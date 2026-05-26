Андерсон предпочитает «Сити», а не «МЮ», но «горожане» серьезно расходятся с «Ноттингемом» в оценке хавбека. Сумма может стать рекордной для британских игроков – свыше 105 млн фунтов

«Ман Сити» лидирует в борьбе за Андерсона.

Эллиот Андерсон сейчас ближе к «Манчестер Сити», чем к «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает BBC, «горожане» лидируют в борьбе за полузащитника «Ноттингема», а сам игрок предпочитает перейти именно в состав вице-чемпионов Англии. «МЮ» же не хочет переплачивать и вступать в затяжные переговоры.

При этом «Ман Сити» и «Ноттингем» на данный момент серьезно расходятся в оценке 23-летнего хавбека. Подчеркивается, что сумма трансфера может стать рекордной для британских игроков – больше 105 млн фунтов, выплаченных «Арсеналом» «Вест Хэму» за Деклана Райса. Выступление Андерсона на ЧМ-2026 может повлиять на переговорные позиции клубов.

В этом сезоне Эллиот провел 38 игр в АПЛ и забил 4 гола.