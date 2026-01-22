«Химки» будут выступать во Второй лиге, объединившись с «Космосом» из Долгопрудного. Предварительное название обновленного клуба – «Химки-Космос» (Sport Baza)

Обновленные «Химки» заявятся во Вторую лигу Б.

«Химки» заявятся во Вторую лигу, объединившись с другим клубом из Подмосковья.

По данным телеграм-канала Sport Baza, владельцы клуба выкупили ФК «Космос» из Долгопрудного. После этого были поданы документы на лицензирование для участия во Второй лиге Б. Предварительное название обновленного клуба – «Химки-Космос».

Сообщается, что в команде уже собран костяк, и через неделю она должна отправиться на сборы в Турцию. Главным тренером будет назначен Владимир Богданавичус, который ранее работал в клубе «Химки-М» из Третьей лиги. Команда будет базироваться на стадионе «Новые Химки».

Также «Химки-Космос» планируют создать вторую команду, которая будет выступать в Третьей лиге и играть с командами из Подмосковья.

Напомним, «Химки» приостановили деятельность в июне прошлого года после того, как не получили лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26 из-за финансовых проблем. В сентябре подмосковный клуб был признан банкротом .