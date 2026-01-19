В Уэльсе полиция задержала игрока «Треарддур Бэй» Тэйлора за удар локтем в лицо сопернику. Футболист взят под стражу по подозрению в нападении, клуб его отчислил

В Уэльсе игрока за фол на поле задержала полиция.

В Уэльсе футболиста задержали после нарушения правил во время матча.

Игрок «Треарддур Бэй» Том Тэйлор в момент, когда футболисты «Портмадога» собирались бить пенальти в ворота его команды, размахнулся и нанес удар локтем в лицо стоявшему рядом с ним и ничего не подозревавшему сопернику. Тот рухнул на газон.

После матча запись этого эпизода набрала миллионы просмотров и привлекла внимание правоохранительных органов. Полиция Северного Уэльса сообщила, что расследует инцидент и уже задержала Тэйлора по подозрению в нападении. Сейчас игрок находится под стражей.

«Треарддур Бэй» сначала опубликовал заявление об отстранении Тома, а затем – о прекращении сотрудничества с ним: «Клуб не одобряет насилие ни в какой форме и признает, что подобного не должно было произойти».