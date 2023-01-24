Лингард рассказал, чем хочет заняться после завершения футбольной карьеры. У Джесси очень смелые мечты

Когда-то казалось, что Лингард займет видное место на футбольном олимпе. Сейчас Джесси 30 лет, он выступает за «Ноттингем Форест» и уже рассуждает о том, чем займется после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Надо сказать, мечтает Лингард с размахом. В одном из интервью игрок поделился своими планами на будущее:

«Я хочу заняться актерским мастерством, когда закончу с футболом. Может быть, начать немного работать над озвучкой, анимацией. Но этому нужно учиться, я еще не начинал. Я просто люблю фильмы! Я всегда был большим поклонником кино. И поучаствовать в создании фильма или сериала было бы потрясающе. Я бы хотел сыграть в фильмах по типу «Интерстеллар» и «Начало», что-то в таком духе. Но на это потребуется время. Начать нужно с небольшой роли».

Нолану пора писать сценарий для своей новой картины, в которой появится персонаж футболист.

Как считаете, Джесси преуспеет на актерском поприще?