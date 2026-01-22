Экс-глава «Локомотива» Липатов признал вину по делу о заказных убийствах. Он заявил, что заплатил 200 тысяч долларов за убийство советника главы Министерства путей сообщения РФ в 2002-м

Экс-председатель «Локо» Липатов признал вину по делу о заказных убийствах.

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов признал вину по делу о заказных убийствах.

Ранее стало известно , что Липатов, занимавший пост председателя совета директоров «Локомотива » с 2002 по 2010 год, находится под следствием по уголовному делу о заказных убийствах, связанных с миллиардером Валерием Цимбаевым.

По версии следствия, обвиняемый действовал совместно с бывшим сотрудником МВД Алексеем Чеботаревым, бывшим военнослужащим Павлом Христевым, бывшим сотрудником 5-го отдела РУОП Леонидом Ракогоном, а также неким Олегом Михалевым. Как полагают следователи, все эти люди получили деньги от Липатова за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника главы Министерства путей сообщения РФ Александра Фоминова. Это произошло в 2002 году.

Из озвученного в суде обвинения следует , что Липатов из личной неприязни и с целью решить коммерческий вопрос заплатил 200 тысяч долларов за убийство Фоминова. Мужчину убили из пистолета, когда он возвращался в загородный дом в дачном кооперативе «Аграрник» в Одинцовском районе Московской области. Исполнители скрылись с места происшествия.

«Да, признаю вину в полном объеме», – заявил Липатов в ответ на вопрос судьи.