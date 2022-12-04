«После стольких лет? Всегда!» Мбаппе с Жиру мило отпраздновали гол и порадовали фанатов

Перед Евро-2020 в СМИ активно обсуждался конфликт Жиру и Мбаппе. На том турнире Франции не смогла одолеть Швейцарию по пенальти в 1/8 турнира. Решающий одиннадцатиметровый в составе французов не забил нападающий «ПСЖ». Тогда многие посчитали, что дело в эмоциональном состоянии Килиана.

На катарском чемпионате мира «синие» прыгнули выше ― Франция прорвалась в 1/4 финала, одолев Польшу со счетом 3:1. Мбаппе и Жиру стали единственными голеадорами французов в этом матче. При этом Килиан помог Оливье забить, отдав игроку «Милана» голевую передачу.

Парни очень мило отпраздновали гол, доказывая, что их конфликт полностью исчерпан:

Фанатов такое эмоционально празднование очень порадовало и даже развеселило. В сети завирусилось фото обнимающихся футболистов, болельщики уже придумали тонну шуток.

Делимся с вами лишь малой частью фанатских комментариев:

💭 «Мбаппе был готов подарить Жиру французский поцелуй, Оливье его вовремя остановил».

💭 «Как называется этот фильм?»

💭 «Пацаны. давайте честно, ваша девушка хоть раз смотрела на вас так, как Мбаппе смотрит на Жиру?»

💭 «После стольких лет? Всегда!»

💭 «Мбаппе взглядом намекает Жиру, что скоро побьет его рекорд по голам за сборную».

💭 «Девушки, пожалуйста, бросьте своих парней, если они не смотрят на вас так, как Мбаппе на Жиру».

💭 «Мбаппе и Жиру буквально выглядели так».

💭 «Извините, а Мбаппе и Жиру депортируют из Катара?»

💭 «Скажу своим детям, что это Райан Рейнольдс и Рэйчел Макадамс получают премию за лучший поцелуй».

А все же здорово, что игроки сборной находятся в теплых отношениях.