  В «Реале» считают, что Мбаппе пользуется особым отношением. Килиан пренебрежительно отнесся к сотруднику на тренировке, он тесно общается только с французами (L'Equipe)
В «Реале» считают, что Мбаппе пользуется особым отношением. Килиан пренебрежительно отнесся к сотруднику на тренировке, он тесно общается только с французами (L’Equipe)

Футболисты «Реала» недовольны Килианом Мбаппе.

Многие футболисты «Реала» считают, что нападающий Килиан Мбаппе пользуется особым отношением в команде.

Об этом пишет L’Equipe.

Отмечается, что на одной из тренировок француз пренебрежительно отнесся к сотруднику команды.

По мнению игроков, индивидуализм в поведении приводит Мбаппе к все большей изоляции от партнеров в раздевалке, где некоторые сравнивают его с лидерскими качествами и способностью объединять людей, которыми обладал Карим Бензема.

Сообщается, что Мбаппе поддерживает тесные отношения только с французскими игроками мадридского клуба.

Часть раздевалки «Реала» недовольна совместным отпуском Мбаппе с актрисой Экспосито в Италии. В команде считают, что Килиан должен сосредоточиться на восстановлении

Он общается с Менди, Тчуамени и Камавинга не потому что они французы, а потому что черные.
Ответ Любослав Пёрышкин
Комментарий скрыт
Ответ Любослав Пёрышкин
говорят раньше были белые французы, но давно
Интересно, что вини больший токсик на публике, п.ч. эмоциональный. А мбаппе с виду тихушник, но по факту просто лучше себя контролирует
Ответ g-flex
Настоящий диктатор
Ответ arte_miy
Вот удивляюсь, почему его называют диктатором? он далеко не такой. Пугливый засранец, которого разбаловали арабы в ПСЖ и сейчас поддерживает Перес, который вскоре также пожалеет, как и президент ПСЖ. Он крот, который копает под ногами и готов предать любого, на которого укажет любимая мамочка. Даже Винисиус достойнее его. Он по своей тупости явно вступает в конфликты и провоцирует, а этот опасная чума, подкрадывается втихаря. Такие диктаторами не бывают, они просто подлые.
Арбелоа наладил атмосферу в команде.
Винисиус и Мбаппе довольны.
А это - Главное!
Ответ Joker2104
Мбаппе доволен? Мбаппе говорит что с Алонсо было ему лучше.... Ты его вью не читаешь
Особенно понравилось про Бензема… вот уж лидер. В подтрибунке напротив Вини на французском говорил сокоманднику, что с Вини играть не надо и он портит игру.
Ответ Тимур Мударисов
Взял ответственность на себя. Винни тогда и правда косячил. Вот вам и лидерские качества)
Ответ Тимур Мударисов
И правильно сделал . В этом сезоне , если б Карим был в команде он еще нескольким сказал бы так, потому что то сколько косячит Винисиус , даже вне его поведения , то сколько брака он допускает , сколько обрезов привозит , а потом размахивает руками и не отрабатывает , это уровень медиа лиги .
"Мы очень долго целовали футболиста в попу, а потом - у него выросли крылья и отлетела кукуха! Что мы сделали не так?!"
Мбаппе как бы не стал неудачником в карьере несмотря на титул чм в 20 лет.ЛЧ пока нет,причем его бывший клуб выиграл первый титул уже без него.ЗМ тоже нет.Ему 27 лет,еще лет 5 побегает на своих скоростях ,а потом сдаст.А вот сумеет ли он адаптироваться как Роналду большой вопрос.Скорее всего нет.
Ответ Александр Охотко
Комментарий скрыт
Ответ Александр Охотко
Каких 5 лет, 1-2 сезона его коленям осталось
Давай мпомпе, они свою линию, разваливай шапито
Мбаппе - парижский диверсант засланный в тыл к врагу.
Юра Стоцкий опозорил наш класс. Он назвал тетю Брошу старой дурой. Это безобразие! Теперь не царский режим. Небось Алексея Иваныча он так не назовет, побоится, а тетя Броша — простая уборщица, так ее можно оскорблять? Пора прекратить эти барские замашки. Вообще скауты за буржуев. Предлагаю исключить Стоцкого из школы.
Ответ Солнце Неспящих
Спасибо 🙂
И ведь только процентов 30-ть из пользователей Спортса поймут, откуда Вы цитату привели....
Это я ещё оптимистично предположил.
Ответ Дандрей
Эх, Генка....
Ну а что хотела секта? Столько лет дистанционно целовала попу загорелому, вот он и приехал))) лучше бы реал и в правду два раза не звал (на самом деле лет 6 ждали) )))
