  • Бруну – лучший игрок сезона АПЛ по версии Goal. Райс – 2-й, Габриэл – 3-й, Холанд – 4-й, Жоао Педро – 11-й, Собослаи – 13-й, Каземиро – 16-й
Портал Goal составил рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ.

В список вошли 20 футболистов, первую строчку занял полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш

Топ-20 выглядит так:

1. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

2. Деклан Райс («Арсенал»);

3. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

5. Давид Райя («Арсенал»);

6. Игор Тиаго («Брентфорд»);

7. Райан Шерки («Манчестер Сити»);

8. Антуан Семеньо («Манчестер Сити» / «Борнмут»);

9. Нико О’Райли («Манчестер Сити»);

10. Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»);

11. Жоао Педро («Челси»);

12. Вильям Салиба («Арсенал»);

13. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);

14. Юрриен Тимбер («Арсенал»);

15. Гранит Джака («Сандерленд»);

16. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);

17. Эли Жуниор Крупи («Борнмут»);

18. Морган Роджерс («Астон Вилла»);

19. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

20. Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Собо должен быть гораздо выше.
На радость Пирсу Морган и Рою Кину
Семеньо можно и повыше поставить. Человек тащил в Борнмуте, перешел посреди сезона в Сити и стал туда как влитой, начав приносить пользу с первых матчей и стабильно до конца сезона
Морган Роджерс должен быть в 10-ке
Райя даже не в топ-3??? Что еще он должен сделать, голы забивать?
ОтветЭсьекель Навесси
Райя даже не в топ-3??? Что еще он должен сделать, голы забивать?
Играть еще лучше. Эти четверо выше не просто так.
ОтветStonedJesus
Играть еще лучше. Эти четверо выше не просто так.
а за что минусы? Райя был очень хорош, но четверка выше него была еще лучше, индивидуально или командно.
В целом, достаточно объективно подошли, по делу места
Фернандеш на заслуженном месте
Ну Собо и запихнули аж на 11 место
Джака должен быть СИЛЬНО выше, Сандерленду предрекали 20е место, а они в еврокубках, за разнообразной шумихой этот сенсационный взлет как будто бы не получил должного внимания и восхищения
