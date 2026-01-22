  • Спортс
  Титов о составе «Спартака»: «Есть игроки, которых в команде быть не должно, обойдусь без фамилий. Нужно точечно брать мастеров, хотя и не за 20 млн евро»
Титов о составе «Спартака»: «Есть игроки, которых в команде быть не должно, обойдусь без фамилий. Нужно точечно брать мастеров, хотя и не за 20 млн евро»

Егор Титов: в «Спартаке» есть игроки, которых в команде быть не должно.

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что красно-белые нуждаются в усилении состава.

«У «Спартака» есть обойма, нужно только точечное усиление. При этом в «Спартаке» сейчас есть игроки, которых в команде быть не должно. Обойдусь без фамилий, но если клуб решил, что они нужны... Пришел новый тренер, которому нужно присмотреться, есть время на знакомство. Сейчас менять ничего не надо. Но в следующее трансферное окно это сделать необходимо.

Мы видим, что «Зенит», «Краснодар», «Динамо», ЦСКА усиливаются – у всех чемпионские амбиции. И «Спартаку» нужно точечно брать мастеров. Хотя и не за 20 миллионов евро в наше непростое время. Можно дать шанс своим воспитанникам. И главное – не упустить тех, кто делает сегодня погоду. Есть 3-4 игрока, без которых сегодняшний «Спартак» сложно представить», – сказал Титов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
