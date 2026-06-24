Инфантино о ЧМ-2026: «Самое успешное событие в истории – не только в футболе или соккере, а в любом смысле. Стадионы и города полны, атмосфера великолепна»

Инфантино о ЧМ-2026: самое успешное событие в истории.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что его очень радует ЧМ-2026.

«Это невероятно. Масштабнее всего, что когда-либо видел мир – не просто в плане футбола или соккера, а любого события в любом смысле.

Это самое успешное событие в истории. Стадионы полны, в городах много людей, атмосфера великолепна. На стадионах много семей, много детей, много женщин, и это действительно прекрасно.

Я очень, очень благодарен всем болельщикам, которые приходят на стадионы, которые посещают [фестивали] ФИФА», – сказал Инфантино.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

По данным ФИФА, после 44 из 104 матчей общее количество зрителей ЧМ достигло 2 851 010 человек, в среднем 64 796 – заполняемость стадионов составила 99,6%. Более того, суммарная посещаемость четырех матчей, сыгранных накануне, установила новый исторический рекорд турнира – 288 007 зрителей, что стало вторым случаем, когда рекорд был побит менее чем за неделю после того, как предыдущий рекорд (277 070) продержался почти 32 года (28 июня 1994 года).