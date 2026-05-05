Карседо о допинге Заболотного: «Не очень хорошо ни для него, ни для «Спартака». Антон – настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали»
Хуан Карседо высказался о допинг-пробе Антона Заболотного.
Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой нападающего Антона Заболотного.
Ранее стало известно, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Игрок получил временное отстранение, но 30 апреля оно было снято. Решение о возможных санкциях будет принято уже после завершения сезона.
«Это не очень хорошо ни для него, ни для команды. Но Антон – это настоящий профессионал, хороший человек.
Мы его поддержали и надеемся, что все хорошо закончится», – сказал Хуан Карседо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
6 комментариев
Поддержка коллектива в неприятной ситуации, это всегда правильно. За это респект!
Мне одно интересно, что это полено делает в Спартаке ???
Получает 600 тысяч долларов в год оклада плюс премиальные.
Сушится. ))
А в чём собственно его поддерживать? Антидопинговое агентство разрешило ему принимать участие в тренировках и соревнованиях. В чём ещё поддерживать? Моральную травму получил?)
