У трехкратного чемпиона мира Формулы-1 Макса Ферстаппена появился реальный конкурент - Лео Месси на барби-мобиле😅😅😅

Аргентинец посетил Диснейленд.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно оформил чемпионский титул, а в минувшие выходные сделал 11-й хет-трик в карьере.

На Гран-при Абу-Даби Ферстаппен завоевал поул и выиграл гонку с лучшим кругом. Трехкратный чемпион «Формулы-1» сравнялся с Джимом Кларком и делит третью строчку в истории по данному показателю. Больше хет-триков только у Михаэля Шумахера (22) и Льюиса Хэмилтона (19).

Кроме того, Макс стал единственным пилотом, проехавшим каждый круг сезона-2023. Также без сходов обошлись Даниэль Риккардо и Лиам Лоусон, однако они провели лишь несколько гонок за рулем «Альфа Таури».

В сезоне у Максма конкурентов не было, но не стоит расслабляться - в сети завирусилось видео чемпиона мира по футболу Лионеля Месси, которые посетил Диснейленд - выглядит угрожающе😅