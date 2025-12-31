«Педро – лидер, главный актив «Зенита». Он в цене еще в два раза вырастет». Мор о бразильце

Мор: Педро – главный актив «Зенита», он в цене еще в два раза вырастет.

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор назвал Педро лидером «Зенита».

В 17 матчах сезона РПЛ на счету вингера 2 гола и 2 ассиста.

«Кто мог предположить, что Педро станет лидером «Зенита»? Играет и левого атакующего, и центрального, и всегда он на виду. Большой объем работы делает. Он сделал такой скачок вперед.

Изначально Педро рассматривался как игрок, который быстро бежит, то есть узкопрофильный. А вот здесь [в текущем сезоне] он раскрылся настолько многогранно. Это очень сильно удивляет. На поле он лидер. Поэтому прогресс у Педро у меня вызывает большое удивление.

Я думаю, что Педро — главный актив «Зенита», его стоимость будет только расти. Дай бог, чтобы травм не было. Сейчас его, конечно, продавать не надо. Он и здесь пользу принесет, и в цене еще в два раза вырастет. И тогда уже можно будет сделать хорошо всем», — сказал Мор.