Кейн после 2:0 с «Юнионом»: «Второй тайм «Бавария» провела лучше, до перерыва нам не хватало интенсивности. Важно, что мы вышли в 1/8 финала»
Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался после победы над «Юнионом» (2:0) в матче 7-го тура Лиги чемпионов.
Мюнхенцы гарантировали себе попадание в топ-8 общего этапа, гарантирующее прямой выход в 1/8 финала.
«Мне показалось, что второй тайм мы провели лучше. В первом тайме мы были слегка небрежны, нам не хватало энергии. В перерыве мы говорили, что нам нужно играть интенсивнее, и мы это сделали. Мы забили в нужный момент, нам не повезло остаться в меньшинстве (после удаления Ким Мин Чжэ – Спортс’‘), но мы все равно контролировали ход игры и заработали три очка.
[Попадание в топ-8] – это важно. В прошлом году нам пришлось пройти через плей-офф, и февраль получился очень насыщенным. Спасибо ребятам. На следующей неделе у нас еще одна игра, и мы хотим закончить на высокой ноте», – сказал Кейн.