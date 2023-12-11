«МЮ» хочет обмен с «Барсой»: готовы отдать Санчо взамен на Рафинью. Переход просил еще один игрок «Юнайтед»

Несколько дней назад стало известно, что Донни ван де Бек предложил себя «Барселоне». Теперь же с потенциальным переходом в «Барселону» связан Джейдон Санчо.

По информации SPORT, «Манчестер Юнайтед» предложил игрока «Барсе» в обмен на Рафинью.

Санчо не сыграл ни одного матча за «Манчестер Юнайтед» с тех пор, как был исключен из состава в августе. Сообщается, что клуб даже перестал платить ему зарплату, ссылаясь на недисциплинированность и отсутствие на тренировках.

Тем временем Рафинья пытается вернуть форму прошлого сезона: в этом он забил всего два гола за 15 матчей.

Однако бразилец намного опережает Санчо в плане формы, физической подготовки и дисциплины. Если учесть, что нынешний спортивный директор «Барсы» Деку – человек, который привел Рафинью в клуб, то вряд ли «Барса» обменяет бразильца на Санчо.