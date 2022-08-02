Глаз Народа
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Падел познакомил Тотти с новой любовью, Пуйоль из-за него сильно порезался, а Клопп играет с ассистентами. Младший брат тенниса покоряет мир

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Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Энди Маррей Энди Маррей
Франческо Тотти Франческо Тотти
Мария Шарапова Мария Шарапова
Теннис Теннис

И при чем тут «Титаник».

Страсть Франческо Тотти к футболу оказалась настолько сильной, что его выдающаяся карьера длилась 25 лет. После геройств на лучших стадионах мира легенда «Ромы» все еще полон энергии и ведет активный образ жизни. Вколачивает шедевры на турнирах 8х8, увлекается йогой, сел на низкоуглеводную диету и посещает качалку. Главным увлечением Императора после футбола стал падел – один из самых динамично развивающихся видов спорта, которым занимаются уже более 20 млн человек. 

Большинство увлечений Ческо разделял с женой Илари, брак футболиста с которой считался идеальным более 20 лет. Но падел супруге не зашел, к тому же у нее наметился новый проект на телевидении. В результате осенью прошлого года Тотти повстречал на площадке для падела новую любовь. Фанатка «Ромы» Ноэми Бокки занимается флористическим дизайном и здорово владеет одним из самых важных элементов в паделе – смэшем. Сраженный красотой и спортивными скиллами девушки Франческо подал на развод. 

Игра не только разбивает сердца, но и приносит заметную прибыль. Еще один ветеран футбола Златан Ибрагимович провалился в цифровом секторе, не взлетели его линия парфюмерии и бренд одежды, зато он классно угадал с бумом падела в родной Швеции. Ибра построил пять центров для этого вида спорта в Стокгольме, Баштаде, Йенчепинге, Уппсале и Шковде. Прибыль за 2021-й год от них составила 9 млн евро, поэтому сейчас футболист строит еще один центр в Милане на 15 площадок. 

Неплохо уловил мировой тренд и Рафаэль Надаль, в академии которого установлены 13 площадок для занятий паделем и есть планы построить еще с десяток. Неудивительно, если учесть, что 20% энтузиастов новой игры сосредоточены в Испании – за последние пять лет количество падел-центров в стране увеличилось втрое. В прошлом году по всему миру было продано более одного миллиона ракеток для падела, что в два раза больше, чем в теннисе. Совсем скоро этот вид спорта станет олимпийским – для выполнения квоты в 75 стран, в которых культивируется падел, не хватает всего несколько государств. 

Секрет популярности падела заключается в его динамике. По сути, это тот же теннис – такой же счет, две подачи в квадрат (разрешается только с руки), геймы, сеты, тай-брейки, но площадка занимает три четверти теннисного корта, а розыгрыши длятся на 60-70% дольше. Главное отличие состоит в расположенных позади игроков стенах, от которых мяч отскакивает, как в сквоше. В эту игру рубятся преимущественно в парах небольшими ракетками без струн. Мяч отличается от теннисного меньшим размером и невысоким внутренним давлением – благодаря этому отскок не такой сильный. 

Падел обладает потрясающе притягательной фишкой, которую испанцы называют saca por tres – игра на троих. В стене площадки установлена дверь, но она нужна не только для входа на корт. Во время матча, если мяч покинул площадку (рубятся без крыши), то игрок может выбежать и вернуть его. Зрители кайфуют от таких моментов не меньше, чем исполнители. «Падел – очень эмоциональный вид спорта с большой социальной составляющей. Он хорошо стимулирует гормон счастья и помогает упредить и победить депрессию», – раскрывает еще одну сторону популярности падела лондонский психолог Саймон Эванс. 

Предпосылки для изобретения падела возникли более 100 лет на «Титанике». Создатели роскошного плавающего дворца с банями, бассейном, театром, кафе, джакузи, площадкой для гольфа, тренажерным залом и двумя теннисными кортами основательно позаботились о комфорте для пассажиров первого класса. Но не учли один нюанс – мячи после сильных ударов любителей тенниса улетали в открытый океан. Проблему хотели устранить с помощью натяжки огромных сеток для следующего путешествия, но все испортил проклятый айсберг. 

Со схожей проблемой столкнулся в 1969 году мексиканский бизнесмен Энрике Коркуэра. Он построил корт на загородном участке в Акапулько впритык к соседскому, куда постоянно улетали мячи. Сосед-ворчун отказывался отдавать их, поэтому Энрике основательно задумался, как решить проблему. На помощь пришла жена Вивиана. В юности будущая Мисс Аргентина-1964 хорошо танцевала и выступала на круизных лайнерах. Там она заметила специальные заграждения на теннисных кортах и посоветовала Энрике смастерить площадку со стенами. 

С тех пор падел совершенствуется и прогрессирует. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп регулярно играет в него со своей аналитической командой. «Эта игра помогает отвлечься от повседневной рутины. Кроме того, она помогает придумывать идеи для решения проблем – как на футбольном поле, так и в жизни. Мы садимся на скамейку между двумя сетами и обсуждаем. Получается активный и в то же время креативный отдых», – признался ассистент тренера «красных» Пеп Лейндерс. 

Как и в теннисе, в паделе существует профессиональный тур – World Padel Tour, в котором игроки зарабатывают от 100 до 300 тысяч долларов в год. Достойные деньги, если учесть, что профессиональные теннисисты за пределами Топ-100 с трудом покрывают расходы. Перспективу в этом виде спорта увидел трехкратный победитель «Шлемов» Энди Маррей, который в 2019 году пополнил инвестиционный портфель долей в компании Game4Padel. Фирма из Эдинбурга строит площадки для падела и планирует к 2024 году увеличить оборот средств до 10 млн фунтов. «Этой лучший спорт для общения и веселья», – считает мама игрока Джуди.

Полюбили падел и члены британской королевской семьи – для них на территории лондонского The Hurlingham Club возвели четыре площадки. Особенно игра понравилась принцессе Шарлотте. За игрой в падел были замечены Мария Шарапова, Лионель Месси, Мартина Хингис и другие селебрити, а больше всех им проникся бывший капитан «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль. В 2019-м он так разошелся в матче против жены Ванессы, что разбил стеклянное ограждение и сильно порезался.

Как спастись с «Титаника» и выиграть US Open

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Фото: facebook.com/sharapova; twitter.com/ESPNFC; wilson.com; instagram.com/padelfip; globallookpress.com/Simon Hasteg/Keystone Press Agency, Michael Erichsen/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Hulton Archive 

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