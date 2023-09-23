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Шакира призналась, что сейчас она «в режиме выживания». Верила, что будет с Пике до смерти – но узнала об измене с отцом в реанимации

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Жерар Пике и Шакира расстались еще в 2022 году, но, похоже, не могут забыть о своих отношениях. Певица уехала от футболиста из-за его измен, а в последнем интервью рассказала, как справляется с расставанием.

В интервью Billboard Шакира призналась, что узнала об изменах в непростой момент – когда ее отец лежал в реанимации:

«Во время первого причастия Милана папа упал и получил серьезные травмы. Тут еще и это [новости об изменах] появилось в прессе. Мой дом просто рушился у меня на глазах. Я узнала, что меня предали, пока отец был в отделении интенсивной терапии. И единственный, к кому я хотела бы пойти с этой болью, как раз и был мой отец.

Я чувствую себя кошкой, у которой больше девяти жизней. Всякий раз, когда я думаю, что мне уже не станет лучше, у меня внезапно открывается второе дыхание. Я прошла несколько стадий: отрицание, гнев, боль, разочарование, снова гнев и снова боль. Сейчас я нахожусь в режиме выживания, просто держу голову над водой. Это этап размышления, очень усердной работы. И когда у меня есть время, я провожу его только с детьми.

Я все еще в периоде размышлений. Я все еще изгоняю некоторых демонов. Последних, которые у меня остались. Мне действительно было не под силу даже выходить на улицу. Моя любимая одежда в то время – пижама.

Моим приоритетом в Барселоне был мой дом, моя семья. Я верила во фразу «пока смерть не разлучит нас». Я когда-то верила, что это возможно, очень мечтала о детях. Смотрю на моих папу и маму и понимаю, что они оба – воплощение самой заветной мечты, которая для меня не сбылась».

Who Will Get Custody of Piqué and Shakira's Kids? | Al Bawaba

7 комментариев

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Александр Опёнышев
"но узнала об измене с отцом в реанимации" - это так странно звучит, если пробежаться не задумываясь
+16
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Филипп Попов
по заголовку подумал, что Пике изменил ей с ее же отцом
+8
-1
+7
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Your Friend
Пике по характеру всегда был ребенком, ей бы взрослого состоявшегося мужика, надеюсь встретит.
+6
0
+6
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Viktorave
Да, Пике оказался подлецом.
+5
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AlexZhano__
Ответ Your Friend
Пике по характеру всегда был ребенком, ей бы взрослого состоявшегося мужика, надеюсь встретит.
Даже скорее типичный подросток лет 13. Поведение 1 в 1.
Он даже не способен по достоинству оценить, насколько ему по жизни повезло. Обладая его спортивными скилами играть в основе одних из сильнейших команд мира, а также не иметь проблем с личной жизнью, учитывая его внешние данные - это чистое везение!
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+5
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Вячеслав Новиков
Да уж поступил он не по человечески
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Иван Зз
Ответ Филипп Попов
по заголовку подумал, что Пике изменил ей с ее же отцом
... в реанимации.
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