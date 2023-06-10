Этим летом многие именитые игроки сменят клубы.

На англоязычных ресурсах попробовали собрать самые ожидаемые трансферы, исходя из последних слухов, чтобы понять, чем футбол будет жить этим летом.

Майк Меньян - одна из главных трансферных целей «Челси», который хочет нового вратаря. Однако «Милан» не готов продавать одного из лидеров клуба, поэтому трансфер маловероятен.

Вероятность трансфера: 5%.

Виктор Осимхен. Главный актив «Наполи» будет стоить более €100 млн. Наверное нет клуба, который не хотел бы приобрести нигерийца, но мало кто может себе такое позволить. Есть вероятность, что этим вопросом займется «Реал Мадрид» в случае неудачных переговоров по Харри Кейну, но пока все тихо.

Вероятность ухода из «Наполи»: 20%.

Душан Влахович может обойтись гораздо дешевле Осимхена, но это ни в коем случае не обозначает, что он плохой игрок. «Бавария Мюнхен», кажется, так и считает, если верить слухам об интересе к сербу.

Вероятность трансфера: 20%.

Неймар наслаждается отдыхом в Майами и, кажется, ему уже все равно, где он будет играть. Во Франции уже два сезона пытаются избавиться от бразильца, но безуспешно. «Манчестер Сити» и «Челси» - наиболее вероятные варианты, поскольку «Барселона» сама отказалась от трансфера. Тем не менее, риски слишком велики, поэтому уход бразильца - очень большой вопрос.

Вероятность ухода из «ПСЖ»: 20%.

Бернарду Силва - главная цель «ПСЖ», и такой вариант вполне возможен. Но нужно подождать финального матча ЛЧ, который может многое изменить в «Сити».

Вероятность трансфера: 30%.

Кай Хавертц зачем-то понадобился мадридскому «Реалу», если верить информации Фабрицио Романо. «Челси» не планирует расставаться с футболистом меньше, чем за €60 млн.

Вероятность трансфера: 30%.

Йошко Гвардиол - это мечта Пепа Гвардиолы. Забавно, да. Переговоры уже идут, и, как сообщается, вполне успешно.

Вероятность трансфера: 40%.

Ким Мин Чжэ очень заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и, скорее всего, будет их первым летним трансфером. «Наполи», похоже, не очень хочет бороться за корейца, поэтому требует всего лишь €50 млн.

Вероятность трансфера: 45%

Илкай Гюндоган очень нравится Пепу Гвардиоле и Кевину де Брюйне, но его контракт с «Ман Сити» истекает через три недели, и похоже, что «Барса» готова переманить немца в Каталонию.

Вероятность трансфера: 60% .

Мэйсон Маунт в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед», но клубы еще не договорились о компенсации. Похоже, что «Челси» просит слишком много за игрока, у которого остался год по контракту.

Вероятность трансфера: 75%.

Мойсес Кайседо - игрок, которого хотят все клубы Премьер-лиги. Трудно сказать, кто является фаворитом, но ясно одно - только чудо поможет «Брайтону» удержать эквадорца.

Вероятность ухода из «Брайтона»: 75%.

Матео Ковачич подтвердил свое желание покинуть «Челси». Он также восхитился «Манчестер Сити», поэтому неудивительно, что именно команду Гвардиолы связывают с хорватским полузащитником. Осталось только решить финансовый вопрос.

Вероятность трансфера: 85%.

Деклан Райс точно покинет «Вест Хэм». Игрока связывают долгое время с «Арсеналом», но недавно появилась информация об активности мюнхенской «Баварии». За игрока придется выложить около €90 млн - это факт.