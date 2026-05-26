Андерсон предпочитает «Сити», а не «МЮ», но «горожане» серьезно расходятся с «Ноттингемом» в оценке хавбека. Сумма может стать рекордной для британских игроков – свыше 105 млн фунтов
«Ман Сити» лидирует в борьбе за Андерсона.
Эллиот Андерсон сейчас ближе к «Манчестер Сити», чем к «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает BBC, «горожане» лидируют в борьбе за полузащитника «Ноттингема», а сам игрок предпочитает перейти именно в состав вице-чемпионов Англии. «МЮ» же не хочет переплачивать и вступать в затяжные переговоры.
При этом «Ман Сити» и «Ноттингем» на данный момент серьезно расходятся в оценке 23-летнего хавбека. Подчеркивается, что сумма трансфера может стать рекордной для британских игроков – больше 105 млн фунтов, выплаченных «Арсеналом» «Вест Хэму» за Деклана Райса. Выступление Андерсона на ЧМ-2026 может повлиять на переговорные позиции клубов.
В этом сезоне Эллиот провел 38 игр в АПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Такое ощущение, что Майкл немного разбирается в полузащите. Казика таким счастливым не видели со времен РМ.
Рядом с Андерсоном должен быть чистый опорник. Либо мощные бокс-ту-боксы рядом, если использовать его, как глубинного плеймейкера, как это делал Тухель в Англии в отборочных матчах. Ну или примерно как Тухель и Сарри использовали Жоржиньо рядом с Канте.
В общем желание перейти Андерсона в Сити логично.