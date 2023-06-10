Гаспачо
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🧳 Что там по трансферам? Собрали слухи про топовых игроков, чтобы вам стало все понятно 👏

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Матео Ковачич Матео Ковачич
Футбол Футбол

Этим летом многие именитые игроки сменят клубы.

На англоязычных ресурсах попробовали собрать самые ожидаемые трансферы, исходя из последних слухов, чтобы понять, чем футбол будет жить этим летом.

Майк Меньян - одна из главных трансферных целей «Челси», который хочет нового вратаря. Однако «Милан» не готов продавать одного из лидеров клуба, поэтому трансфер маловероятен.

Вероятность трансфера: 5%.

Виктор Осимхен. Главный актив «Наполи» будет стоить более €100 млн. Наверное нет клуба, который не хотел бы приобрести нигерийца, но мало кто может себе такое позволить. Есть вероятность, что этим вопросом займется «Реал Мадрид» в случае неудачных переговоров по Харри Кейну, но пока все тихо.

Вероятность ухода из «Наполи»: 20%.

Душан Влахович может обойтись гораздо дешевле Осимхена, но это ни в коем случае не обозначает, что он плохой игрок. «Бавария Мюнхен», кажется, так и считает, если верить слухам об интересе к сербу.

Вероятность трансфера: 20%.

Неймар наслаждается отдыхом в Майами и, кажется, ему уже все равно, где он будет играть. Во Франции уже два сезона пытаются избавиться от бразильца, но безуспешно. «Манчестер Сити» и «Челси» - наиболее вероятные варианты, поскольку «Барселона» сама отказалась от трансфера. Тем не менее, риски слишком велики, поэтому уход бразильца - очень большой вопрос.

Вероятность ухода из «ПСЖ»: 20%.

Бернарду Силва - главная цель «ПСЖ», и такой вариант вполне возможен. Но нужно подождать финального матча ЛЧ, который может многое изменить в «Сити».

Вероятность трансфера: 30%.

Кай Хавертц зачем-то понадобился мадридскому «Реалу», если верить информации Фабрицио Романо. «Челси» не планирует расставаться с футболистом меньше, чем за €60 млн.

Вероятность трансфера: 30%.

Йошко Гвардиол - это мечта Пепа Гвардиолы. Забавно, да. Переговоры уже идут, и, как сообщается, вполне успешно.

Вероятность трансфера: 40%.

Ким Мин Чжэ очень заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и, скорее всего, будет их первым летним трансфером. «Наполи», похоже, не очень хочет бороться за корейца, поэтому требует всего лишь €50 млн.

Вероятность трансфера: 45%

Илкай Гюндоган очень нравится Пепу Гвардиоле и Кевину де Брюйне, но его контракт с «Ман Сити» истекает через три недели, и похоже, что «Барса» готова переманить немца в Каталонию.

Вероятность трансфера: 60%.

Мэйсон Маунт в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед», но клубы еще не договорились о компенсации. Похоже, что «Челси» просит слишком много за игрока, у которого остался год по контракту.

Вероятность трансфера: 75%.

Мойсес Кайседо - игрок, которого хотят все клубы Премьер-лиги. Трудно сказать, кто является фаворитом, но ясно одно - только чудо поможет «Брайтону» удержать эквадорца.

Вероятность ухода из «Брайтона»: 75%.

Матео Ковачич подтвердил свое желание покинуть «Челси». Он также восхитился «Манчестер Сити», поэтому неудивительно, что именно команду Гвардиолы связывают с хорватским полузащитником. Осталось только решить финансовый вопрос.

Вероятность трансфера: 85%.

Деклан Райс точно покинет «Вест Хэм». Игрока связывают долгое время с «Арсеналом», но недавно появилась информация об активности мюнхенской «Баварии». За игрока придется выложить около €90 млн - это факт.

Вероятность ухода из «Вест Хэма»: 99%.

2 комментария

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Андрей wtf
Пишут что Кьеза принял решение уйти от нас...спасибо руководству за Алегри, скоро все нормальные игроки разбегутся, и адекватные к нам в команду не пойдут, кто захочет гробить свой талант.
+2
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Леонид Ботвинник
Слухи ? Понятно ?
Станет понятно когда подпишут.
0
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