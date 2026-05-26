Хакими, Браим, Мазрауи, Амрабат, Эль-Кааби, Буну, Абде, Агерд – в заявке сборной Марокко на ЧМ-2026

Сборная Марокко представила заявку на ЧМ-2026.

Сборная Марокко огласила заявку на чемпионат мира-2026. 

В окончательный состав команды Мохамед Уахби вошли 26 игроков.

Вратари: Яссин БунуАль-Хилаль»), Мунир Мохамеди (РСБ), Ахмед Таньяути (ФАР);

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Юсеф Беламмари («Аль-Ахли» Каир), Исса Диоп («Фулхэм»), Шади Риад («Кристал Пэлас»), Закария Эль-Уахди («Генк»), Редуан Аляль («Мехелен»), Найеф Агерд («Марсель»);

Полузащитники: Нель Эль-Энауи («Рома»), Аззедин Унаи («Жирона»), Исмаэль Сайбари (ПСВ), Биляль Эль-Ханнус («Штутгарт»), Самир Эль-Мурабет («Страсбур»), Софьян Амрабат («Бетис»), Айюб Буадди («Лилль»);

Нападающие: Браим Диас («Реал»), Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Абде Эззальзули («Бетис»), Суфьян Раими («Аль-Айн»), Гессим Яссин («Страсбур»), Аюб Амаимуни-Эшгуяб («Айнтрахт»), Шамсдин Тальби («Сандерленд»).

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Королевской марокканской футбольной федерации
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Нет Эн-Несири и Саисса с Зиешем.
еще Чеддиры из Лечче, на прошлом ЧМ он выходил с лавки. И Абкара из Хетафе, цз
Шеддира был посмешищем, не реализующим верные моменты, и к лучшему для Марокко, что его нет.
Интересно почему нет Эн-Несири, травма или проиграл конкуренцию?
Отличный состав.Не хватает топового Страйкера.Как был Эль-Несери на прошлом ЧМ
Эль-Кааби вроде в той же роли, только более массивный и высокий
Приличная заявка, без особых сюрпризов. В оборону взяли Диопа и Риада, хотя оба не прям чтобы были основными даже в клубах. Но с другой стороны приличных запасных вариантов в центр обороны по сути нет. В полузащите минус Буфаль, Луза (важный игрок Уотфорда), Таргаллин из Фейе, однако те кого взяли выглядят сильнее. В атаке не взяли Игамана, Адли, Бен-Сегира, Сахрауи - но они не убедили на в течении клубного сезона. Можно было бы взять Беграуи (отличный сезон в Португалии), Бентайеба (лучший снайпер Лиги 2), но не сложилось.
Сборная топ-10
это пипец какой-то, уже и Диоп - мароканец. Еще и такой талант, как Буади, решил играть за Марокко.
После беспредела и позорного поведения Марокко обосрется на ЧМ. Диас пусть медалькой посветит, когда в Реале ноль трофеев, подогнали позорный
