  • Рио (ATP). Берреттини, Табило, Этчеверри вышли в 1/4 финала, Фонсека выбыл, Серундоло-старший снялся
5

Рио (ATP). Берреттини, Табило, Этчеверри вышли в 1/4 финала, Фонсека выбыл, Серундоло-старший снялся

В Рио прошел второй круг турнира ATP 500.

Жоао Фонсека уступил Игнасио Бусе во втором круге в Рио.

Маттео Берреттини победил Душана Лайовича.

Сетка турнира здесь.

Rio Open presented by Claro

Рио-де-Жанейро, Бразилия

16 – 22 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 469 450 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
челленджер 500 раздаёт халявные очки!
Ответ AFP1
челленджер 500 раздаёт халявные очки!
М-да, если бы не сказали, то не поверил, что эта водокачка — турнир категории ATP 500. Даже Делрей-Бич с категорией ATP 250 смотрится по именам солиднее. Хотя в женском теннисе в этом плане зачастую ещё куда печальнее.
Бусе крут, забрался прямо в центр зверинца с бразильскими глорами и уже второй матч к ряду оставляет безумцам соскребать с корта поверженную тушу их соплеменника.
Фонеске нужно было худеть, но патлы не состригать. В итоге превратился в бездаря, который даже в Рио своего прямого конкурента не тянет. Жёстко Джок ошибся по поводу этого мажора. Надо было искать парня из трущоб. Но такие наверное только в футболе оказываются.
Табило, может и затащить эту водокачку. Фонсека просто в расход пошел. Мне кажется, как нагуляется, с головой и травмами разберется, то турнирчки 1000 брать иногда будет. А нет, то и ….. с ним.
