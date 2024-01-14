Марафон в минус 55 в Оймяконе. Вот эмоции чемпиона, который выжил

На днях в Оймяконе провели самый холодный марафон мира – скорее всего, вы видели фото в соцетях.

Утром в день старта температура была минус 55. Но отменять забег никто и не думал. Выиграл 23-летний якутский студент Константин Драгунов с крепким результатом 3 часа 7 минут.

Мы связались с ним, чтобы убедиться:

1) такой старт действительно существует,

2) в минус 50 возможно не только не превратиться в ледышку, но и довольно быстро бежать.

Созвонились только спустя сутки после марафона. Потому что Константин все это время добирался до Якутска – от Оймякона до столицы более 15 часов безостановочной езды. Драгунов, несмотря на два дня приключений, говорил бодро, но часто прерывался на кашель – последствия победы в тяжелейшем забеге.

Драгунов никогда прежде не бегал марафоны, а с ним на старт ехала женщина, которая выиграла полумарафон в категории 80-летних!

– Количество мест на такой марафон ограничено – 100, – рассказывает Константин. – Хотя на этот раз на старт вышло только 38 спортсменов. Я никогда не бегал соревнования в холоде. Хотелось испытать себя: а смогу ли?

Купил слот. Это самый холодный марафон в мире! Если начинать, то так. Я ведь раньше никогда такие дистанции не бегал. Полумарафоны были, личный рекорд – 1.08,10.

Мы поехали компанией, на микроавтобусе. Кажется, 12 человек. Без машины в Оймякон не попасть. Там, как и все приезжие, жили в спортивной школе.

Старт утром. Бежим из точки А в точку Б – от стелы Полюсу Холода в Оймяконе до села Топтор. Между ними как раз 42 км.

Каждые 5 км – палатки с печками. Там можно попить чай, бульон и просто погреться. Я бежал на гелях. Одна девушка, она из России, вечером смешно сказала: «Обычно я пью гели, но сегодня впервые попробовала их грызть!» Там все очень быстро замерзает!

Проснулись в день старта, а там под минус 57. Но мыслей отказаться не было. Хотя смотришь на градусник – и в голове не укладывается. Я первый раз бегал в такой температуре. До этого максимум – ну, 40, может, 45. А даже 2 градуса сильно влияют.

Оказывается, бежать в такую погоду очень холодно. Очень-очень. Ощущается страшно.

Между Якутском и Оймяконом под 1000 км. И там не только морознее, там кислород другой. Вот не сухой, а как это по-русски сказать? Густой? Не помню перевода… Влажный? Вот! Дышать тяжелее. А еще там среднегорье, 800 м над уровнем моря.

У меня было четыре слоя одежды: два термобелья, плюс еще одно теплое и ветрозащита. В целом, нормально. Вот только я не был готов, что будут замерзать суставы – в локтях, в коленях. Потом узнал, что нужно и наколенники надевать. А так пришлось 20 км бежать замерзнув, терпеть.

Начали мы с другом. Первые 10 км катили по 4:20 /км. Потом он стал немного отставать. А я пошел один. Рекорд забега – 3 часа 2 минуты. Хотелось побить. Бежал без часов, по ощущениям. Добавил примерно до 4:00. 20 км – нормально. 30 – нормально. А после 33-го – все, встал. Никогда такого не испытывал. И холод, и усталость…

Оставшееся терпел. Последние 5 км постоянно спрашивал себя: зачем я вообще здесь?

Накрыло до такой степени, что был почти в отключке. Я на шаг перешел, ноги поднять не мог. У меня какие-то километры были по 7 минут. Очень-очень сложно было. Никогда в жизни такого не чувствовал. После финиша до самого вечера не мог прийти в себя. В глазах туман, все болело.

Но это того стоило. У меня сейчас только положительные эмоции.

За победу получил сертификат на 100 тысяч рублей и еще от компании BASK – на 20 тысяч. Плюс от партнеров – сумки, жилеты, маленькие сувенирчики. Хорошо!

Кстати, из 12 человек, которые ехали в нашем микроавтобусе, половина участвовала в марафоне. И каждый выиграл в своей возрастной категории! Вот ладно я, 23 года. С нами была женщина, она победила в полумарафоне в категории 80-летних. Сильно?

Люди в Оймяконе: для нас мороз, а у них жизнь кипит!

– Народ в Оймяконе очень гостеприимный. Тепло встречают, хорошо провожают. Все на высшем уровне.

Но, знаете, что удивило? Мы все были в шоке от холода. А для Оймякона это обычная температура. Приехали вечером, вышли пройтись после дороги, продышаться. Думали, вообще никого не будет, все по домам сидят. А на улице полно народу! Одни туда идут, другие сюда – жизнь кипит.

Вы, наверное, видели ролики: человек выходит с кружкой кипятка на улицу, выливает его – и жидкость замерзает на лету? В Оймяконе такое можно делать постоянно. У нас это называется якутский салют. Красивая штука.

Вернусь ли туда еще? Не знаю. Нужно очень хорошо подготовиться. А не как я сейчас – три недели… Этого очень мало. Но удивило, столько людей написали про этот марафон. В соцсетях посты мне отправляли друзья из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Sports.ru написал. Просто по всему миру разлетелось!

Хотя знаменитым себя не ощущаю. Я просто люблю бегать. И мне нравятся сложности. Вот, кажется, в Америке, в Долине смерти, есть марафон в пустыне – там бегут в + 50. Я бы и там поучаствовал.

Костя верит в силу шаманов и живет на другой стороне Лены – реки, через которую из Якутска нет ни одного моста

– Я не из самого Якутска. Из Чурапчи. Там в школу ходил, а сейчас учусь на четвертом курсе в государственном институте физкультуры и спорта.

Наш поселок от большой земли отделяет великая река Лена. До Якутска через Лену – ни одного моста. Поэтому зимой можно добраться по льду, а вот летом – только на пароме. Так что у нас есть далеко не все, что в больших городах. Но я не жалуюсь. У вас, в России, свои плюсы, у нас – свои.

Якуты гостеприимные и всегда думают о других. У нас зимой ни один не проедет на машине мимо человека на улице. И дома по всей Якутии не закрываются. Есть правило: если ушел или уехал – обязательно оставь в доме соль, крупу и спички. Вдруг кому-то понадобится. Любой путник может зайти.

Мы чтим традиции. Я верю в силу шаманов. В прошлом году с одним познакомился. Говорят, он один из сильнейших в Якутии. Еще в Москве якутку-шаманку встречал. Не хочу много об этом говорить. Для вас это может быть необычно, для нас – норма. Эти люди наделены способностями. Поэтому к ним и обращаются. Они могут видеть, в том числе, будущее.

Дома в основном говорю на якутском. Да и в Якутске он основной. Хотя русский тоже почти все понимают. Вот на марафоне собрания проводили на русском. Потому что было много гостей из России.

Сардана Трофимова – моя сестра. Не родная, а как это… Двоюродная? Если получится, весной буду помогать ей готовиться к Олимпийским играм в Париже. Буду пейсмейкером, собираюсь в феврале к ней. Ее в Якутии очень любят и поддерживают. Сейчас она выступает за Кыргызстан, но для всех она на 100% своя.

Моя главная ближайшая цель – пробежать марафон по Мастеру спорта (2:22.0 – Sports.ru). Хочу в этом году. Весной планирую выступить на чемпионате России. Не получится там, попробую 100 км. Тренеру, правда, еще не сказал, ха-ха.

У меня есть желание написать свою историю. И даже если не на Олимпиаду поехать, как Сардана, все равно оставить след.

Фото: РИА Новости/Анна Лебединская, Илья Наймушин