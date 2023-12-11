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«МЮ» хочет обмен с «Барсой»: готовы отдать Санчо взамен на Рафинью. Переход просил еще один игрок «Юнайтед»

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Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Рафинья Диас Рафинья Диас
Донни ван де Бек Донни ван де Бек
Футбол Футбол

Несколько дней назад стало известно, что Донни ван де Бек предложил себя «Барселоне». Теперь же с потенциальным переходом в «Барселону» связан Джейдон Санчо.

По информации SPORT, «Манчестер Юнайтед» предложил игрока «Барсе» в обмен на Рафинью.

Санчо не сыграл ни одного матча за «Манчестер Юнайтед» с тех пор, как был исключен из состава в августе. Сообщается, что клуб даже перестал платить ему зарплату, ссылаясь на недисциплинированность и отсутствие на тренировках.

Тем временем Рафинья пытается вернуть форму прошлого сезона: в этом он забил всего два гола за 15 матчей.

Однако бразилец намного опережает Санчо в плане формы, физической подготовки и дисциплины. Если учесть, что нынешний спортивный директор «Барсы» Деку – человек, который привел Рафинью в клуб, то вряд ли «Барса» обменяет бразильца на Санчо.

6 комментариев
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Чтож, хуже точно не будет! Даешь Рафинью!)))
+4
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+4
Ответ fcb812
Надо соглашаться,Рафинья паренек не плохой но тот уровень которого от него ждут он не потянет
Надо соглашаться. Санчо паренек не плохой, но тот уровень, которого от него ждут, он не потянет
+2
0
+2
Надо соглашаться,Рафинья паренек не плохой но тот уровень которого от него ждут он не потянет
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Надо соглашаться,Рафинья паренек не плохой но тот уровень которого от него ждут он не потянет
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Ответ ManchesteR
Надо соглашаться. Санчо паренек не плохой, но тот уровень, которого от него ждут, он не потянет
🤣
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