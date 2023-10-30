Ефимова вернулась из Америки и поплывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?

Юлия Ефимова прожила в США 12 лет. Кайфовала от солнца и океана в Лос-Анджелесе, сочно вела соцсети. Судя по фоткам, только и делала, что отдыхала. Но как только чемпионат мира – победы.

Ее жизнь была как с картинки. Красивая, яркая, успешная. Внешне ей очень легко все давалось. Юля давно стала одним из символов российского спорта.

Но все хорошее когда-то заканчивается. Вот в Токио-2020 и карьера Ефимовой близко подошла к концу: возраст, потеря статуса первого номера даже в России, проблемы с мотивацией. Все это понимали, поэтому в микст-зоне в Японии мы почти уговаривали ее остаться хотя бы до чемпионата мира – до него было всего полгода. А она жала плечами и улыбалась.

С тех пор прошло два года. Ефимова все это время не выступала. А юная Женя Чикунова сокрушила рекорд мира на ее любимой дистанции – 200-метровке брассом. Плюс перспективы Олимпийских игр – а это единственное, что цепляло 6-кратную чемпионку мира – призрачны.

Казалось бы, самое время объявить о завершении карьеры.

И что делает Ефимова? Возвращается в Россию. Пашет в Волгодонске. И едет в Астрахань – отбираться на Россию через чемпионат Северо-Кавказского федерального округа. Потому что после двух лет отсутствия сразу вписаться на большой турнир никак нельзя.

Как и почему она вообще оказалась в Штатах?

Ефимова уехала в США в 2011 году. 21-летняя на тот момент звездочка была готова завершить карьеру, лишь бы не тренироваться у Ириной Вятчаниной, под руководством которой впервые стала чемпионкой мира.

Сотрудничество зашло в тупик, Юля была задавлена психологически.

Изначально Америка казалась промежуточным вариантом – сбежать от реальности, перезагрузиться. Но Ефимова прижилась там. В 2016-м Дейв Сало – специалист, у которого она занималась 5 лет, – отказался продолжать работу с россиянкой. Это в разгар допинговой эпопеи, когда было непонятно, допустят ли Ефимову вообще до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. То ли в университете надавили, то ли сам решил. Но Юля даже после этого и не думала возвращаться в Россию.

Продолжила тренировки в США под руководством отца. Результаты шли – 7 медалей с двух чемпионатов мира.

Пандемия – тоже в Штатах. Но тот 2020-й – переломный год в эпичной карьере Ефимовой. В 2019-м она – один из героев чемпионата мира в Корее, лицо сборной. В 2021-м – уже не первая брассистка страны. Когда-то это должно было случиться...

Ефимова держала топ-уровень с 2007-го, когда оформила золотой хет-трик на Евро на короткой воде. С тех пор ушли и пришли несколько поколений принципиальных соперниц: Джессика Харди, Рута Мейлютите, Рикке Педерсен, Алия Аткинсон, Лилли Кинг. А Ефимова все плавала и плавала. Била рекорды мира. Собрала 17 медалей ЧМ, 6 из которых золотые. Столько не было ни у Александра Попова, ни у Владимира Сальникова.

Для полного набора ей не хватало только олимпийского золота.

Были надежды на чудо в Токио, хотя цифры работали не в пользу Ефимовой. Ее коронка – 200 метров брассом. На этой дистанции она выиграла 3 ЧМ. Но тенденция в результатах настораживала.

ЧМ-2013 – 2.19,41.

ЧМ-2017 – 2.19,64.

ЧМ-2019 – 2.20,17.

На ЧР-2021 Юля показала только 2.24,16 и не отобралась на Олимпиаду – квалифицируются первые двое на отборе, а у нее третье время. И даже 2.22,16 на Евро спустя 1,5 месяца ничего не изменили – тренерский штаб нарушать спортивный принцип не стал.

Ефимова выступала в Токио с одной лишь соткой, и там ничего не вышло.

Фрустрация заставила продолжить сезон: после Игр она поехала на Кубок мира, а в ноябре внезапно влетела на чемпионат России в 25-метровом бассейне, хотя короткую воду давно не жаловала. 21 ноября 2021-го выиграла 200 м брассом – и с тех пор на соревнованиях не появлялась.

Все из-за денег? Или спортивная злость на Чикунову – новую мировую рекордсменку?

Возвращение Ефимовой спустя 2 года – шок.

Главный вопрос: зачем?

Внутренние старты ее давно не цепляют. Да и чемпионаты мира – не особенно. Другое дело Олимпиада. Но она маловероятна. Да и про недостающее там золото говорить едва ли приходится. Обросла мышцами Чикунова: весной 18-летняя спортсменка сняла целых 1,5 секунды с мирового рекорда на 200 брассом. Теперь он – 2.17,55. А Ефимова не меняла знаковые 2.20 уже 6 лет.

Тем не менее, как минимум два мотива в неожиданном решении Юли найти можно.

1. Финансовый. Плавание не футбол, а жизнь в Калифорнии никогда не была дешевой. Выпала из сборной = слетела со всех ставок. Бороться с Чикуновой сейчас проблематично, но вот вернуть место в команде – вполне реально. А это зарплата на год. Да и призовые на «Дружбе» обещают щедрые.

В денежной мотивации ничего плохого нет. Юлия играет по тем правилам, которые установлены для всех. Ни у кого ничего не забирает. И если на данный момент ей комфортно зарабатывать таким образом – это ее полное право.

2. Злость. Ефимова как никто умеет собираться, когда есть раздражитель. Когда на ЧМ-2013 все только и говорили о вундеркинде из Литвы Мейлютите, Юля ее опередила. Медали Рио выстраданы – Ефимову допустили в последний момент, свистели на представлении, она была эмоционально выжата, но выдала все – и взяла 2 серебра, в очередной раз прикрыв сборную от провала.

В Будапеште-2017 обыграла-таки звездную американку Лилли Кинг. Вот и сейчас для великой спортсменки взлет Чикуновой мог стать вызовом.

В любом случае, можно только порадоваться, что она еще поплавает. Тем более, Юля не побоялась пойти с самого низа. На турнирах уровня чемпионата СКФО она не участвовала лет с 14. Статусные пловцы напрямую попадают на ЧР. Но у 6-кратной чемпионки мира за этот и прошлый год ни одного старта, и по регламенту ей нужны официальные результаты.

Большая часть спортсменов, которые выступят в Астрахани в одном бассейне с Ефимовой, – перворазрядники и ниже. В прошлом году на аналогичных соревнованиях все те же 200 м брассом выиграли с 2.38,89.

Так что с 30 октября по 2 ноября в астраханском бассейне ожидается переполох.

«Матч» сообщил, что Юля заявлена сразу на 6 дистанций: очевидные 50, 100 и 200 брассом, а также полтинники баттерфляем и на спине, сотня комплексом. Такое количество стартов нужно для возвращения соревновательных ощущений и перевода тренировочных объемов в скорость.

Ну а в конце ноября – чемпионат России в Петербурге. И вероятная дуэль с Чикуновой.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Максим Богодвид, Александр Вильф