Делрей-Бич (ATP). Фриц, Рууд, Пол, Тиафу, Тьен, Коболли вышли в 1/4 финала, Микельсен выбыл
В Делрей-Бич прошел второй круг турнира ATP 250.
Тэйлор Фриц обыграл Рафаэля Ходара во втором круге в Делрей-Бич.
Каспер Рууд прошел Маркоса Гирона.
Сетка турнира здесь.
Delray Beach Open
Делрей-Бич, США
16 – 22 февраля 2026
ATP 250
Призовой фонд – 700 045 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
