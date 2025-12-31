Тренер «Борнмута» о 2:2 с «Челси»: немного разочарованы, у нас были более явные моменты.

Тренер «Борнмута» Андони Ираола оценил ничью с «Челси» (2:2) в АПЛ.

«С нами это происходит часто. Бывают матчи, в которых показываем хорошую игру. Мы здорово провели первый тайм, немного разочаровало, что он закончился со счетом 2:2, ведь у нас было 5-6 верных моментов. У нас были более явные моменты. Нельзя сказать, что мы выжили и заработали очко на «Стэмфорд Бридж».

Ключевые моменты сложились не в нашу пользу. Я очень горжусь игрой футболистов, видел, как все самоотверженно боролись. Мы должны и дальше показывать такую ​​игру, стараясь при этом не пропускать такие голы», – сказал Ираола.