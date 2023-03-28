Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты
Реплика Владимира Иванова.
Заседание МОК принесло России ноль позитивных новостей. Решение не пускать никого стало бы болезненным, но хотя бы понятным. В этом прослеживалась бы позиция.
Нынешние рекомендации/условия – издевательство. Спортсменов как бы и пускают, но условий столько, что, продравшись через их дебри, выясняется: почти никто на Олимпиаду не попадет.
Санкции к атлетам, активно поддерживающим СВО, нельзя назвать большим сюрпризом. Звезда плавания Евгений Рылов, сестры Аверины или гимнастка Виктория Листунова, побывавшие на знаменитом митинге в «Лужниках», в душе свои шансы выступить в Париже наверняка оценивали минимально. Решение по ним было предсказуемо.
Но вот почему МОК решил отдельно докопаться до игровиков? Почему конкретно им – нельзя?
Чем Анна Вяхирева, Арина Федоровцева и Егор Клюка отличаются от условных фехтовальщиков, гребцов и бадминтонистов? А чемпион мира по бич-волею Олег Стояновский от легкоатлета? Бессмысленная дискриминация по виду спорта.
Наконец, еще одно условие, которое на корню рубит практически всех российских спортсменов. Речь о запрете на участие тем, кто имеет контракт с военными организациями и национальными службами безопасности. Если упростить, то тех, кто состоит в ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии.
А таких у нас процентов 90. Только навскидку из летников: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков (на фото ниже), Давид Белявский, Софья Позднякова. Из 71 российских медалей в Токио-2020 армейцы выиграли 45. 29 – динамовцы (в некоторых командных видах были спортсмены и ЦСКА, и «Динамо», поэтому суммарно получается 74 награды).
Такова система российского спорта. Любой спортсмен более-менее приличного уровня попадает в поле зрения одного из этих клубов. Фактическая связь с армией – минимальная. Для атлета это просто способ дополнительного заработка. Он не держит в руках автомат, не ездит на специальные сборы и может даже не знать фамилию министра обороны. И это касается не только нашей страны.
В военнослужащих ходили топ-спортсмены Германии (Нойнер и Дальмайер), Франции (Фуркад) или Италии (Вирер), но это тоже формальность. Едва ли у кого-то возникают мысли ассоциировать их с армией этих стран.
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В результате этих кульбитов получается, что выступать в Париже от России будет некому физически. Даже если найдутся несколько спортсменов, не связанных ни с одним обществом, далеко не факт, что Минспорт и ОКР одобрят их участие в предстоящей Олимпиаде.
И вполне может быть, что во Франции мы увидим российских спортсменов лишь в одном виде – теннисе.
Даниил Медведев и другие как играли в прошлом году, так и продолжают. Насчет пар и микста не уверен – их можно отнести к командным видам, и в этом случае нужно уточнять формулировки у МОК. Но вот по четыре одиночника и одиночницы, кажется, реальный расклад.
В целом, звучит нехорошо. Но если выбирать между полным бойкотом и участием одних теннисистов, то я бы не раздумывая выбрал второе. Мы можем обидеться на весь мир, закрыться и даже объявить голодовку, но вряд ли от этого кому-то станет легче.
Если Медведев, Рублев и Касаткина выступят в Париже, я буду болеть за них. Допустят кого-то в скейтборде или брейк-дансе – и за них тоже. Лучше радоваться за отдельных спортсменов, чем тянуть за собой на дно океана грусти и запретов всех.
Есть и еще один момент.
Бойкот Игр автоматически означает пропуск двух следующих Олимпиад. Готовы ли мы пожертвовать судьбами еще одного поколения зимников и летников из-за принципа? Есть ощущение, что, пытаясь отомстить таким образом, себе мы навредим куда больше.
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков, Григорий Сысоев; REUTERS/Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports, Amr Alfiky
Ну, так вот спортсмены и променяли участие в Олимпиаде на дополнительный заработок. И хотя СВО действительно была неожиданной для большинства, все числящиеся в армии спортсмены могли бы задуматься о возможных последствиях выбора военной службы еще после Крыма... или когда США трубили на весь мир, что мы вот-вот нападем на Украину. В общем, давно можно было сделать выбор между относительно нейтральным занятием спорта и военной службой в довольно агрессивной стране.
А теперь давайте еще пожалеем тех, кто получал зарплату военного и получит военную пенсию за фактическое НЕСЛУЖЕНИЕ в армии... Ведь у нас нет сотен тысяч людей, которых оторвали от семей и мирных профессий - по той причине, что военные у нас как бы есть, а воевать некому...
Насчет 90% - это среди самых ТОПовых спортсменов. Пусть на ОИ едут менее знаменитые спортсмены (если выполнят норматив, конечно), не запятнавшие себя в сомнительных мероприятиях или сомнительной военной службе в стране-агрессоре. Наверняка, в России найдется немало спортсменов, соответствующих критериям МОК. И да, будет печально, если в стране не найдется мирных (!) спортсменов высокого уровня - это как бы характеристика всему обществу.
P.S. Что страдать по командникам? ОКР забанена, командные соревнования тоже... В свое время сделали исключение для Олимпийских атлетов из России. Нейтральная команда из страны, которую нельзя называть - само по себе это была нелепость. Сейчас никто просто не будет заморачиваться. Но вот насчет, например, парных видов я не согласен с МОК: парные виды (вроде пляжного волейбола) - это еще не команда. Почему 2 нейтральных спортсмена не могут объединиться и выступать в парном виде? Конечно, тут сразу возникнет вопрос, при каком числе участников уже команда?! Но лично я парные виды воспринимаю именно как пару спортсменов (тот же парный теннис), а не сборную, команду и т.д.
после того что произошло пятнать свое имя связью с армией за копейки это зашквар
ничуть не жалко
это и так большая работа функционеров что допустили