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«Бавария» обыграла «Роттах-Эгерн» со счетом 27:0! В трех последних встречах с этим клубом мюнхенцы забивали минимум 20 голов

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«Бавария» начала подготовку к грядущему сезону в живописном городке Тегернзе. Скоро Рекордмайстер отправится в тур по Азии, а первый матч предсезонки подопечные Тухеля провели против команды из 9-го дивизиона чемпионата Германии.

Мюнхенцы встретились с «Роттах-Эгерном» из одноименного поселения и разгромили соперника с безумным счетом 27:0. Первый гол уже на 3-й минуте забил Джамал Мусиала, совсем недавно принесший «Баварии» очередное чемпионство. Последний, 27-й мяч, на свой счет записал Садьо Мане, сенегалец забил на 90-й минуте.

Совсем юные Мусиала и Тель сумели оформить по пента-трику. Это же достижение покорилось Забитцеру, который недавно вернулся из Манчестера. А вы можете сами заценить все 27 мячей Рекордмайстера.

Тухеля, правда, игра его подопечных не слишком впечатлила: «Мы победили со счетом 27:0, но я не совсем доволен результатом. Мы могли забить больше. Второй тайм был не самым лучшим».

«Роттах-Эгерн», вероятно, был готов к такому исходу, ведь клуб из 9-го дивизиона не первый раз встречается с чемпионом Германии. За последние годы мюнхенцы трижды играли против «Роттах-Эгерна», во всех матчах Рекордмайстер забил сопернику минимум 20 мячей.

При этом с каждой встречей количество голов «Баварии» возрастало. В 2018 году «Роттах-Эгерн» пропустил 20 мячей, но смог забить два. В 2019 году встреча команд закончилась победой мюнхенцев со счетом 23:0. Наконец, 2023 год и 27 безответных голов.

А теперь уберите особо впечатлительных персон от экранов. Общий счет этого противостояния – 70:2 в пользу «Баварии».

Хоть результат и болезненный, вряд ли «Роттах-Эгерн» откажется от возможности вновь встретиться с Рекордмайстером. Для футболистов скромного клуба это отличная возможность попробовать силы в игре против топовых профессионалов. А для жителей небольшого баварского городка приезд «Рекордмайстера» – событие само по себе.

Билеты на матч, кстати, продавались по очень демократичным ценам. Для взрослых – 10 евро, а для детей в возрасте с 7 до 17 лет – всего 5 евро.

Так что в следующем году мы вполне можем вновь увидеть это любопытное противостояние. Вопрос только один: сколько голов забьет «Бавария»?

3 комментария

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AzAzA
Теперь я понимаю смысл фразы "мальчики для битья".
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Тюменский медвежонок
кто-нибудь мне объяснит для чего подобные "спарринги"? если это делается для болельщиков этой маленькой и скромной команды, то я будучи болельщиком этой команды не хотел бы смотреть как об мою любимую команды вытирают на моих глазах ноги со счетом 0-27
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Самый быстрый индиан
Скауты как всегда смотрят не туда. Кто тот гений, что забил аж 2 мяча Баварии?
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