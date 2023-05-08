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«Для меня это имеет решающее значение»: Луиш Фигу объяснил, почему не считает Месси фаворитом «Золотого мяча»

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Многие называют Месси главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» 2023.

Но Луиш Фигу с этим не согласен. Слова португальца передает Mundo Deportivo:

«Возможно, Холанд заслуживает взять «Золотой мяч» в этом году, ведь он проводит отличный сезон. Бензема все еще может претендовать на награду. Я не считаю Месси фаворитом, потому что он уже не участвует в Лиге чемпионов, а для меня это имеет решающее значение».

С Фигу поспорят не только персональные поклонники Лионеля, но и эксперты. Например, в обновленном рейтинге издания Goal Месси остается главным претендентом на «Золотой мяч». Холанд и Мбаппе занимают вторую и третью строчки соответственно. Бензема занял 13-ю позицию рейтинга. Букмекеры также отдают предпочтение аргентинцу.

При этом было бы глупо отрицать, что на клубном уровне Холанд в 2023 году блистает намного ярче Месси. «ПСЖ» претендует лишь на победу в Лиге 1, а «Ман Сити» в этом сезоне может оформить требл.

Да и личная статистика говорит в пользу норвежца. У Эрлинга в этом сезоне 51 гол во всех соревнованиях, у Лионеля – 20.

Поскольку «Золотой мяч» вручается по итогам календарного года, логично предположить, что первая половина следующего сезона может поменять расстановки сил в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в футболе.

Но, как известно, цифры мало интересуют France Football, имя и статус претендента на «Золотой мяч» чаще играют большую роль, чем результаты игрока на футбольном поле.

49 комментариев

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Философ Востока
Раньше в год Мундиаля говорили, что Месси на ЧМ плохо выступил, поэтому не достоин ЗМ. Сейчас говорят ровно наоборот, ЧМ стал кубком Кока-Колы 😂. Что ж вы личную стату по Г+П не учитываете? Там у них равное количество. Или голевые уже не считаются с этого года?)) Последний абзац вообще смешон, если цифры и результаты на футбольном поле не влияют, тогда Роналду должен гарантированно быть в тройке 😂
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василий иванов
Бензема может претендовать, можно дальше не читать слова этого эксперта. Холанд, конечно, но какой Бензема?
+59
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Greatest Of All Time
Ну конечно, что ещё хотели услышать от Португальца.
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JURAVLI
Иуда конечно знает, кому надо вручать ЗМ. Свой то получил в год, когда ни в финале ЛЧ, ни финале Евро его не было. Да что там говорить, вообще сезон без трофеев был у него. И по статистике был далеко не лидер. Сезон провел отличный, но и по игре и по показателям и по трофеям более достойные были: Зидан, Рауль, да даже Жардел

А получил ЗМ новая скандальная покупка Мадрида - Иуда Фигу. Каким образом одному Пересу известно)

Поэтому конечно этот персонаж знает толк в левых золотых мячах и знает, кому его можно давать, а кому нет 👍
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leo👽
Ответ Greatest Of All Time
Ну конечно, что ещё хотели услышать от Португальца.
Мадридист, обиженка на Барсу, он и такие, как Вротен, будут брызгать слюной в сторону Месси, а попробуй выйграть, такой тяжелейший турнир, как чемпионат мира, лишенее свидетельство игра Роналду, Неймара, с такими сильными составами и не ничего не показали! Лео, безусловно лучший и он заслужил эту награду!
+14
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gudvinbrok@gmail.com
Бензема вручили ЗМ за сезон, а не календарный год. С какого перепугу автор решил, что в этот раз дадут за календарный год? Прежде чем писать всякую ахинею, может стоит уточнить инфу?
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Михаил Зобнин
Фигу слаб в аналитике настолько же, насколько в чести и достоинстве.
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alberto-m
Ответ Михаил Зобнин
Фигу слаб в аналитике настолько же, насколько в чести и достоинстве.
Ты что фигу это самый большой мужик в мире футбола каждого слова это слово настоящего мужчины Он сказал что он останется в Барсе и сразу же перешёл в Мадрид Он сказал что Мадрид лучше в клуб в мире и сразу же перешёл в Интер и это мужик он своё слово дал своё слово забрал засунул себе его глубоко как истинный португалец
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MUthebest
"Бензема все еще может претендовать на награду." АХХАХА
короче все зависит от Реала, выиграют и вот уже Бензема можно качать или Винисиуса
Перес умеет своих продвигать как никто
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Domian
А не выдумка ли это якобы интервью автора поста?
Ну какой ЗМ за календарный год?
Его с 2022 вручают за сезон.
Это первая оплошность.
Вторая оплошность : я нигде не могу найти это интервью)
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Нея Смирнова
Ответ Greatest Of All Time
Ну конечно, что ещё хотели услышать от Португальца.
Хорошо хоть про Рона не сказал,что еще может получить(если ал-насири станет чемпом).
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Murad_ing
Б.…не не нравится Месси
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Нея Смирнова
И что может сказать португалец,бывший игрок реала и предател барси
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alberto-m
Ответ дима блогер
А какой Месси на зм? Пришёл в псж и клуб перестал кубок Франции брать, а чемпионат и без его величества успешно брали
А что же они кубок без него не взяли если он такой плохой и развалил весь Пари сен-жермен почему же они берут сейчас чемпионат что-то не сходится у тебя
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Bob Ganiev
15 лет "если Месси не берет ЧМ, то он никто", после взятия ЧМ "ЧМ это ничто"
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Алексей Муравьёв
В сезон куда входит ЧМ, он решающий фактор, остальное все далеко позади!
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TJ tigra
Я больше уважаю даже мнение Должуна, чем этого козла.
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Zhmih Volshebniy
Ответ василий иванов
Бензема может претендовать, можно дальше не читать слова этого эксперта. Холанд, конечно, но какой Бензема?
А при чем тут холланд?
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Владимир425
Ответ leo👽
Мадридист, обиженка на Барсу, он и такие, как Вротен, будут брызгать слюной в сторону Месси, а попробуй выйграть, такой тяжелейший турнир, как чемпионат мира, лишенее свидетельство игра Роналду, Неймара, с такими сильными составами и не ничего не показали! Лео, безусловно лучший и он заслужил эту награду!
Не суть важна голов, суть вожна как был преодолен этот путь!! И ч.м был сложным. И лео утер всех на этом мундеале!!!!!
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петренгорп
Ответ Greatest Of All Time
Ну конечно, что ещё хотели услышать от Португальца.
Не просто португальца,иуда ,который не любит Барсу
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петренгорп
Ответ Greatest Of All Time
Ну конечно, что ещё хотели услышать от Португальца.
Иуда,не любящий барсу
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Yslam
Ответ Wild91688
Давай ты не будешь сравнивать голевые месси и холланда,твой месси эту стату набил на гондурасах,ямайках и кюрасао и анжерах,открой стату и увидешь,там 90% статы мусор
А холанд даже им не набил стату, а вообще он особо не забивает в Норвегии, так что он ноль на сборных, а Месси чм выиграл, и мне плевать что у него слабая сборная главное не забивал же за сборную 😉
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Khamid Autov
Ответ Философ Востока
Раньше в год Мундиаля говорили, что Месси на ЧМ плохо выступил, поэтому не достоин ЗМ. Сейчас говорят ровно наоборот, ЧМ стал кубком Кока-Колы 😂. Что ж вы личную стату по Г+П не учитываете? Там у них равное количество. Или голевые уже не считаются с этого года?)) Последний абзац вообще смешон, если цифры и результаты на футбольном поле не влияют, тогда Роналду должен гарантированно быть в тройке 😂
Говорили не говорили отдавали всегда Аргентинцу!
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Фаррух Касимов
на клубном уровне Холланд блистает,а как же на уровне сборных?Пшик.И то же самое о Месси ,на уровне сборных блестнул не хило,но и на клубном уровне выглядит достойно .Вот и посмотрим что перевесит уровень сборных(ЧМ) или клубный уровень в случае (ЛЧ)
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Hella black
Ну ещё бы ! Ни Фигу,ни любые другие(в том числе 🦚)игроки всех поколений сборной Португалии по футболу,никогда не держали в руках трофей Чемпиона Мира по футболу,никогда ! Даже запаха не знают ))
Ясный перец,им это не понять и для них это не трофей. А вот Лига Наций,это да,супер турнир и супер возможность.
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