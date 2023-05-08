49 комментариев

Многие называют Месси главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» 2023.

Но Луиш Фигу с этим не согласен. Слова португальца передает Mundo Deportivo:

«Возможно, Холанд заслуживает взять «Золотой мяч» в этом году, ведь он проводит отличный сезон. Бензема все еще может претендовать на награду. Я не считаю Месси фаворитом, потому что он уже не участвует в Лиге чемпионов, а для меня это имеет решающее значение».

С Фигу поспорят не только персональные поклонники Лионеля, но и эксперты. Например, в обновленном рейтинге издания Goal Месси остается главным претендентом на «Золотой мяч». Холанд и Мбаппе занимают вторую и третью строчки соответственно. Бензема занял 13-ю позицию рейтинга. Букмекеры также отдают предпочтение аргентинцу.

При этом было бы глупо отрицать, что на клубном уровне Холанд в 2023 году блистает намного ярче Месси. «ПСЖ» претендует лишь на победу в Лиге 1, а «Ман Сити» в этом сезоне может оформить требл.

Да и личная статистика говорит в пользу норвежца. У Эрлинга в этом сезоне 51 гол во всех соревнованиях, у Лионеля – 20.

Поскольку «Золотой мяч» вручается по итогам календарного года, логично предположить, что первая половина следующего сезона может поменять расстановки сил в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в футболе.

Но, как известно, цифры мало интересуют France Football, имя и статус претендента на «Золотой мяч» чаще играют большую роль, чем результаты игрока на футбольном поле.