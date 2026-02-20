  • Спортс
  • Доха (ATP). Рублев, Фис вышли в полуфинал, Хачанов уступил Алькарасу, Синнер – Меньшику
Доха (ATP). Рублев, Фис вышли в полуфинал, Хачанов уступил Алькарасу, Синнер – Меньшику

В Дохе проходят четвертьфиналы турнира ATP 500.

Андрей Рублев обыграл Стефаноса Циципаса в четвертьфинале в Дохе.

Карен Хачанов уступил Карлосу Алькарасу, Янник Синнер – Якубу Меньшику.

Сетка турнира здесь.

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

16 – 21 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 833 335 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
результаты
logoQatar ExxonMobil Open
logoATP
128 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Карен в первом сете просто пожар! 🔥🔥
Хачанов первый сет играет как первая ракетка мира!
Ну первый сет реально крутой от обоих, Медвед с Рублём давно бы уже улетели)
Ответ Jefri AG
Ну первый сет реально крутой от обоих, Медвед с Рублём давно бы уже улетели)
На тае будет сложно, жаль, что Карен не брейканул.
Ответ Jefri AG
Ну первый сет реально крутой от обоих, Медвед с Рублём давно бы уже улетели)
Медвед с Рублем побеждали Карлоса
Удар года от Хачанова на тайбрейке
Карен достойно держался против первого номера, респект ему.
Чем бы не закончилось, Карен молодец - особенно на фоне того качества игры, которое было с Фучовичем
Стиль Хачанова как ни странно подходит чтоб навязывать борьбу Карлосу, не первый у них плотный матч
Ответ Tarkovski
Стиль Хачанова как ни странно подходит чтоб навязывать борьбу Карлосу, не первый у них плотный матч
Вчерашний матч с Руайе показал, что и игроки менее высокого класса, чем Хачанов, могут навязать борьбу Алькарасу.
Ответ greencroc78
Вчерашний матч с Руайе показал, что и игроки менее высокого класса, чем Хачанов, могут навязать борьбу Алькарасу.
Ну парень пока самый молодой и успешный, относительно возраста и достигнутого. Скорее такие турниры просто расслабон, чтобы не сгореть от напряжения и нагрузок.
Как же нелепо смотрится все это поколение теннисистов, которые после каждого выигранного очка ищут взглядом одобрения от своего бокса. Этот щенячий взгляд
Киборг сломался, 2 поражения за последние 4 матча! Раньше он за полгода 2 раза проигрывал!
Каренчик, только продолжай так дальше, не надо останавливаться 🙏
