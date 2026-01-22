Более 6000 фанатов «МЮ» поучаствуют в демонстрации против руководства: «21 год огромных долгов, жадности и плохого менеджмента. Рэтклифф помогает Глейзерам оставаться во главе»

Более 6 тысяч фанатов «МЮ» проведут акцию протеста против руководства.

Болельщики «Манчестер Юнайтед » планируют масштабную акцию протеста против руководства клуба.

Инициаторами выступили представители фанатского объединения 1958 Group – ранее сообщалось, что она состоится 1 февраля . Ожидается, что в демонстрации против семьи Глейзеров и Джима Рэтклиффа примут участие более 6000 болельщиков.

«Джим Рэтклифф решил спеться с Глейзерами и помогает им оставаться во главе клуба. Многие считают его клоуном, который неуклюже движется от одной катастрофы к другой, безнадежно не вписываясь в одну из величайших футбольных организаций мира.

Мы не будем молчать. Мы не станем соучастниками. Джим Рэтклифф, ты выбрал сторону, но не нашу. Ты не спаситель. Нам обещали все лучшее в своем роде, но для нас клуб стал посмешищем, напоминающим цирк, в том числе новый дизайн стадиона.

21 год огромных долгов, плохого менеджмента и жадности – это на 21 год больше, чем нужно», – заявил представитель 1958 Group.