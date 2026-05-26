Хакими, Браим, Мазрауи, Амрабат, Эль-Кааби, Буну, Абде, Агерд – в заявке сборной Марокко на ЧМ-2026

Сборная Марокко огласила заявку на чемпионат мира-2026.

В окончательный состав команды Мохамед Уахби вошли 26 игроков.

Вратари : Яссин Буну («Аль-Хилаль »), Мунир Мохамеди (РСБ), Ахмед Таньяути (ФАР );

Защитники : Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Юсеф Беламмари («Аль-Ахли» Каир), Исса Диоп («Фулхэм»), Шади Риад («Кристал Пэлас»), Закария Эль-Уахди («Генк»), Редуан Аляль («Мехелен»), Найеф Агерд («Марсель»);

Полузащитники : Нель Эль-Энауи («Рома»), Аззедин Унаи («Жирона»), Исмаэль Сайбари (ПСВ), Биляль Эль-Ханнус («Штутгарт»), Самир Эль-Мурабет («Страсбур»), Софьян Амрабат («Бетис»), Айюб Буадди («Лилль»);

Нападающие : Браим Диас («Реал»), Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Абде Эззальзули («Бетис»), Суфьян Раими («Аль-Айн»), Гессим Яссин («Страсбур»), Аюб Амаимуни-Эшгуяб («Айнтрахт»), Шамсдин Тальби («Сандерленд»).

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.