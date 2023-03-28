Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты

Реплика Владимира Иванова.

Заседание МОК принесло России ноль позитивных новостей. Решение не пускать никого стало бы болезненным, но хотя бы понятным. В этом прослеживалась бы позиция.

Нынешние рекомендации/условия – издевательство. Спортсменов как бы и пускают, но условий столько, что, продравшись через их дебри, выясняется: почти никто на Олимпиаду не попадет.

Санкции к атлетам, активно поддерживающим СВО , нельзя назвать большим сюрпризом. Звезда плавания Евгений Рылов, сестры Аверины или гимнастка Виктория Листунова, побывавшие на знаменитом митинге в «Лужниках», в душе свои шансы выступить в Париже наверняка оценивали минимально. Решение по ним было предсказуемо.

Но вот почему МОК решил отдельно докопаться до игровиков ? Почему конкретно им – нельзя?

Чем Анна Вяхирева, Арина Федоровцева и Егор Клюка отличаются от условных фехтовальщиков, гребцов и бадминтонистов? А чемпион мира по бич-волею Олег Стояновский от легкоатлета? Бессмысленная дискриминация по виду спорта.

Наконец, еще одно условие, которое на корню рубит практически всех российских спортсменов. Речь о запрете на участие тем, кто имеет контракт с военными организациями и национальными службами безопасности . Если упростить, то тех, кто состоит в ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии.

А таких у нас процентов 90. Только навскидку из летников: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков (на фото ниже), Давид Белявский, Софья Позднякова. Из 71 российских медалей в Токио-2020 армейцы выиграли 45. 29 – динамовцы (в некоторых командных видах были спортсмены и ЦСКА, и «Динамо», поэтому суммарно получается 74 награды).

Такова система российского спорта. Любой спортсмен более-менее приличного уровня попадает в поле зрения одного из этих клубов. Фактическая связь с армией – минимальная. Для атлета это просто способ дополнительного заработка. Он не держит в руках автомат, не ездит на специальные сборы и может даже не знать фамилию министра обороны. И это касается не только нашей страны.

В военнослужащих ходили топ-спортсмены Германии (Нойнер и Дальмайер), Франции (Фуркад) или Италии (Вирер), но это тоже формальность. Едва ли у кого-то возникают мысли ассоциировать их с армией этих стран.

В результате этих кульбитов получается, что выступать в Париже от России будет некому физически. Даже если найдутся несколько спортсменов, не связанных ни с одним обществом, далеко не факт, что Минспорт и ОКР одобрят их участие в предстоящей Олимпиаде.

И вполне может быть, что во Франции мы увидим российских спортсменов лишь в одном виде – теннисе.

Даниил Медведев и другие как играли в прошлом году, так и продолжают. Насчет пар и микста не уверен – их можно отнести к командным видам, и в этом случае нужно уточнять формулировки у МОК. Но вот по четыре одиночника и одиночницы, кажется, реальный расклад.

В целом, звучит нехорошо. Но если выбирать между полным бойкотом и участием одних теннисистов, то я бы не раздумывая выбрал второе. Мы можем обидеться на весь мир, закрыться и даже объявить голодовку, но вряд ли от этого кому-то станет легче.

Если Медведев, Рублев и Касаткина выступят в Париже, я буду болеть за них. Допустят кого-то в скейтборде или брейк-дансе – и за них тоже. Лучше радоваться за отдельных спортсменов, чем тянуть за собой на дно океана грусти и запретов всех.

Есть и еще один момент.

Бойкот Игр автоматически означает пропуск двух следующих Олимпиад. Готовы ли мы пожертвовать судьбами еще одного поколения зимников и летников из-за принципа? Есть ощущение, что, пытаясь отомстить таким образом, себе мы навредим куда больше.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков, Григорий Сысоев; REUTERS/Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports, Amr Alfiky