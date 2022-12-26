Наоми Осака еще теннисистка? Она заработала $50 млн, занялась нижним бельем, запустила кучу компаний, но почти не играла

Будни самой богатой спортсменки мира.

В начале 2021 года Наоми Осака в 23 года выиграла четвертый «Большой шлем» на Australian Open. Этим она вошла в число величайших, но на этом же ее релевантность на корте оборвалась.

До конца того сезона Осака стала неформальным послом ментального здоровья в профессиональном спорте (но из-за собственных психологических проблем пропустила почти всю вторую половину года) и зажгла огонь домашней Олимпиады (но выступила на ней неудачно и потом жалела, что не смогла получить удовольствие).

Остальные ее проекты были масштабными и волнующими: стала первым человеком из спорта с контрактом с Louis Vuitton, выпустила документалку на Netflix, дебютировала на Met Gala, запустила линию косметики, – но к теннису они не относились уже даже номинально. Предположительно, Наоми приходила в себя после очередного депрессивного эпизода, случившегося после «Ролан Гаррос», и в начале 2022-го должна была вернуться на корт.

Она действительно вернулась и в 2022-м провела даже больше соревнований, чем сезоном раньше – 11 против девяти. На большом Miami Open весной Осака дошла до финала, но это был один из всего двух турниров сезона, где она выиграла больше одного матча, и единственный – где выиграла больше двух. С 13-го места рейтинга в начале года она опускалась в конец топ-80 и сейчас стоит 42-й.

Впервые с 2018-го она не выиграла «Шлем», а еще от сверхуспешного тренера Вима Фиссетта вернулась к отцу и сменила двух физиотерапевтов (в таком сочетании всегда признаки кризиса).

В 2021-м на балу Института костюма при музее Метрополитен (Met Gala) – главной модной вечеринке мира

Весной в Индиан-Уэллс Осака буквально рассыпалась во время матча из-за выкрика болельщицы с трибуны, что она «отстой», и только после этого начала системно работать с психологом. На тот момент сезон еще не был потерян, но несколько недель спустя Наоми получила травму в Европе, проиграла в первом круге «Ролан Гаррос», не поехала на лишенный очков «Уимблдон» и после этого до конца сезона провела только семь матчей, из которых выиграла всего два. В целом, Осака играла так мало и спорадически, что нельзя даже утверждать, что она сильно сдала; 11 ее турниров вполне могли быть тремя – у нее толком не было возможности разогнаться.

Сама Наоми говорила, что довольна своим годом, потому что он многому ее научил, и если за это нужно было заплатить результатами на корте – ну значит, нужно было. Бездумный чес по турнирам вообще перестал быть для нее смыслом жизни, и теперь, после долгих лет подавления переживаний, она концентрируется именно на них и том, что «сделает ее счастливой».

Не нужно быть специалистом, чтобы понимать: такие осознанность и желание быть в гармонии с собой далеко не всегда совместимы с профессией, где почти всегда для достижения результата нужно страдать. Поэтому, скажем, понятны мрачные прогнозы Матса Виландера о том, что «старую Осаку» можно уже не ждать, и наблюдения Джона Макинроя о том, что ранний успех – часто слишком сильная нагрузка на психику.

На паблик-токе «Разговор с чемпионами» перед US Open-2022

Впрочем, даже если теннис действительно больше не станет для Наоми Осаки приоритетом, ей будет чем заняться. Год назад ее агент Стюарт Дюгуи говорил, что она мечтает открыть собственный бренд, но пока тесно сотрудничает со спонсорами, чтобы научиться, набраться опыта, обрасти связями.

В результате в 2022-м Осака выпустила очередные именные коллекции и отдельные продукты совместно с Nike, Levi’s, наушниками Beats, часами Tag Heuer и салатами Sweetgreen, стала героиней Fortnite и кампании Louis Vuitton. Ее марка средств по уходу за кожей Kinló стала продаваться в Wallmart – крупнейшей торговой сети США.

В рекламной кампании Louis Vuitton (2022)

К концу года Осака выпустила детскую книгу, в медиатуре в честь которой зашла на вечернее шоу к Стивену Кольберу, а также вместе с Ником Кириосом инвестировала в пиклбольную команду Miami Pickleball Club.

Читает фрагмент своей книги «Как играют чемпионы»

Еще ждет активации сотрудничество Осаки с брендом нижнего белья Victoria’s Secret, поздно, но все же воспринявшего инклюзивную повестку. Сейчас единственная очевидная незакрытая ниша в рекламном портфолио Наоми – партнерство с автомобильной компанией (контракт c Nissan истек в прошлом году и не был продлен), а ее единственная коммерческая неудача – недолгое сотрудничество с криптовалютной биржей FTX, скандально обанкротившейся в этом году.

На обложке престижного глянцевого издания Dazed (лето-2022)

Почти все это Осака сделала уже как хозяйка собственных интересов – весной они с Дюгуи ушли из гиганта IMG, чтобы основать собственное маркетинговое агентство Evolve, – шаг, который по силам только самым богатым и востребованным.

На презентации своего персонажа Fortnite

Вскоре совместно с Леброном Джеймсом Осака запустила Hana Kuma – компанию по производству кино и сериалов – и выступила исполнительным продюсером документальной коротметражки о конгрессвумен японского происхождения Пэтси Минк, благодаря которой в 1972 году в американских школах девочки получили такие же права заниматься спортом, как мальчики (поправка вошла в историю как «Раздел IX» и считается началом профессионального женского спорта).

В каверстори веллнес-издания Self (весна-2022)

Расходы, которые Осака понесла как хозяйка бизнесов, должны были с запасом покрыться ее заработками – по подсчетам Forbes, в 2022-м она заработала эпические $51,1 млн (два года назад абсолютным рекордом среди женщин-спортсменок были ее же $37,4 млн). Это почти в два с половиной раза больше, чем она заработала теннисом за всю карьеру.

В вещах своей коллаборации с Levi’s

Не хочется слишком упрощать и говорить, что с такими доходами сложно убиваться на корте, – все-таки спортсменов такого уровня мотивируют не деньги. Но из всех турниров старта сезона Осака заявлена только на Australian Open, список участников которого формируется автоматически.

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Фото: Gettyimages.ru/Quinn Rooney, Dimitrios Kambouris, Clive Brunskill, Monica Schipper; instagram.com/naomiosaka/