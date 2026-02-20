Доха (ATP). Рублев, Фис вышли в полуфинал, Хачанов уступил Алькарасу, Синнер – Меньшику
В Дохе проходят четвертьфиналы турнира ATP 500.
Андрей Рублев обыграл Стефаноса Циципаса в четвертьфинале в Дохе.
Карен Хачанов уступил Карлосу Алькарасу, Янник Синнер – Якубу Меньшику.
Qatar ExxonMobil Open
Доха, Катар
16 – 21 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 833 335 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Карен в первом сете просто пожар! 🔥🔥
Хачанов первый сет играет как первая ракетка мира!
Ну первый сет реально крутой от обоих, Медвед с Рублём давно бы уже улетели)
На тае будет сложно, жаль, что Карен не брейканул.
Медвед с Рублем побеждали Карлоса
Удар года от Хачанова на тайбрейке
Карен достойно держался против первого номера, респект ему.
Чем бы не закончилось, Карен молодец - особенно на фоне того качества игры, которое было с Фучовичем
Стиль Хачанова как ни странно подходит чтоб навязывать борьбу Карлосу, не первый у них плотный матч
Вчерашний матч с Руайе показал, что и игроки менее высокого класса, чем Хачанов, могут навязать борьбу Алькарасу.
Ну парень пока самый молодой и успешный, относительно возраста и достигнутого. Скорее такие турниры просто расслабон, чтобы не сгореть от напряжения и нагрузок.
Как же нелепо смотрится все это поколение теннисистов, которые после каждого выигранного очка ищут взглядом одобрения от своего бокса. Этот щенячий взгляд
Киборг сломался, 2 поражения за последние 4 матча! Раньше он за полгода 2 раза проигрывал!
Каренчик, только продолжай так дальше, не надо останавливаться 🙏
