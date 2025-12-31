«Ростову» и мэрии предложили заключить мир по иску на 476 млн рублей за аренду земельного участка

«Ростову» и мэрии предложили заключить мир по иску на 476 млн рублей.

Арбитражный суд Ростовской области предложил заключить мирное соглашение между «Ростовом» и Департаментом имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону по иску о взыскании с клуба почти 476 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка.

«Суд определил ходатайство ответчика удовлетворить. В целях примирения сторон судебное разбирательство по делу отложить на 14 января 2026 года. Предложить сторонам принять меры к миру», – следует из протокола судебного заседания.

Согласно материалам дела, в июне 2025 года департамент обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском о взыскании с «Ростова» более 348 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка, а также 127 млн рублей пени.

