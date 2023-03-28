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Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты

Даниил Медведев Даниил Медведев
МОК МОК
Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
Прочие Прочие

Реплика Владимира Иванова.

Заседание МОК принесло России ноль позитивных новостей. Решение не пускать никого стало бы болезненным, но хотя бы понятным. В этом прослеживалась бы позиция.

Нынешние рекомендации/условия – издевательство. Спортсменов как бы и пускают, но условий столько, что, продравшись через их дебри, выясняется: почти никто на Олимпиаду не попадет.

Санкции к атлетам, активно поддерживающим СВО, нельзя назвать большим сюрпризом. Звезда плавания Евгений Рылов, сестры Аверины или гимнастка Виктория Листунова, побывавшие на знаменитом митинге в «Лужниках», в душе свои шансы выступить в Париже наверняка оценивали минимально. Решение по ним было предсказуемо.

Но вот почему МОК решил отдельно докопаться до игровиков? Почему конкретно им – нельзя?

Чем Анна Вяхирева, Арина Федоровцева и Егор Клюка отличаются от условных фехтовальщиков, гребцов и бадминтонистов? А чемпион мира по бич-волею Олег Стояновский от легкоатлета? Бессмысленная дискриминация по виду спорта.

Наконец, еще одно условие, которое на корню рубит практически всех российских спортсменов. Речь о запрете на участие тем, кто имеет контракт с военными организациями и национальными службами безопасности. Если упростить, то тех, кто состоит в ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии.

А таких у нас процентов 90. Только навскидку из летников: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков (на фото ниже), Давид Белявский, Софья Позднякова. Из 71 российских медалей в Токио-2020 армейцы выиграли 45. 29 – динамовцы (в некоторых командных видах были спортсмены и ЦСКА, и «Динамо», поэтому суммарно получается 74 награды).

Такова система российского спорта. Любой спортсмен более-менее приличного уровня попадает в поле зрения одного из этих клубов. Фактическая связь с армией – минимальная. Для атлета это просто способ дополнительного заработка. Он не держит в руках автомат, не ездит на специальные сборы и может даже не знать фамилию министра обороны. И это касается не только нашей страны.

В военнослужащих ходили топ-спортсмены Германии (Нойнер и Дальмайер), Франции (Фуркад) или Италии (Вирер), но это тоже формальность. Едва ли у кого-то возникают мысли ассоциировать их с армией этих стран.

Наш биатлон обвиняют в связях с армией, но вот парадокс: Фуркад, Дальмайер, Нойнер – тоже военнослужащие

В результате этих кульбитов получается, что выступать в Париже от России будет некому физически. Даже если найдутся несколько спортсменов, не связанных ни с одним обществом, далеко не факт, что Минспорт и ОКР одобрят их участие в предстоящей Олимпиаде. 

И вполне может быть, что во Франции мы увидим российских спортсменов лишь в одном виде – теннисе.

Даниил Медведев и другие как играли в прошлом году, так и продолжают. Насчет пар и микста не уверен – их можно отнести к командным видам, и в этом случае нужно уточнять формулировки у МОК. Но вот по четыре одиночника и одиночницы, кажется, реальный расклад. 

В целом, звучит нехорошо. Но если выбирать между полным бойкотом и участием одних теннисистов, то я бы не раздумывая выбрал второе. Мы можем обидеться на весь мир, закрыться и даже объявить голодовку, но вряд ли от этого кому-то станет легче.

Если Медведев, Рублев и Касаткина выступят в Париже, я буду болеть за них. Допустят кого-то в скейтборде или брейк-дансе – и за них тоже. Лучше радоваться за отдельных спортсменов, чем тянуть за собой на дно океана грусти и запретов всех. 

Есть и еще один момент.

Бойкот Игр автоматически означает пропуск двух следующих Олимпиад. Готовы ли мы пожертвовать судьбами еще одного поколения зимников и летников из-за принципа? Есть ощущение, что, пытаясь отомстить таким образом, себе мы навредим куда больше.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков, Григорий Сысоев; REUTERS/Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports, Amr Alfiky

Нейтральный статус, отсутствие командных видов и другие условия МОК. Нужно ли на них соглашаться?
23205 голосов
Да
43%
Дмитрий Губерниев
Нет, бойкотируем
57%
Роман Терюшков

92 комментария

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Лужин
Ну а кой хрен они все вступали в силовые структуры? Неужели за год войны не пришло в голову уволиться? Как они себе представляли допуск к соревнованиям находясь в рядах рос. армии? Это не МОК над ними издевается, это они идиоты.
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lepestok
Ответ колючий ёжик
Что касается возможного бойкота... Нейтральные спортсмены на ОИ - это напоминание "в прямом эфире" о тех, кто не попал на ОИ по тем или иным причинам. Бойкот - звучит, конечно, громко, но не факт, что на ОИ это вообще кто-то заметит. Ну, упомянут пару раз и всё... В общем, можно бойкотировать, и (вероятно) успешная Олимпиада лишь подтвердит, что можно проводить соревнования и без России. И зачем тогда заморачиваться с допуском российских спортсменов? Бойкот России - это вообще идеальное решение для МОК, они просто вздохнут спокойно.
какой бойкот, если никого не допускают))) просто никто не поедет и все) это не бойкот
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lepestok
для теннисистов участие в ОИ ничего не значит, многие даже и не хотят на них выступать) у них свои турниры, которые для них важнее.
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Воздушный Змей
Ответ Guti 76
А зачем мне - умному, порядочному и интеллигентному человеку смотреть эту бесноватую бездарность?! 😄😄😄
Зачем, не знаю. Но, учитывая столь высокую осведомлённость, похоже, не пропускаешь ни одного выпуска.
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Guti 76
Ответ <vella>
скажите это Лацискене, которая никогда не поддерживала СВО, но представляет ЦСКА
До сих пор представлять цска может только неадекватный, невменяемый человек с очень низкой степенью морали
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justbored
Ответ колючий ёжик
" Для атлета это просто способ дополнительного заработка. Он не держит в руках автомат, не ездит на специальные сборы и может даже не знать фамилию министра обороны. И это касается не только нашей страны." Ну, так вот спортсмены и променяли участие в Олимпиаде на дополнительный заработок. И хотя СВО действительно была неожиданной для большинства, все числящиеся в армии спортсмены могли бы задуматься о возможных последствиях выбора военной службы еще после Крыма... или когда США трубили на весь мир, что мы вот-вот нападем на Украину. В общем, давно можно было сделать выбор между относительно нейтральным занятием спорта и военной службой в довольно агрессивной стране. А теперь давайте еще пожалеем тех, кто получал зарплату военного и получит военную пенсию за фактическое НЕСЛУЖЕНИЕ в армии... Ведь у нас нет сотен тысяч людей, которых оторвали от семей и мирных профессий - по той причине, что военные у нас как бы есть, а воевать некому... Насчет 90% - это среди самых ТОПовых спортсменов. Пусть на ОИ едут менее знаменитые спортсмены (если выполнят норматив, конечно), не запятнавшие себя в сомнительных мероприятиях или сомнительной военной службе в стране-агрессоре. Наверняка, в России найдется немало спортсменов, соответствующих критериям МОК. И да, будет печально, если в стране не найдется мирных (!) спортсменов высокого уровня - это как бы характеристика всему обществу. P.S. Что страдать по командникам? ОКР забанена, командные соревнования тоже... В свое время сделали исключение для Олимпийских атлетов из России. Нейтральная команда из страны, которую нельзя называть - само по себе это была нелепость. Сейчас никто просто не будет заморачиваться. Но вот насчет, например, парных видов я не согласен с МОК: парные виды (вроде пляжного волейбола) - это еще не команда. Почему 2 нейтральных спортсмена не могут объединиться и выступать в парном виде? Конечно, тут сразу возникнет вопрос, при каком числе участников уже команда?! Но лично я парные виды воспринимаю именно как пару спортсменов (тот же парный теннис), а не сборную, команду и т.д.
Соперники уровня Олимпийских Игр в каждом дворе, а-то ж.
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Guti 76
Ответ sancho81
Теннисисты - легко. Футболисты, хоккеисты - ок. Ну в целом игровики, хорошо. А где зарабатывать остальным? Тренировки, сборы, питание, персонал...кто оплачивать-то все будет? И да. Проблема - не в армии. Проблема - в государстве.
Почитайте величайших философов и умов Человечества! Многие из них говорили, что армия это продолжение государства. Это так и есть, с этим спорить глупо
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колючий ёжик
Что касается возможного бойкота... Нейтральные спортсмены на ОИ - это напоминание "в прямом эфире" о тех, кто не попал на ОИ по тем или иным причинам. Бойкот - звучит, конечно, громко, но не факт, что на ОИ это вообще кто-то заметит. Ну, упомянут пару раз и всё... В общем, можно бойкотировать, и (вероятно) успешная Олимпиада лишь подтвердит, что можно проводить соревнования и без России. И зачем тогда заморачиваться с допуском российских спортсменов? Бойкот России - это вообще идеальное решение для МОК, они просто вздохнут спокойно.
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Guti 76
Ответ sancho81
В России? Индивидуальным спортсменам? И при этом достойно зарабатывать? К сожалению, очень затруднительно. Прискорбно, но факт.
Вот с этого и нужно начинать, а не называть МОК подонками и лицемерами. А спросить, как в такой богатой природными и не только ресурсами довели людей до такой жизни скотской! А по факту в комментариях почти одни киселевы и соловьевы
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vadned
Ответ Anna Kovaleva
"Но вот почему МОК решил отдельно докопаться до игровиков?" В каком смысле "почему"? Потому что игровики являются командой, де-факто объединенной принадлежностью к стране. Именно против этого и направлены условия МОК.
Это вообще неправильная формулировка. Теннис, настольный теннис, бадминтон - это тоже игровые виды спорта, где спортсмены могут выступать индивидуально. Автор путает "командные" и "игровые" виды.
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justbored
Вот снова, на примере тенниса, "К-к" пожаловалась, что в "С-ка"не видно эмпатии [недостаточно средств переводит]. Ры-кина, уж казалось бы, вынуждена кидать по 2,5 млн.] Интересные персонажи собрались же.
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Guti 76
Ответ gerr_max
Спорт в РФ полностью бюджетный. Спортсмены получают от государства деньги. А значит, неизбежно становятся проводниками гос.политики. Но без поддержки государства спорт у нас неизбежно загнётся и упадёт до любительского уровня. Как на Западе наши не могут жить на контрактах от различных спонсоров. Никто не будет вкладываться в абсолютно убыточную сферу. Да и откуда можно заработать денег на спорте в нищей стране?
Про нищую страну это Вы правильно сказали, спасибо
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колючий ёжик
" Для атлета это просто способ дополнительного заработка. Он не держит в руках автомат, не ездит на специальные сборы и может даже не знать фамилию министра обороны. И это касается не только нашей страны."

Ну, так вот спортсмены и променяли участие в Олимпиаде на дополнительный заработок. И хотя СВО действительно была неожиданной для большинства, все числящиеся в армии спортсмены могли бы задуматься о возможных последствиях выбора военной службы еще после Крыма... или когда США трубили на весь мир, что мы вот-вот нападем на Украину. В общем, давно можно было сделать выбор между относительно нейтральным занятием спорта и военной службой в довольно агрессивной стране.

А теперь давайте еще пожалеем тех, кто получал зарплату военного и получит военную пенсию за фактическое НЕСЛУЖЕНИЕ в армии... Ведь у нас нет сотен тысяч людей, которых оторвали от семей и мирных профессий - по той причине, что военные у нас как бы есть, а воевать некому...

Насчет 90% - это среди самых ТОПовых спортсменов. Пусть на ОИ едут менее знаменитые спортсмены (если выполнят норматив, конечно), не запятнавшие себя в сомнительных мероприятиях или сомнительной военной службе в стране-агрессоре. Наверняка, в России найдется немало спортсменов, соответствующих критериям МОК. И да, будет печально, если в стране не найдется мирных (!) спортсменов высокого уровня - это как бы характеристика всему обществу.

P.S. Что страдать по командникам? ОКР забанена, командные соревнования тоже... В свое время сделали исключение для Олимпийских атлетов из России. Нейтральная команда из страны, которую нельзя называть - само по себе это была нелепость. Сейчас никто просто не будет заморачиваться. Но вот насчет, например, парных видов я не согласен с МОК: парные виды (вроде пляжного волейбола) - это еще не команда. Почему 2 нейтральных спортсмена не могут объединиться и выступать в парном виде? Конечно, тут сразу возникнет вопрос, при каком числе участников уже команда?! Но лично я парные виды воспринимаю именно как пару спортсменов (тот же парный теннис), а не сборную, команду и т.д.
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<vella>
Ответ Guti 76
Более чем справедливо, не бесновался на митингах и соц сетях - езжай на Олимпиаду)))
скажите это Лацискене, которая никогда не поддерживала СВО, но представляет ЦСКА
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sancho81
Ответ tyuiop tyuiop
ну так выходи из ЦСКА и все после того что произошло пятнать свое имя связью с армией за копейки это зашквар ничуть не жалко
Теннисисты - легко. Футболисты, хоккеисты - ок. Ну в целом игровики, хорошо. А где зарабатывать остальным? Тренировки, сборы, питание, персонал...кто оплачивать-то все будет? И да. Проблема - не в армии. Проблема - в государстве.
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justbored
А как теннисисты-то? Там Тарпищев, который всех везде устроил и водочку с Ельциным бухал (с медвежатинкой в закуску). Условия попросту невыполнимые. Поздняк метаться.
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Guti 76
Ответ Don_Krebs
Речь о запрете на участие тем, кто имеет контракт с военными организациями и национальными службами безопасности. Если упростить, то тех, кто состоит в ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии. А таких у нас процентов 90 --------------------------------- Так это проблемы этих 90 процентов, а не МОКа. Нечего состоять в клубах, которые находятся под патронажем репрессивной машины. Понятно, что спортсмены не знали, что произойдет 24 февраля прошлого года, иначе даже самые тупые из них успели бы покинуть эти клубы, но условие МОКа исходит из фактов, а не из намерений. И не надо автору статьи лицемерить и выгораживать якобы "далеких от политики" спортсменов, которые состоят в этих клубах "чисто формально". Спорт у нас державный, а не частный, а спортсмены призваны прославлять и пропагандировать режим. Понимают они это или нет - вообще не важно (но подавляющее большинство не вчера родились и эту свою роль прекрасно осознают). И вот эту возможность - представлять идеологов и исполнителей "невойны" - МОК у них своим решением вполне логично и отнимает. Крокодиловы слезы здесь совершенно неуместны.
Полностью согласен с Вами, спасибо
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Guti 76
Ответ Andrey Andreev
Бурлением в комментариях удовлетворен)
И я😄
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tyuiop tyuiop
Ответ sancho81
Надо смотреть, что будет. Если отсекут активистов вроде Степановой - это одно. Если же рубить будут всех по принципу принадлежности к ЦСКА / Динамо - это садизм.
ну так выходи из ЦСКА и все
после того что произошло пятнать свое имя связью с армией за копейки это зашквар
ничуть не жалко
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AERN
Теннисистов давно пора признать иноагентами.
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Кирковский Александр
Ответ Фёдор Кузнецов
Би-2 выступали на Суперкубке
После чего их запретили почти везде, когда отдельные политические деятели возмутились. Ну и МОК сейчас поступил точно также.
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Alexander2022
Ответ Vladco
Успокоится.Послать всех подальше и продолжать тренироваться.Не надо цинично кого-то "жалеть". Спортсменов сотни тысяч.Еденицы(!) делают результат.Остальные меняют квалификацию и никто не умер.Но:проявив свою позицию , рано или поздно, получишь уважение.Даже у врагов! Примеров тому множество,начиная с Античных времён.Не говоря уже о личных целях:в семье,бизнесе,профессии и т.д. Несгибаемые,несломленные , в конечном итоге, добиваются результата!
Уже послали, но всего равно воют, что не пускают
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tyuiop tyuiop
Ответ Воздушный Змей
Скабееву, скорее, такие как ты, не пропускают. Потом ещё в завтрашних новостях будете её цитаты приводить :)
вы по гиркина больше?
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Кирковский Александр
Ответ Darth_Pershman
Нет, не может, ибо это непонимание нависшей над страной угрозы и явная власовщина.
Ну тогда и мнение МОК - это непонимание нависшей над миром угрозы повторение второй мировой войны (когда один деятель под предлогом защиты немцев и угрозы для Германии ходил туда сюда). В чем собственно вопрос, не поедете же вы во Францию, ведь оттуда же на страну угроза нависает. Мы же с НАТО воюем, а Франция в НАТО.
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tyuiop tyuiop
капец, нет чтобы благодарить за допуск
это и так большая работа функционеров что допустили
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