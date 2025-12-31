  • Спортс
  • Писарев об игре за «Аль-Иттихад»: «Было сложно адаптироваться к местным законам. Во время тренировки — молитва. Через пару месяцев понял, что чемпионат Саудовской Аравии не для меня»
Экс-форвард «Спартака» Николай Писарев рассказал, почему ему не подошел чемпионат Саудовской Аравии.

— Вы же еще и в Саудовскую Аравию заезжали.

— Это было на закате карьеры, в 1999-м — позвали в «Аль-Иттихад». Но я даже сыграть за клуб не успел, потому что уехал через три месяца. Мне там было очень тяжело.

— Почему?

— Шариат, туризма там тогда не существовало. Это не нынешняя Саудовская Аравия. Я летел с пересадкой через Лондон, прилетел в город Джидда. Меня привозят в гостиницу, где ни одного европейца, вокруг американские летчики изможденные, девушки в паранджах. Единственным легионером в нашей команде был Донадони. 

Мне было очень сложно адаптироваться к местным законам. Во время тренировки — молитва. Стоишь и ждешь, пока местные ребята закончат. Контракт был на три месяца, что тоже странно. Чемпионат — непривычный, матчи только после захода солнца.

— Как вас туда занесло?

— Агент Шалимова Бранкини предложил, деньги дали хорошие. Через пару месяцев я понял, что этот чемпионат не для меня, – сказал ассистент тренера сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
