7 комментариев

Жерар Пике и Шакира расстались еще в 2022 году, но, похоже, не могут забыть о своих отношениях. Певица уехала от футболиста из-за его измен, а в последнем интервью рассказала, как справляется с расставанием.

В интервью Billboard Шакира призналась, что узнала об изменах в непростой момент – когда ее отец лежал в реанимации:

«Во время первого причастия Милана папа упал и получил серьезные травмы. Тут еще и это [новости об изменах] появилось в прессе. Мой дом просто рушился у меня на глазах. Я узнала, что меня предали, пока отец был в отделении интенсивной терапии. И единственный, к кому я хотела бы пойти с этой болью, как раз и был мой отец.

Я чувствую себя кошкой, у которой больше девяти жизней. Всякий раз, когда я думаю, что мне уже не станет лучше, у меня внезапно открывается второе дыхание. Я прошла несколько стадий: отрицание, гнев, боль, разочарование, снова гнев и снова боль. Сейчас я нахожусь в режиме выживания, просто держу голову над водой. Это этап размышления, очень усердной работы. И когда у меня есть время, я провожу его только с детьми.

Я все еще в периоде размышлений. Я все еще изгоняю некоторых демонов. Последних, которые у меня остались. Мне действительно было не под силу даже выходить на улицу. Моя любимая одежда в то время – пижама.

Моим приоритетом в Барселоне был мой дом, моя семья. Я верила во фразу «пока смерть не разлучит нас». Я когда-то верила, что это возможно, очень мечтала о детях. Смотрю на моих папу и маму и понимаю, что они оба – воплощение самой заветной мечты, которая для меня не сбылась».