14 комментариев

В 2008-м Гвардиола пришел в Барсу с большими абмициями, но не все встретили его достойно — Роналдиньо и Деку даже посмеялась над ним, а на следующий день пришли на тренеровку с перегаром.

Гвардиола в ярости попросил руководство об их продаже. Деку уехал в Челси, а Роналдиньо — в Милан. Агентом Ронни был его брат Роберто — именно он терпел звездного бразильца всю его карьеру.

Роналдиньо продолжил зажигать вне поля и в Италии: однажды перед важной игрой фанаты застали его в ночном клубе и потребовали, чтобы он шел домой спать. Эта выходка взбесила руководство «Милана» и вскоре Роберто икал новый клуб для брата.

Ронни хотел в «Баварию», но получил предложение тоьлко от «Блэкберна» (130,000 фунтов стерлигов в неделю). Игрок махнул рукой и уехал в родную Бразилию, где с 2011 по 2015 годы сменил 3 команды и вдобавок поиграл в Мексике.

Но Ронни не успокаивался и попросил брата и клуб о пункте в контракте, позволяющем ему 2 похода в ночной клуб в неделю.

Роберто был не только братом, но и опекуном Роналдиньо. Однажды он уехал в отпуск и не смог контролировать Ронни: спустя 48 часов футболист приехал на тренировку полуголый, небритый и в обуви не с той ноги. Отправился к клубному секретарю и выпрашивал деньги, но женщина указала ему на ближайший местный банк и рассказала, что снять наличные можно в банкомате. Но Р10 не умел пользоваться банкоматами и попросил пойти вместе с ним.

В 2015 году бразилец повесил бутсы на гвоздь — появилось больше времени на гулянки, но такая жизнь быстро надоела. Ронни снялся в фильме о кикбоксинге с Майком Тайсоном и ван Даммом, а позже внезапно появился на арабском саммите, посвященном ответственной работе полиции.

После окончания карьеры Диньо купил особняк и жил в нём с двумя женщинами — те были не против. В один вечер Роналдиньо встал на колено и сделал обеим девушкам предложение — но вскоре их «семья» разрушилась.

Рона обвинили в преступлении против природы после того, как он незаконно построил пирс на берегу озера возле дома. После отказа выплатить штраф, у него конфисковали недвижимость и бразильский паспорт.

Отсутствие паспорта не помешало экс-игроку полететь в отпуск в Парагвай с поддельным документом. Роналдиньо поймали и приговорили к тюремному заключению, но даже несмотря на попадание в тюрьму, Ронни сохранил звездный статус.

Надзиратели устраивали «туры Роналдиньо»: бразилец приветствовал всех желающих в тюремном дворике. Вскоре его пригласили сыграть в турнире 5 на 5, где его команда противостояла команде бывшего политика, арестованного за коррупцию. Команда Р10 победила 11-2, а он поучаствовал в каждом голе.

После 5-месячной отсидки Роналдиньо вышел на свободу и заявил, что больше никогда не вернется в Парагвай. Улетая домой, он, вероятно, мечтал только о встрече с двумя жёнами, но по прибытии ему вручили повестку в суд.

Оказалось, жёны рассекретили бразильца в измене с третьей женщиной. Семейная жизнь Ронни разрушилась, поэтому он сосредоточился на сыне, который недавно стал игроком «Барселоны».

Однако с футболом «волшебник» не закончил— на днях стало известно, что он открывает свою детскую футбольную школу в Анголе.