резонер Рейлли Опелка удивился этому в твиттере: «Он же стоит в топ-8... Еще и играет каждую неделю». Можно было бы подумать, что токсично его гражданство, – но и Анастасия Потапова, и Виктория Азаренко на старте сезона отношения с брендом вроде бы сохранили (до начала Australian Open все выступают в прошлогодних вещах, поэтому пока нельзя сказать определенно).
Зато в WTA новый сезон с новыми спонсорами начали бывшие девушки Nike Донна Векич, Маркета Вондроушова, Слоун Стивенс, Марта Костюк. На первой неделе года сомнения в бренд-принадлежности возникли в отношении даже Эммы Радукану и Арины Соболенко (по ходу недели выходили на корт в нескольких небрендированных вещах, включая кроссовки).
Теннисное представительство Nike, некогда самое солидное в обоих турах, за последние годы заметно сокращается не впервые. После сезона-2019, по ходу которого компания заключила большие контракты с Наоми Осакой и, предположительно, Амандой Анисимовой, она не продлила сотрудничество с Игой Швентек, Марией Саккари, Каролин Гарсия, Борной Чоричем. Перед сезоном-2021 к adidas перешел Феликс Оже-Альяссим.
Причин может быть несколько. Первая – Nike сознательно сокращает контингент, концентрируясь на игроках, которых считает самыми перспективными. С теми, кто предыдущие контракты отработал посредственно, новые не заключают. Времена не располагают к тому, чтобы разбрасываться деньгами, даже если предположить, что базовый контракт стоит скромные $50-100 тысяч. Поэтому Nike отказывается от большого представительства в пользу нескольких больших имен. В эту парадигму вписываются 10-летнее соглашение с Янником Синнером, которое было подписано в 2022-м и может стоить до €150 млн, а также вероятный трансфер Каспера Рууда.
Вторая версия – условия Nike для рядовых игроков слишком строгие. Чтобы получить не только форму, но и деньги, теннисистам нужно выполнить жесткие рейтинговые, шлемовые и другие нормативы. «Игроки, которые выступают в Nike, но не стоят в топ-20, ничего не зарабатывают», – приводит слова ведущего агента Tennis.com.
Для таких игроков интереснее оказывается подписаться с небольшими брендами: от них они не получат миллионы, но что-то заработают, а может, еще им достанется какой-то креативный контроль, доля в бизнесе или сотрудничество по важным вопросам (Векич теперь играет в персональной линии, Стивенс совместно с новым спонсором FP Movement будет поддерживать женский фонд Girls, Inc.).
«Если ты подписана с большой компанией, но ты не их главная звезда – не Леброн, – то шансы, что тебя будут снимать в кампейнах и постоянно показывать людям, довольно малы, – цитирует Стивенс Business of Fashion.
Обе версии, кстати, согласуются с тем, что с недавних пор спортсмены студенческой лиги США NCAA могут сотрудничать с брендами за деньги – как профессионалы. Учитывая популярность американского студенческого спорта, можно предположить, что Nike просто уходит от нишевого вида к более востребованному.
А мы пока ждем Australian Open, где бренды выкатят новые коллекции, чтобы сосчитать, кого из теннисистов Nike еще считает достойными себя.
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Фото: instagram.com/vintograph, sloanestephens; Gettyimages.ru/Sarah Reed (2-3), Mark Brake (4-5)
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