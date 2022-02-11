Со Спаллетти Кулибали вернулся на топ-уровень. При высокой линии обороны здорово и прессингует, и страхует

Летом станет капитаном «Наполи».

12 сентября 2014-го на сайте газеты La Repubblica вышел текст о худших трансферах лета. Эмануэлсон в «Роме», Агацци в «Милане», Бенедетти в «Кальяри», Брилланте в «Фиорентине», Жоао Силва в «Палермо» – все в точку. Но замыкал список Калиду Кулибали.

«Мощного защитника «Наполи» купил примерно за 8 миллионов евро, – писал журналист Марко Дейана. – При всем уважении к игроку этот трансфер не повысил качество команды. Его техническая ограниченность бросилась в глаза во время матчей квалификации Лиги чемпионов против «Атлетика». Кулибали, без сомнения, худший трансфер лета, учитывая заплаченную за него сумму».

В марте 2018-го швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала рейтинг «трансферного роста» на основе прибыли между покупкой и возможной продажей игрока. По подсчетам экспертов, трансферная стоимость Кулибали увеличилась на 69 миллионов евро.

31-летний сенегалец в «Наполи» восьмой сезон. За это время Калиду 4 раза попал в символическую сборную Серии А, по итогам сезона-2018/19 был признан лучшим защитником чемпионата Италии, в 2019-м поделил с Марком-Андре тер Стегеном 24-25-е места в голосовании за «Золотой мяч».

Фразу Дейаны неаполитанские медиа вспоминают каждый год.

Кулибали мгновенно очаровал Спаллетти. Лучано постоянно расхваливает защитника, называя его лидером команды

Журналист La Repubblica ошибся лишь отчасти. 7 лет назад трансфер Кулибали действительно казался сомнительным – адаптация к итальянскому футболу не была быстрой. Тренер «Наполи» Рафа Бенитес, который стал инициатором покупки Калиду у бельгийского «Генка», старался ускорить процесс с первого дня.

«После медосмотра Бенитес повел меня в ресторан, – вспоминал Кулибали в тексте для The Players’ Tribune. – Первым делом, еще до того, как принесли меню, он собрал с соседних столиков бокалы для вина: «Сейчас покажу тебе тактику».

Он расставил бокалы на столе, показывал, как играет команда, как должен действовать я. Сказал, что нужно быстро понять нашу тактику и выучить итальянский.

После отпуска Рафа закрыл меня и аналитика в комнате, где мы смотрели нарезки моей игры. Сначала – самые лучшие. Пасы верхом, дриблинг, подкаты.

– Красиво, правда?

– Нет. Никогда не твори такую херню, – сказал Бенитес.

– Но я отобрал мяч!

– Это херня! Ты отобрал мяч благодаря физической силе. Если бы соперник был умнее, у тебя бы были большие проблемы.

Новая нарезка. Ничего особенного. Обычные действия.

Бенитес улыбнулся: «Вот так. Вот так хорошо».

В чемпионате-2014/15 Кулибали сыграл в старте 27 матчей, «Наполи» стал пятым, Бенитес ушел. Спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли торговался с «Байером» – немецкий клуб давал за Калиду 11 миллионов евро, «Наполи» просил 15. Но Маурицио Сарри, сменивший Рафу, попросил Джунтоли прекратить переговоры и заявил, что сенегалец будет основным. В 2016-м защитник вошел в символическую сборную Серии А – с тройкой «Ювентуса»: Бардзальи, Кьеллини и Бонуччи.

Летом 2021-го в «Наполи» пришел Лучано Спаллетти, и Кулибали уже не нужно было ничего доказывать – резюме говорило за него. Карло Анчелотти называл Кулибали самым сильным защитником мира, и Спаллетти, до этого знавший игрока только как соперника, быстро убедился, что Калиду не только топовый игрок, но и лидер команды, на которого можно положиться.

Давайте просто зафиксируем, насколько часто Лучано хвалит Кулибали в интервью и пресс-конференциях. Началось это еще летом, когда Спал заявил, что готов приковать себя цепями к Калиду – лишь бы тот остался. С тех пор комплименты сыплются постоянно:

«Возвращаясь из сборной, Кулибали дважды поменял рейс, чтобы быстрее добраться. Из аэропорта он приехал сразу на базу, даже не заезжал домой. Удивительно! Кулибали – невероятный пример профессионализма. Если бы все были немного Кулибали, жизнь была бы легче».

«Кулибали потрясающий. Фантастический лидер и великолепный человек».

«Незаменимые для нашей команды? «Командир» Кулибали и капитан Инсинье».

«Мы все хотим быть Кулибали. Он невероятный. Мне повезло работать с такими игроками, был еще один – Нестор Сенсини (экс-защитник «Удинезе», «Пармы» и «Лацио», с 1989-го по 2006-й сыграл 384 матча в Серии А – Sports.ru). Это люди, которые заходят в раздевалку и все с ними здороваются. Они вызывают уважение, даже ничего не говоря. Зарабатывают его поступками».

«Кулибали очень много значит для меня и команды. Трудно объяснить без конкретных примеров, поэтому я расскажу эпизод из нынешней недели. Калиду неудачно поскользнулся на тренировке, почувствовал боль и схватился за колено. Как только он упал — к нему мигом прибежала вся команда. И не только игроки — даже складские рабочие. Слава богу, там ничего страшного не случилось. Через 3 минуты тренировка возобновилась, но Кулибали на всякий случай отправился на скамейку. Так вот даже во время игры все постоянно глазели на Калиду, чтобы понять, все ли с ним в порядке».

Сам Кулибали в восторге от нового тренера. «Спаллетти дал нам правильный менталитет. Он уже на первой встрече заявил всем: хочет найти проблему в команде, потому что ненормально и странно, как мы до сих пор не стали чемпионами. У нас сразу что-то переключилось: если подобное видят со стороны, значит и правда есть проблема», – говорил защитник в интервью DAZN.

«Он называет меня Командиром, потому что я – лидер. Я в «Наполи» много лет, просто стараюсь отдавать себя всего, делать то, что просит тренер. Одноклубники говорят, что все тренеры – мои отцы, потому что я всегда играю. Так что Спаллетти я тоже называю папой», ­– смеется Калиду.

За первые 15 туров чемпионата сенегалец пропустил один матч – из-за дисквалификации не сыграл с Вероной (1:1). Проявлял себя не только в защите: забил «Ювентусу», сделал ассист с «Интером», а с «Удинезе» – гол+пас. В Лиге Европы он всегда был на поле – отбегал 450 минут, а перед последним туром травмировался.

Кулибали повредил бедро 1 декабря. «Наполи» проиграл 3 из первых 4 матчей чемпионата без него: «Аталанте» (2:3), «Эмполи» (0:1), «Специи» (0:1). За месяц Ррахмани и Жуан Жезус нашли общий язык, но возвращения Калиду с Кубка Африки все равно очень ждали. La Gazzetta dello Sport подсчитала: с ним в составе «Наполи» выиграл 79% матчей этого чемпионата, брал в среднем 2,5 очка за матч. Без Кулибали показатели падают до 50% побед и 1,7 очка за матч.

Присутствие Калиду на поле облегчает работу Спаллетти, дает гарантии. Все было бы иначе, если б клуб продал защитника прошлым летом, но уже который год трансфер Калиду в Ман Сити»/«Баварию»/«ПСЖ»/«Реал» остается на уровне разговоров.

Давайте сначала поймем, почему Калиду так востребован на рынке, а затем – почему он остается в Неаполе.

Кулибали потрясающе играет в высокой линии. Пасует с двух ног без потери качества

После стартовых месяцев этой кампании Спаллетти сказал про Кулибали: «Я никогда не тренировал настолько сильного игрока».

Из-за периферийного на фоне европейских грандов статуса «Наполи» Калиду недооценен, но внутри индустрии степень его таланта давно не вызывает сомнений. «Ливерпуль» включал его в шортлист из трех альтернатив на случай, если не получится купить Вирджила Ван Дейка из «Саутгемптона». К похожему выводу около года назад пришел Эрлинг Холанд. Он считает Кулибали одним из трех лучших центральных защитников мира. «Сочетает в себе физическую мощь с потрясающим футбольным интеллектом», – пояснял норвежец.

Лучший отрезок Кулибали провел при Маурицио Сарри и в первом сезоне Карло Анчелотти. С тех пор Калиду слишком часто травмировался и потерял в стабильности.

С приходом Спаллетти минимум одно качество вернулось. Без серьезной травмы не обошлось, но высочайший уровень и постоянство снова при нем. Слова Лучано в первую очередь про степень таланта, но в этом сезоне у Кулибали нет проблем с конвертацией его в качественные перфомансы.

Лучше всего достоинства Кулибали проявляются в эпизодах, где нужно обороняться смелее – в высокой линии. Он одинаково хорош и в выдвижениях с целью поддержать прессинг, и в страховке выдвигающегося партнера (тут важны выбор позиции и скорость).

В этом сезоне успешность прессинг-действий с участием Кулибали – 40,9% (лучший результат в его карьере). Именно в такой пропорции эпизодов мяч возвращают в течение 5 секунд после потери. Это очень высокий результат – 4-е место в Серии А. При этом никто из тех, кто выше (Бекао, Паломино и Бремер), не демонстрирует такой высокой успешности отборов. У Кулибали – 73,3%. У прессинг-защитников, которые выше его, лучший результат – 55,9%. Это косвенно говорит о том, что им помогают командные механизмы, а у Калиду очень высокая пропорция эпизодов, где и сам выдвигается для прессинга, и сам отнимает.

Это совпадает с визуальными ощущениями – он правда хорош в эпизодах такого типа, хотя слегка удивительно, что так явно превосходит всех остальных в Италии. Интересно, что при этом количество прессинг-действий у него сократилось относительно отрезка при Гаттузо (с 10,4 до 8,4 на 90 минут). Частично это связано с требованиями Спаллетти – у него нет четкого распределения на выдвигающегося и страхующего защитников. И это еще сильнее подчеркивает сильные стороны Кулибали, так как он одинаково хорош в двух режимах.

Алгоритм Кулибали при высокой линии: принятие решения (в 95% случаев верного), а затем либо выдвижение с плотным давлением на соперника (и, вероятно, отбором), либо страховка партнера за счет потрясающей скорости.

Вот пример выдвижения. Изначально ситуация казалось рискованной, у соперника было время на первое касание, а от Кулибали потребовались не только поход в опорную, но и резкость с цепкостью. Он все равно довел дело до отбора:

Тут сенегалец действует иначе: Амир Ррахмани выдернулся, а Кулибали был в роли страхующего. Дуэль с Лаутаро легко выиграл – и позиция была за ним, и в скорости не уступил:

Еще у Калиду очень важная роль и высокая эффективность при встрече контратак. «Наполи» в таких случаях сужается, образуя структуру из трех защитников и одного встречающего. Кулибали организует перестроения так, чтобы сужение происходило вовремя, и выступает в роли встречающего. Пройти его в таких эпизодах очень трудная задача:

Есть два оборонительных аспекта, где Кулибали, не так хорош (но не стал бы называть это слабостями, так как даже тут он многих превосходит) – игра на втором этаже и действия при навесах внутри своей штрафной. По верховой борьбе он уступает партнеру по центру защиты Ррахмани (тот выигрывает 67,5% единоборств) и сознательно реже выдвигается, если требуется именно участие в верховой дуэли.

Показатель Кулибали (60,6%) далек от провального – на уровне Леонардо Бонуччи (даже чуть лучше). Но с его данными (195 см) можно прямо доминировать в воздухе. Калиду в этом аспекте не топ.

Косвенно это проявляется и внутри штрафной. Кулибали здорово выносит подачи, если не нужно бороться; на хорошем уровне читает игру и блокирует удары. Но в некоторых эпизодах теряет игрока, слишком концентрируясь на мяче и желании сыграть на опережение и избегая прямой дуэли. Гол Александра Соболева подчеркнул этот недостаток – и такое время от времени повторяется:

В общем, игра Кулибали в высокой обороне почти безупречна – могут быть единичные недочеты, но повторяющихся ошибок и явных слабых мест просто нет. Внутри штрафной все труднее – к нему есть вопросы, но в правильных условиях недостатки можно замаскировать. Для него была бы идеальной команда с доминирующим стилем, высокой защитой и вратарем, который агрессивен при выходах на навесы. В «Наполи» эти условия на разных этапах его карьеры соблюдались в разных пропорциях, которые прямо влияли на форму Кулибали.

Другая сторона игры Кулибали – работа с мячом. У него отличный первый пас и практически полная двуногость (вот его удар со слабой ноги). Процент использования правой у Кулибали – 71%. Это нетипично для центрального защитника. Как правило, наблюдается перекос в сторону одной ноги в 85% или более. Но Калиду правда может играть той ногой, которую требует ситуация.

В плане продвижения мяча Кулибали в этом сезоне не показывает свой максимум – дело в системе Спаллетти, где за эти функции в первую очередь отвечают опорники, а риски из игры центрдефов почти исключаются. Эти условия накладывают определенные ограничения, но на фоне партнеров по «Наполи» он выделяется – 4,16 продвигающих паса на 90 минут, что в полтора раза больше, чем у любого другого центрдефа в команде. Просто в другой системе он способен еще лучше двигать мяч и разбивать линии.

В нынешнем «Наполи» для центрального защитника эта задача вспомогательная – на случай, когда совсем плотно перекрыт выход в полузащиту или варианты там. В такие моменты Кулибали показывает спокойствие и технику. Например, в этом эпизоде Лоботку плотно опекают – он даже указывает Кулибали отдать простой пас на партнера по центру защиты (под давление):

Вместо этого Кулиду просто останавливается – и ждет, пока давить начнут на него, а потом в идеальный момент пасует сквозь соперников на Лоботку:

И продвижение, и свобода партнера при получении, хотя до действий Кулибали на нем сидели двое соперников.

Кулибали – один из главных активов «Наполи». Но раньше Де Лаурентис требовал за него очень много, а после ковида финансовые возможности топ-клубов упали

Осенью 2020-го случился смешной эпизод. «Ман Сити», объявляя на официальном сайте о трансфере центрального защитника «Бенфики» Рубена Диаша, предложил задать вопрос «новичку Калиду Кулибали» и «выиграть футболку новичка Калиду Кулибали». Пеп Гвардиола хотел подписать сенегальца, переговоры велись, о сумме не договорились. Ситуацию усложнила обида английского клуба на «Наполи» за сорвавшуюся сделку по Жоржиньо (в 2018-м трансфер был согласован, но неаполитанцы все переиграли и продали игрока «Челси»). «Сити» не общался с представителями «Наполи» – только с агентом Кулибали.

Перед стартом прошлого сезона Аурелио Де Лаурентис был готов продать Кулибали за 70-80 миллионов евро, но «Сити» не давал больше 60. Президент «Наполи» не скрывал разочарования – он упустил момент, когда на Калиду можно было заработать намного больше. После начала пандемии стоимость игроков упала, до нее можно было рассчитывать на 100 миллионов и даже больше. «В этой стране, которая никому ничего не гарантирует, нужно жить одним днем. Когда нам предложили 110 миллионов за Кулибали, я поступил несправедливо по отношению к фанатам, не продав его, – говорил Де Лаурентис. – Отныне, когда появятся важные предложения, мы всегда будем продавать».

Важно понимать стратегию босса «Наполи»: он очень тщательно относится к большим сделкам и не ведется на первую крупную сумму, которую ему предлагают. «Если «Сити», «Юнайтед» или «ПСЖ» предложат 100 миллионов, я подумаю и, возможно, соглашусь, – говорил он в июне 2020-го. – Если, конечно, сам Кулибали захочет уйти. У меня есть принципы. Если бы я хотел взять скудетто любой ценой, то сейчас у меня было бы 300-400 миллионов евро долгов. Но я никому ничего не должен».

Продажа Кулибали никогда не была для «Наполи» приоритетом – Де Лаурентис всегда заявлял, что готов подумать, если будут варианты. В 2019-м Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком команды, получил контракт на 6 миллионов евро в год. Его трансфер мог бы разгрузить зарплатную ведомость и принести «Наполи» хорошие деньги, но президент не спешит создавать проблемы своему тренеру.

Летом 2021-го позиция Де Лаурентиса не изменилась: «Я бы с удовольствием оставил всех игроков «Наполи», но всегда нужно учитывать нынешние реалии. Мы все должны взвесить и оценить». Взвешивать в этот раз оказалось особо нечего – топовые клубы не брали дорогих центральных защитников (за исключением Бена Уайта, которого «Арсенал» подписал за 58,5 миллиона евро). «Бавария» заплатила за Дайота Упамекано 42,5 миллиона, «МЮ» за Рафаэля Варана и «Ливерпуль» за Ибраиму Конате – по 40. Все искали относительно бюджетные варианты, а Кулибали к таким точно не относится.

*** В начале 2022-го Кулибали помог Сенегалу впервые в истории выиграть Кубок африканских наций, но отпуск после сложного турнира не предполагается. В субботу «Наполи» играет с «Интером», и Спаллетти нужен Калиду, чтобы претендовать на победу в матче с лидером чемпионата.

Контракт Кулибали истекает в 2023 году. Клуб хочет ввести потолок зарплат – не выше 3,5 млн евро в год (напомним: у Кулибали 6 млн), но ради Калиду Аурелио Де Лаурентис готов сделать исключение. Ему предлагают соглашение до 2026-го и 5 миллионов за сезон. А еще – капитанскую повязку после ухода Лоренцо Инсинье.

В «Наполи» уверены: Кулибали согласится.

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ВАДИМА ЛУКОМСКОГО

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti / Stringer, Francesco Pecoraro / Stringer; globallookpress.com/Antonio Balasco via www.imago-im/www.imago-images.de, Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO, Andrea Bressanutti/Keystone Press Agency, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, LaPresse/Keystone Press Agency