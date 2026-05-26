Бруну – лучший игрок сезона АПЛ по версии Goal. Райс – 2-й, Габриэл – 3-й, Холанд – 4-й, Жоао Педро – 11-й, Собослаи – 13-й, Каземиро – 16-й
Портал Goal составил рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ.
В список вошли 20 футболистов, первую строчку занял полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.
Топ-20 выглядит так:
1. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
2. Деклан Райс («Арсенал»);
3. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
5. Давид Райя («Арсенал»);
6. Игор Тиаго («Брентфорд»);
7. Райан Шерки («Манчестер Сити»);
8. Антуан Семеньо («Манчестер Сити» / «Борнмут»);
9. Нико О’Райли («Манчестер Сити»);
10. Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»);
11. Жоао Педро («Челси»);
12. Вильям Салиба («Арсенал»);
13. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);
14. Юрриен Тимбер («Арсенал»);
15. Гранит Джака («Сандерленд»);
16. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);
17. Эли Жуниор Крупи («Борнмут»);
18. Морган Роджерс («Астон Вилла»);
19. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
20. Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»).
Комментарии