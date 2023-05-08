49 комментариев

«Для меня это имеет решающее значение»: Луиш Фигу объяснил, почему не считает Месси фаворитом «Золотого мяча»
Многие называют Месси главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» 2023.
Но Луиш Фигу с этим не согласен. Слова португальца передает Mundo Deportivo:
«Возможно, Холанд заслуживает взять «Золотой мяч» в этом году, ведь он проводит отличный сезон. Бензема все еще может претендовать на награду. Я не считаю Месси фаворитом, потому что он уже не участвует в Лиге чемпионов, а для меня это имеет решающее значение».
С Фигу поспорят не только персональные поклонники Лионеля, но и эксперты. Например, в обновленном рейтинге издания Goal Месси остается главным претендентом на «Золотой мяч». Холанд и Мбаппе занимают вторую и третью строчки соответственно. Бензема занял 13-ю позицию рейтинга. Букмекеры также отдают предпочтение аргентинцу.
При этом было бы глупо отрицать, что на клубном уровне Холанд в 2023 году блистает намного ярче Месси. «ПСЖ» претендует лишь на победу в Лиге 1, а «Ман Сити» в этом сезоне может оформить требл.
Да и личная статистика говорит в пользу норвежца. У Эрлинга в этом сезоне 51 гол во всех соревнованиях, у Лионеля – 20.
Поскольку «Золотой мяч» вручается по итогам календарного года, логично предположить, что первая половина следующего сезона может поменять расстановки сил в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в футболе.
Но, как известно, цифры мало интересуют France Football, имя и статус претендента на «Золотой мяч» чаще играют большую роль, чем результаты игрока на футбольном поле.
А получил ЗМ новая скандальная покупка Мадрида - Иуда Фигу. Каким образом одному Пересу известно)
Поэтому конечно этот персонаж знает толк в левых золотых мячах и знает, кому его можно давать, а кому нет 👍
короче все зависит от Реала, выиграют и вот уже Бензема можно качать или Винисиуса
Перес умеет своих продвигать как никто
Ну какой ЗМ за календарный год?
Его с 2022 вручают за сезон.
Это первая оплошность.
Вторая оплошность : я нигде не могу найти это интервью)
Ясный перец,им это не понять и для них это не трофей. А вот Лига Наций,это да,супер турнир и супер возможность.