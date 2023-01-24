Гаспачо
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Лингард рассказал, чем хочет заняться после завершения футбольной карьеры. У Джесси очень смелые мечты

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Когда-то казалось, что Лингард займет видное место на футбольном олимпе. Сейчас Джесси 30 лет, он выступает за «Ноттингем Форест» и уже рассуждает о том, чем займется после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Lingard openhartig over zijn depressie bij United: 'Ik voelde me geen mens meer' – Voetbal International

Надо сказать, мечтает Лингард с размахом. В одном из интервью игрок поделился своими планами на будущее:

«Я хочу заняться актерским мастерством, когда закончу с футболом. Может быть, начать немного работать над озвучкой, анимацией. Но этому нужно учиться, я еще не начинал. Я просто люблю фильмы! Я всегда был большим поклонником кино. И поучаствовать в создании фильма или сериала было бы потрясающе. Я бы хотел сыграть в фильмах по типу «Интерстеллар» и «Начало», что-то в таком духе. Но на это потребуется время. Начать нужно с небольшой роли». 

Нолану пора писать сценарий для своей новой картины, в которой появится персонаж футболист.

Как считаете, Джесси преуспеет на актерском поприще?

9 комментариев

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Alex Pog
Ответ Павел Ларин
Ну наверное чтобы стать президентом нужно быть политиком или иметь высокую государственную должность. Не подумал об этом? А не быть шутом... Понимать как работает система и быть клоуном это разные вещи тебе бы стоило об этом подумать
о да, все политики сейчас знают, как работает система, это очень помогает конечно...

по теме: ну так Лингард не может пойти учиться на актера или что, какая связь с мифическим демоническим западом?
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Павел Ларин
Ответ Alex Pog
а как стать президентом в первый раз тогда? видимо быть богоизбранным по твоему? Жаль, что среди твоих ценностей нет пункта "Подумать перед тем, как что-то писать" :)
Ну наверное чтобы стать президентом нужно быть политиком или иметь высокую государственную должность. Не подумал об этом? А не быть шутом... Понимать как работает система и быть клоуном это разные вещи тебе бы стоило об этом подумать
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+2
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Alex Pog
Ответ Павел Ларин
Да уж круто... Я ещё не учился но очень люблю фильмы.... Это какие то западные ценности?:) Я не был президентом но пару раз сыграл его решил избраться.... Хахах
а как стать президентом в первый раз тогда? видимо быть богоизбранным по твоему? Жаль, что среди твоих ценностей нет пункта "Подумать перед тем, как что-то писать" :)
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Alex Pog
Нолану? скорее Гаю Ричи...
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Павел Ларин
Да уж круто... Я ещё не учился но очень люблю фильмы.... Это какие то западные ценности?:) Я не был президентом но пару раз сыграл его решил избраться.... Хахах
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Леонид Ботвинник
Джеси последние месяцы видно уже играет роль - эдакого обиженного МЮ "великого " футболиста, которому не дали в клубе стать одним из величайших )) игроков в истории футбола.
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wfih2rnhq4
То есть, сейчас ?)
+1
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R3DMate
Уже пора начинать, возможно, футболом гробит другие таланты.
+6
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+6
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Neron
Эх, Джесси, Джесси, как жаль, что профукал свою карьеру! А ведь был основным и в Юнайтед и в сборной Лингардиньо! В любом случае удачи ему в любых новых начинаниях!
+4
-1
+3
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