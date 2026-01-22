Десайи о Палмере: «Он попросит трансфер, если не будет уверен, что «Челси» способен выиграть АПЛ в ближайшие годы. Но я хочу, чтобы он уважал клуб, сделавший его таким, какой он есть»
Десайи высказался о будущем Коула Палмера.
Экс-защитник «Челси» Марсель Десайи высказался о будущем Коула Палмера на фоне слухов о возможном уходе хавбека из «Челси».
«Вопрос в том, чувствует ли он, что «Челси» способен выиграть АПЛ в ближайшие два сезона. Если нет, я уверен, что он попросит о трансфере в клуб, который будет строить систему вокруг него.
Я считаю, что Палмеру нужна стабильность и система, выстроенная под него. Я бы очень хотел, чтобы он остался на «Стэмфорд Бридж», потому что у него ключевая роль в команде.
Если Коул Палмер решит уйти из «Челси», это его дело, но я хочу, чтобы он уважал клуб, потому что именно он позволил ему стать тем игроком, которым он является сейчас», – сказал Десайи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
