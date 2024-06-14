«Роналду и Месси повезло, что он выбрал теннис!» 16 лет назад Надаль сыграл против команды Касильяса и Рамоса - в том матче он забил 6 голов

Рафа умеет обращаться с мячами любого размера.

В 2008 году прошел благотворительный матч по мини-футболу под вывеской «Икер против Рафы». Покоритель «Ролан Гаррос» показал невероятные футбольные навыки и в итоге забил шесть мячей в ворота голкипера «Реала». После матча многие шутили, что Криштиану Роналду и Лео Месси повезло, что испанец выбрал теннис, а не футбол.

Рафаэль Надаль накануне заявил, что не будет принимать участие в «Уимблдоне», но сыграет за сборную Испании на Олимпиаде в Париже.

«Так как я участвую в Олимпиаде в Париже, мы считаем, что лучшим решением для организма будет не менять покрытие и продолжать играть на грунте.

Именно по этой причине я пропущу «Уимблдон». Мне грустно, что в этом году я не смогу почувствовать прекрасную атмосферу этого удивительного события, которое навсегда в моем сердце, и быть со всеми британскими фанатами, которые всегда очень меня поддерживали. Я буду по всем вам скучать», – сообщил испанец.