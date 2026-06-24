Инфантино о ЧМ-2026: «Самое успешное событие в истории – не только в футболе или соккере, а в любом смысле. Стадионы и города полны, атмосфера великолепна»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что его очень радует ЧМ-2026.
«Это невероятно. Масштабнее всего, что когда-либо видел мир – не просто в плане футбола или соккера, а любого события в любом смысле.
Это самое успешное событие в истории. Стадионы полны, в городах много людей, атмосфера великолепна. На стадионах много семей, много детей, много женщин, и это действительно прекрасно.
Я очень, очень благодарен всем болельщикам, которые приходят на стадионы, которые посещают [фестивали] ФИФА», – сказал Инфантино.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
По данным ФИФА, после 44 из 104 матчей общее количество зрителей ЧМ достигло 2 851 010 человек, в среднем 64 796 – заполняемость стадионов составила 99,6%. Более того, суммарная посещаемость четырех матчей, сыгранных накануне, установила новый исторический рекорд турнира – 288 007 зрителей, что стало вторым случаем, когда рекорд был побит менее чем за неделю после того, как предыдущий рекорд (277 070) продержался почти 32 года (28 июня 1994 года).
Президент ФИФА Джанни Инфантино официально назвал чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре лучшим в истории. Он отметил уникальную компактность турнира, фантастическую атмосферу на стадионах и то, как спорт укрепил объединяющую роль в мире.
2018
Джанни Инфантино: «Чемпионат мира в России был лучшим в истории»
Объясните, почему ЧМ в России – лучший?
– Все просто: 98 процентов мест заполнено, более миллиона болельщиков приехало. Более трех миллиардов телезрителей посмотрели матчи за все время ЧМ, а на финал прогнозируется миллиард.