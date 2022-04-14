Беккер доигрался: потерял все деньги и теперь еще может сесть за махинации

Финансовые беды Бориса Беккера не менее эпичны и глобальны, чем его теннисные достижения – начиная со знаменитого свидания в подсобке лондонского ресторана, через уклонение от уплаты налогов в Германии, вскрывшееся благодаря альбому вырезок 76-летнего болельщика, к неоплаченной свадебной церемонии в Швейцарии и 10-миллионной инвестиции в нефтегазовый проект в Нигерии.

Беккер давно стал для тенниса такой же историей-финансовым предостережением, как для всех остальных – глыба Марлон Брандо, под конец жизни якобы прятавший «Оскары» от кредиторов. В 2017-м, когда лондонский суд признал немца банкротом, шестикратный чемпион «Шлемов» говорил, что рассматривает это как шанс отстроить свое финансовое благополучие заново. Пять лет спустя очевидно, что, если шанс и был, он им не воспользовался.

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Вскоре после банкротства Беккер, за карьеру заработавший от $50 млн до $160 млн, начал собирать деньги, чтобы расплатиться с кредиторами: судился с бывшим менеджером за $100к, рекламировал стеклопакеты и принимал предложения вести корпоративы. Видимо, этого было недостаточно, потому что летом-2018 Борис вдруг объявил себя дипломатом – атташе Центральноафриканской Республики (ЦАР) по спортивным, культурным и гуманитарным вопросам в Европейском Союзе, – а значит, неприкосновенным для любого юридического преследования.

Это было, во-первых, просто абсурдно (ни до, ни после объявления не было никаких свидетельств дипломатической работы Беккера), во-вторых, довольно спорно с точки зрения закона (использовать дипиммунитет для ухода от ответственности за личные дела, предшествовавшие назначению).

Апогеем этого фарса стало заявление МИДа ЦАР, что дипломатический паспорт Беккера – фальшивка, а его бланк был в числе документов, украденных несколькими годами ранее.

Вскоре в Мюнхене арестовали Стефана Велка – как описывает его википедия, «экономиста и, возможно, дипломата». У Велка действительно были связи с разными африканскими государствами (Сан-Томе и Принсипи, Мали, Бурунди, Руандой) и даже их государственные награды. А еще он, судя по всему, входил в преступную сеть, продававшую дипломатические паспорта, услугами которой и воспользовался Беккер в отчаянной попытке уйти от долгов.

Велк, Беккер и представитель ЦАР

В том же году должен был состояться аукцион трофеев Беккера, вырученные средства от которого тоже пошли бы кредиторам Бориса. Беккер в последний момент через суд аукцион заблокировал и сдерживал его больше года. Торги в итоге прошли только летом-2019 после поисков главных наград теннисиста, среди которых были два (из трех) уимблдонских кубков и золотая олимпийская медаль; тогда сложилось впечатление, что их саботировал сам теннисист.

В ходе разбирательства, впрочем, включали запись разговора Беккера с человеком, назначенным распорядителем его имущества. «Марк, – говорил на ней Борис, – ты что, думаешь, что перед лицом уголовного преследования я бы тебе не отдал эти трофеи, если бы они у меня были?»

В результате аукцион прошел летом-2019 без так и не найденных трофеев Australian Open и нескольких уимблдонских, но с кубком US Open-1989 и немецкой кинотеленаградой «Золотая камера». Всего 82 разные награды Беккера принесли около $860к.

Параллельно Беккеру предъявили обвинение из 24 пунктов в нарушении закона о банкротстве: по этому закону он обязан сотрудничать с назначенными судом администраторами и в течение года предоставить им всю информацию о своих имуществе и финансовых делах. Беккера обвиняли в том, что он не передал ликвидаторам девять своих наград, скрыл семь единиц имущества, девять раз «не стал раскрывать» свои имущественные права, а также дважды тайно имущество реализовал и скрыл один долг.

Беккер все обвинения отрицал, но в ноябре-2019 выяснилось, что за год, когда он должен был отчитываться за каждые £500, он провел неавторизованных операций на £4,5 млн. Поэтому суд продлил период его ограниченной дееспособности с года до 12 лет – теперь он истечет только осенью-2031.

Наконец, на прошлой неделе закончилось разбирательство по обвинению Беккера в сокрытии активов. Защита теннисиста держалась на том, что он не знал о своих обязательствах и все дела доверил представителям, а значит, никого не обманывал и ничего не скрывал.

Обвинение же показало, что после объявления банкротом Беккер вывел со своего бизнес-счета сотни тысяч фунтов, не задекларировал недвижимость в Германии и скрыл €825к долга. В результате по четырем пунктам жюри присяжных признало обладателя 49 титулов уровня ATP виновным.

По каждому из них ему грозит до семи лет тюрьмы. Приговор будет оглашен 29 апреля.

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Беккер, кажется, впервые отказался комментировать решение суда – все предыдущие годы он часто возмущался, говорил о несправедливости и спекулировал на своей известности. А несколько дней спустя, пусть и по сугубо теннисному вопросу, сказал мудрое:

«Мы все неидеальны, все иногда сходят с ума, а ты просто молчи и делай выводы».

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Фото: globallookpress.com/Martyn Wheatley/Keystone Press Agency, Arne Dedert/dpa; Gettyimages.ru/John Phillips / Stringer twitter.com/StephanWelk; wyleshardy.com