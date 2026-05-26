  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Оренбург»: «Если бы нам удалось подписать Кокорина, Дзюбу и Каземиро, то в следующем сезоне за нас на поле был бы КДК»
0

«Оренбург»: «Если бы нам удалось подписать Кокорина, Дзюбу и Каземиро, то в следующем сезоне за нас на поле был бы КДК»

В «Оренбурге» отшутились на вопрос о подписании Дзюбы и Кокорина.

В пресс‑службе «Оренбурга» пошутили по поводу возможности подписания контрактов с Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.

По окончании сезона оба футболиста стали свободными агентами. 37‑летний Дзюба покинул «Акрон», 35‑летний Кокорин ушел из «Ариса».

Может ли «Оренбург» рассмотреть возможность усиления Дзюбой и Кокориным, которые остаются без команд этим летом?

– Сейчас много футболистов стали свободными агентами. Кокорин – хороший нападающий, способный усилить многие команды. Дзюба – безоговорочный лидер мнения и профессионал. Каземиро – потрясающий футболист мирового уровня.

Если бы нам удалось подписать этих троих футболистов, то в следующем сезоне за нас на поле был бы КДК. Но боюсь, это всего лишь слухи и домыслы. Нельзя верить тому, что пишут в интернете, – заявили в пресс‑службе «Оренбурга».

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoОренбург
logoАртем Дзюба
logoАлександр Кокорин
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
КДК РФС
logoпремьер-лига Россия
logoКаземиро
logoМатч ТВ
logoАрис Лимасол
logoАкрон
logoвысшая лига Кипр

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Хесуса, Угальде и Йокича подпишите лучше)
ОтветЯпонский Синтезатор
Хесуса, Угальде и Йокича подпишите лучше)
И парочку игроков из Пизы.
Можно Халка, Ерохина и Руденко подписать
Я извиняюсь, но это так: КЛЕЕНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (КДК), запатентовал немец Отто Хетцер, плотник ❤️😝
Ну с Каземиро у вас есть шансы, на счёт двух остальных даже не мечтайте.
Гвардиола вылетел в Оренбург
Шутка уровня Торпед Озила
Ну как тут не вспомнить нетленку:-КДК-дебилы.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кокорин интересен «Акрону», «Оренбургу», «Родине» и «Динамо» Махачкала. После ухода Дзюбы реальнее всех вариант с тольяттинским клубом (Sport Baza)
25 мая, 08:23
Рекомендуем
Главные новости
Артета о чемпионстве «Арсенала»: «Кто-то наверху так расположил планеты – раньше нам чего-то не хватало. Сбрасывая бремя, чувствуешь облегчение – надо воспользоваться этим в финале ЛЧ»
20 минут назад
«Спартаком» может управлять любой тренер. Карседо не выиграл бронзу, без Кубка был бы провальный сезон. Лучший – Семак, «Зенит» снова чемпион, Соболев заиграл». Булыкин о тренерах
30 минут назад
Успели поиграть и в Лондоне, и в Париже – узнаете всех футболистов?
36 минут назадТесты и игры
Карпин о скором рождении сына: «Накормить, газики выпустить, искупать, спать уложить – все умею. О декрете не думал – подкину руководству РФС такую идею»
42 минуты назад
«Роналду будет сложно тренером – он очень быстро начинает злиться! Он всегда стремится к вершинам и хочет большего – я вижу в нем хорошего директора». Джемба-Джемба о Криштиану
47 минут назад
Штаб Рикельме ответил Пересу: «Он говорит про период Кальдерона, когда Энрике было 15 лет. Сосьос «Реала» заслуживают знать о сомнительных сделках свиты президента. Приглашаем его на дебаты»
58 минут назад
Карседо о переходе в «Спартак»: «Трудное, но верное решение. Кахигао – феномен, он поддерживал меня с самого начала»
сегодня, 11:35
Ямаль, Мбаппе, Кейн, Олисе и Дембеле – самые дорогие игроки Фэнтези ЧМ-2026 на Спортсе’‘
сегодня, 11:25Фэнтези
«Барселона» предложит за Альвареса 90 млн евро и бонусы. Форвард «Атлетико» также интересен «ПСЖ» и «Арсеналу» (Diario Sport)
сегодня, 11:21
Роналду и Мбаппе снялись в новом ролике Lego к ЧМ. Игроки собирают наборы друг друга, но меняют в них фигурки на свои
сегодня, 11:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
С «Крыльев Советов» взыскали более 12 млн рублей по иску «РТ-Капитал» о процентах за пользование деньгами. Клуб уже выплатил компании около 1,1 млрд
4 минуты назад
Ву о русском: «Других ребят точно учить не буду. Сам пока стесняюсь говорить – иногда люди понимают, иногда нет. Очень тяжелый язык»
6 минут назад
Модрич может получить должность в «Реале», если завершит карьеру после ЧМ. Перес предлагал хорвату самому выбрать роль в клубе (As)
15 минут назад
Президент «Урала» Иванов: «В Первой лиге народу на матчах было даже больше, чем в РПЛ – из-за «карты болельщика», возможно. В Екатеринбурге очень любят футбол»
52 минуты назад
Дивеев признан лучшим игроком «Зенита» в мае
сегодня, 10:59
РФС запретил «Крыльям Советов» и «Торпедо» регистрировать новых игроков. У самарцев долг перед «Зенитом» за трансфер Сергеева
сегодня, 10:46
Ари во 2-й раз покинул пост спортивного директора «Торпедо»
сегодня, 10:41
Березуцкий покинет «Урал», заявил Иванов: «Скорее всего. У него свои мысли, не буду их озвучивать. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда»
сегодня, 10:32
«Монако» Головина уволил Поконьоли по телефону, официально объявят в ближайшие 2 дня. У тренера были разногласия с руководством из-за кадровых решений (Саша Тавольери)
сегодня, 10:32
Ираола рассматривает «Ливерпуль» или «Байер». Тренер «Борнмута» вряд ли перейдет в «Милан» и «Кристал Пэлас» (Sky Sports)
сегодня, 10:16
Рекомендуем