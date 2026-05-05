В «Реале» считают, что Мбаппе пользуется особым отношением. Килиан пренебрежительно отнесся к сотруднику на тренировке, он тесно общается только с французами (L’Equipe)
Футболисты «Реала» недовольны Килианом Мбаппе.
Многие футболисты «Реала» считают, что нападающий Килиан Мбаппе пользуется особым отношением в команде.
Об этом пишет L’Equipe.
Отмечается, что на одной из тренировок француз пренебрежительно отнесся к сотруднику команды.
По мнению игроков, индивидуализм в поведении приводит Мбаппе к все большей изоляции от партнеров в раздевалке, где некоторые сравнивают его с лидерскими качествами и способностью объединять людей, которыми обладал Карим Бензема.
Сообщается, что Мбаппе поддерживает тесные отношения только с французскими игроками мадридского клуба.
Часть раздевалки «Реала» недовольна совместным отпуском Мбаппе с актрисой Экспосито в Италии. В команде считают, что Килиан должен сосредоточиться на восстановлении
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
