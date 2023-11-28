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У трехкратного чемпиона мира Формулы-1 Макса Ферстаппена появился реальный конкурент - Лео Месси на барби-мобиле😅😅😅

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Аргентинец посетил Диснейленд.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно оформил чемпионский титул, а в минувшие выходные сделал 11-й хет-трик в карьере.

На Гран-при Абу-Даби Ферстаппен завоевал поул и выиграл гонку с лучшим кругом. Трехкратный чемпион «Формулы-1» сравнялся с Джимом Кларком и делит третью строчку в истории по данному показателю. Больше хет-триков только у Михаэля Шумахера (22) и Льюиса Хэмилтона (19).

Кроме того, Макс стал единственным пилотом, проехавшим каждый круг сезона-2023. Также без сходов обошлись Даниэль Риккардо и Лиам Лоусон, однако они провели лишь несколько гонок за рулем «Альфа Таури».

В сезоне у Максма конкурентов не было, но не стоит расслабляться - в сети завирусилось видео чемпиона мира по футболу Лионеля Месси, которые посетил Диснейленд - выглядит угрожающе😅

2 комментария

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Александр Р
Уже в парк а ребенком не сходить, повсюду бакланы с телефонами
+3
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Ильмарчик
Лионель, у меня к вам вопрос, как отец отцу: как вы сами сели за руль, а сына посадили рядом?! У меня дочь, и начиная лет с 4 этот фокус провернуть было невозможно. Мы врезались, путали лево и право, само собой путали педали, но она всегда была за рулем, а я рядом. Как, Лео, как?!
+2
-1
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