«Интер» взял Кубок.

«Интер» обыграл «Фиорентину» (2:1) в финале Кубка Италии.

Счет в матче на «Стадио Олимпико» в Риме уже на 3-й минуте открыл вингер «фиалок» Николас Гонсалес. Но еще в первом тайме, на 29-й и 37-й, дубль оформил форвард миланцев Лаутаро Мартинес.

«Интер» выиграл Кубок Италии второй год подряд. В финале прошлого розыгрыша «нерадзурри» были сильнее «Ювентуса» (4:2, д.в.)

По окончании матча Лаутаро отправился утешить плачущего соотечественника Гонсалеса – никто, кроме этих двоих, голов в матче не забивал.