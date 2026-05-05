Карседо о допинге Заболотного: «Не очень хорошо ни для него, ни для «Спартака». Антон – настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали»

Хуан Карседо высказался о допинг-пробе Антона Заболотного.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карседо прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой нападающего Антона Заболотного .

Ранее стало известно , что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Игрок получил временное отстранение, но 30 апреля оно было снято. Решение о возможных санкциях будет принято уже после завершения сезона.

«Это не очень хорошо ни для него, ни для команды. Но Антон – это настоящий профессионал, хороший человек.

Мы его поддержали и надеемся, что все хорошо закончится», – сказал Хуан Карседо .