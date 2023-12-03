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Язык цифр. Результативность Витора Роке до переезда в Европу значительно выше, чем была у Родриго и Винисиуса

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Большой потенциал?

«Барселона» с нетерпением ждет приезда Витора Роке, который должен присоединиться к клубу зимой. На днях «Атлетико Паранаэнсе» подтвердил, что в декабре форвард проведет последние матчи в Южной Америке и в январе отправится в Европу.

Роке прибудет в «Барсу» уже в статусе звезды бразильского футбола. К 18 годам он уже провел 96 матчей на взрослом уровне, забив в них 34 гола и отдав 12 результативных передач. Более того, Витор уже дебютировал на международной арене в составе сборной.

В преддверии его долгожданного переезда издание Sport сравнило его показатели с достижениями Винисиуса и Родриго, которые тоже перешли в «Реал» из бразильских клубов в возрасте 18 лет.

По результативности Роке оказался на голову выше своих соотечественников. К моменту своего трансфера Винисиус отыграл за «Фламенго» 69 матчей, забив 14 голов и оформив 4 ассиста. У Родриго в «Сантосе» на счету было 17 голов и 8 результативных передач в 79 матчах.

Естественно, нет никакой гарантии, что Роке сможет достигнуть в «Барсе» таких же высот, как Винисиус и Родриго в «Реале». Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что он талантливейший игрок, и «Барселона» отчаянно нуждается в таком мощном усилении атаки.

5 комментариев
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Рано судить посмотрим какую игру пакажет в матчах за барселону тогда можно будет оценить талант
+7
0
+7
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Ответ Aggressive
Очередной 100500й по счёту следующий Месси для Барсы
Ладно Роналдо, Ривалдо, Ромарио но Месси тут причем и кто так говорит?? ?
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