14 комментариев

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Просил агента о двух походах в ночной клуб неделю и женился на двух девушках одновременно — как же бездарно загибался Роналдиньо

Роналдиньо Роналдиньо
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В 2008-м Гвардиола пришел в Барсу с большими абмициями, но не все встретили его достойно — Роналдиньо и Деку даже посмеялась над ним, а на следующий день пришли на тренеровку с перегаром.

Guardiola: Ronaldinho unrivalled until Messi arrived at Barça - AS.com

Гвардиола в ярости попросил руководство об их продаже. Деку уехал в Челси, а Роналдиньо — в Милан. Агентом Ронни был его брат Роберто — именно он терпел звездного бразильца всю его карьеру.

Роналдиньо продолжил зажигать вне поля и в Италии: однажды перед важной игрой фанаты застали его в ночном клубе и потребовали, чтобы он шел домой спать. Эта выходка взбесила руководство «Милана» и вскоре Роберто икал новый клуб для брата.

Ronaldinho had 'nightclub clause' in contract that allowed him to party every week - Daily Star

Ронни хотел в «Баварию», но получил предложение тоьлко от «Блэкберна» (130,000 фунтов стерлигов в неделю). Игрок махнул рукой и уехал в родную Бразилию, где с 2011 по 2015 годы сменил 3 команды и вдобавок поиграл в Мексике.

Но Ронни не успокаивался и попросил брата и клуб о пункте в контракте, позволяющем ему 2 похода в ночной клуб в неделю.

Роберто был не только братом, но и опекуном Роналдиньо. Однажды он уехал в отпуск и не смог контролировать Ронни: спустя 48 часов футболист приехал на тренировку полуголый, небритый и в обуви не с той ноги. Отправился к клубному секретарю и выпрашивал деньги, но женщина указала ему на ближайший местный банк и рассказала, что снять наличные можно в банкомате. Но Р10 не умел пользоваться банкоматами и попросил пойти вместе с ним.

В 2015 году бразилец повесил бутсы на гвоздь — появилось больше времени на гулянки, но такая жизнь быстро надоела. Ронни снялся в фильме о кикбоксинге с Майком Тайсоном и ван Даммом, а позже внезапно появился на арабском саммите, посвященном ответственной работе полиции.

После окончания карьеры Диньо купил особняк и жил в нём с двумя женщинами — те были не против. В один вечер Роналдиньо встал на колено и сделал обеим девушкам предложение — но вскоре их «семья» разрушилась.

Richarlison channels Ronaldinho and says he'll 'buy island with lots of women' - Daily Star

Рона обвинили в преступлении против природы после того, как он незаконно построил пирс на берегу озера возле дома. После отказа выплатить штраф, у него конфисковали недвижимость и бразильский паспорт.

Отсутствие паспорта не помешало экс-игроку полететь в отпуск в Парагвай с поддельным документом. Роналдиньо поймали и приговорили к тюремному заключению, но даже несмотря на попадание в тюрьму, Ронни сохранил звездный статус.

Надзиратели устраивали «туры Роналдиньо»: бразилец приветствовал всех желающих в тюремном дворике. Вскоре его пригласили сыграть в турнире 5 на 5, где его команда противостояла команде бывшего политика, арестованного за коррупцию. Команда Р10 победила 11-2, а он поучаствовал в каждом голе.

После 5-месячной отсидки Роналдиньо вышел на свободу и заявил, что больше никогда не вернется в Парагвай. Улетая домой, он, вероятно, мечтал только о встрече с двумя жёнами, но по прибытии ему вручили повестку в суд.

Оказалось, жёны рассекретили бразильца в измене с третьей женщиной. Семейная жизнь Ронни разрушилась, поэтому он сосредоточился на сыне, который недавно стал игроком «Барселоны».

Однако с футболом «волшебник» не закончил— на днях стало известно, что он открывает свою детскую футбольную школу в Анголе.

14 комментариев

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Машина Мощная
офигенные тёлки, как тут не устоять перед соблазном
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Enzo
До сих пор помню его сезон в Милане перед ЧМ
Играл почти пешком, но возил всех и вся в серии А
По ассистам вообще рекорд установил
Голов заколотил тоже не мало
Пасы шикарные, финты, сколько его возможных ассистов угробили напады
И все это уже было максимум на 60% его возможностей, какой же он был крутой
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Ненавидящий2.0
это наверное единственный игрок, которому лично я готов простить все грехи, потому как на поле он устраивал настоящее шоу
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c0ncistad0r
Ответ Maliw Ali
По грузинскому кладбищу идут два еврея, читают надписи на памятниках… Церетели. Родился в 1900 году, умер в 2002 году, жил 5 лет. Кацешвили. Родился в 1893 году, умер в 1999 году, жил 10 лет. И так на всех памятниках. Подходят они к могильщику: — Объясни, уважаемый, почему… Жил человек 100 лет, а написано 5. — Э… нэ понимаешь! Жил — это когда дэнги был, машина был, женщины был. А остальное, это не жил, а так… Идут евреи дальше, и один другому говорит: — Моисей! Когда я помру, напиши мне на памятнике: «РОДИЛСЯ МЕРТВЫМ».
шовинизм, облеченный в форму анекдота, все еще шовинизм
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dpv
Сценарий для нетфликс
+3
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Michael Boldyrev
Фотка с арабского саммита, посвященного ответственной работе полиции - зачет!
Да, и вообще, весь текст как реклама жизни в свое удовольствие.
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Butrymovich Mikalai
играл, как жил .... Припеаючи, а не правильно.
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Alon Raven
Ответ VagaLdav
Главное не раскрыли, он с женами развелся или они втроём так и живут
Раскрыли: вскоре их «семья» разрушилась
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agolarov_raf@icloud.com
Какой б он не был в не поля, на пределах ему не было равных , из за него я полюбил футбол , как и миллионы других людей
+3
0
+3
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Maliw Ali
По грузинскому кладбищу идут два еврея, читают надписи на памятниках…
Церетели. Родился в 1900 году, умер в 2002 году, жил 5 лет.
Кацешвили. Родился в 1893 году, умер в 1999 году, жил 10 лет.
И так на всех памятниках. Подходят они к могильщику:
— Объясни, уважаемый, почему… Жил человек 100 лет, а написано 5.
— Э… нэ понимаешь! Жил — это когда дэнги был, машина был, женщины был. А остальное, это не жил, а так…
Идут евреи дальше, и один другому говорит:
— Моисей! Когда я помру, напиши мне на памятнике: «РОДИЛСЯ МЕРТВЫМ».
+11
0
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marsover
Одним словом- дурачок.
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Francesc Fàbregas
про жен фейк, не?
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VagaLdav
Главное не раскрыли, он с женами развелся или они втроём так и живут
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Ингус Ветрастов
Да он был кайфариком, топом на дистанции даже близко не был, просто волшебник по настроению
+7
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