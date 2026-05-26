  • Андерсон предпочитает «Сити», а не «МЮ», но «горожане» серьезно расходятся с «Ноттингемом» в оценке хавбека. Сумма может стать рекордной для британских игроков – свыше 105 млн фунтов
Андерсон предпочитает «Сити», а не «МЮ», но «горожане» серьезно расходятся с «Ноттингемом» в оценке хавбека. Сумма может стать рекордной для британских игроков – свыше 105 млн фунтов

«Ман Сити» лидирует в борьбе за Андерсона.

Эллиот Андерсон сейчас ближе к «Манчестер Сити», чем к «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает BBC, «горожане» лидируют в борьбе за полузащитника «Ноттингема», а сам игрок предпочитает перейти именно в состав вице-чемпионов Англии. «МЮ» же не хочет переплачивать и вступать в затяжные переговоры.

При этом «Ман Сити» и «Ноттингем» на данный момент серьезно расходятся в оценке 23-летнего хавбека. Подчеркивается, что сумма трансфера может стать рекордной для британских игроков – больше 105 млн фунтов, выплаченных «Арсеналом» «Вест Хэму» за Деклана Райса. Выступление Андерсона на ЧМ-2026 может повлиять на переговорные позиции клубов.

В этом сезоне Эллиот провел 38 игр в АПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Он же в Балтику переходит уже. В предыдущей новости написали
Андерсону лучше остаться в Балтике за 250 тысяч евро :)
Два Андерсона и три портовых Задрищинска с физруками…
Балтика, только что его выкупил, он уже в Сити хочет.
Очень улыбнуло(видел эти две новости подряд), спасибо)
Я что-то не понял, его же "Балтика" покупает за куда меньшие деньги? Нафиг ему этот дырявый Манчестер, пускай в настоящую Европу едет!
Шутка юмора Спортса: Андерсон предпочитает «Сити». Сумма может стать рекордной – свыше 105 млн фунтов.
«Балтика» выкупит Андерсона у панамского «Альянса» за 250 тысяч евро.
Каррику надо встретиться с Мистером Андерсоном и просто показать альбом с фотками Каземиро до и после его прихода)
Такое ощущение, что Майкл немного разбирается в полузащите. Казика таким счастливым не видели со времен РМ.
Только Андерсон не опорник
Арсенал явно не пожалел что рекордные деньги за Райса отдал. Можно конечно кучу средних покупать подешевле, но для топ клуба нужны такие, как Андерсона. МЮ бы он явно усилил в отличие от всяких Эдерсонов.
МЮ собралось играть в центре поля с парой Андерсон-Майну? Нормальный проходной двор будет. Похлеще, чем с Каземиро, когда он был в плохой форме.
Рядом с Андерсоном должен быть чистый опорник. Либо мощные бокс-ту-боксы рядом, если использовать его, как глубинного плеймейкера, как это делал Тухель в Англии в отборочных матчах. Ну или примерно как Тухель и Сарри использовали Жоржиньо рядом с Канте.

В общем желание перейти Андерсона в Сити логично.
Идеальный напарник для Родри. Будет помогать ему во всём, но с правом больше рисковать. Рейндерс не потянул данную роль и Сити скорее всего будет не против продажи
Так вроде эдерсона упаковали из Аталанты, но честно я незнаю насколько он подойдет
У МЮ уже был Андерсон. Не нужен ему второй
Очень грамотный игрок, ещё и не травмат. Отбегал в сезоне чемпионат + еврокубки. Сити нужно решаться
