«Если хотел оскорбить нас, то не удалось». Фанаты «Атлетико» написали открытое письмо Феликсу

Даже не забыли о Куртуа.

Болельщики мадридского «Атлетико» уверяют, что вызывающее празднование гола Жоау Феликсом ничуть их не задело.

В открытом обращении к бывшему игроку они назвали его предателем. Причем в число таких же, как португалец, также попал вратарь «Мадрида» Тибо Куртуа. Все они, по мнению фанатов, своими действиями нанесли вред клубу.

«Если вы хотели оскорбить нас, тебе это не удалось. Одно дело хотеть это сделать, а другое − мочь. Если это было прощание, то удачи. Ты присоединился к избранной группе предателей, в которую входят Уго Санчес, Тибо Куртуа и некоторые другие. А если это потому, что ты ничего для нас больше сделать не можешь, то тебе и того достаточно».

За время пребывания в «Атлетико» болельщики часто обвиняли игрока в недостаточной самоотдаче. Хавбек явно обиделся на те высказывания и сейчас публично высказал отношение к тем словам. Феликс играет в «Барселоне» в аренде и может быть выкуплен летом.

Что касается Куртуа, то он помог «Атлетико» выиграть Лигу Европы, Суперкубок и Ла Лигу. Он также помог дойти до финала Лиги чемпионов, где они уступили мадридскому «Реалу». Но болельщики «Атлетико» считают его предателем, так как он перешел в «Реал Мадрид» из «Челси».