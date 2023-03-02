31 комментарий

Прошлой зимой Вероника Степанова стала самой юной в истории олимпийской чемпионкой в лыжах, красиво завершив эстафету в Пекине.

Ей восхищались как у нас в стране, так и в мире. Открытая, быстрая, острая, не боится разговаривать в микст-зоне на английском – она казалась лицом будущего российского спорта.

Мы познакомились с Вероникой за пару месяцев до Игр, на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, куда я приехал от «Спорт-Экспресса».

– Время зашторивания окон прошло, – уверяла она в интервью. – Это на Олимпиаде в Сочи Крюков с Петуховым выкидывали телевизоры из своих номеров. Сейчас нам нужно быть на одной волне с этим миром. Открываться, рассказывать о себе и не бояться иметь свое мнение.

Степанова убеждала, что всегда за контакт и готова ехать на совместные сборы с иностранками. Рассказывала, что хорошо общается с норвежкой Хеленой Марией Фоссесхольм. Слушал и мысленно аплодировал. Кто бы тогда мог подумать, что в последующий год:

• та самая Фоссесхольм перестанет общаться с Вероникой;

• сама Степанова начнет учить жизни мировую прессу, одного из боссов FIS Вегарда Ульванга и в целом Европу;

• о Веронике не захочет говорить глава федерации Елена Вяльбе;

• олимпийская чемпионка настроит против себя практически всех пишущих российских журналистов.

Что же случилось?

Я потратил вечер, чтобы пробежаться по ее постам и колонкам за последний год. Доподлинно неизвестно, она ли все их писала или, как говорит Вяльбе – помогли. Кстати, имя человека, который может помогать, в лыжном мире давно известно. И кое-что проясняет. Но Вероника публично о своем бойфренде не рассказывала, поэтому и мы не будем.

Сосредоточимся на фактах.

Уроки жизни от Вероники

Она любит поучать.

• Вегарда Ульванга, возглавлявшего комитет FIS по лыжным гонкам: «В каком мире он живет? Связь с реальностью – отсутствует (это про уравнивание дистанций для женщин и мужчин – Sports.ru).

• чемпиона мира Эмиля Иверсена (в ответ на его слова норвежским СМИ «Мы только можем надеяться, что они не так много знают о том, что реально происходит. А если бы знали, то заняли бы другую позицию»):

«Ты знаешь, в чем разница между нами, Эмиль? Я читаю новости в интерпретации обеих сторон перед тем, как составить собственное мнение – а ты просто веришь в то, что твои масс-медиа хотят, чтобы ты верил».

• Запад: «Хотите знать, что общего между российским газом и моим коньковым ходом? Ни того, ни другого Западная Европа этой зимой не увидит. Лишили себя по собственной инициативе, ничего абсолютно этим не добившись. Уверена, что без меня они переживут, не сломаются 😉😂 Без газа – не уверена, я читаю, что стройки встали по всей Германии, например.

Между тем, 97% граждан Венгрии, принявших участие в национальных консультациях, высказались против санкций Евросоюза в отношении России. 97%! Вы думаете в Германии или Италии цифры такого референдума намного отличались бы? Дали 3% радикалов собой управлять – теперь живите без газа, русских туристов и…правильного конькового хода 😛»

• Пару раз аккуратно поспорила с Дмитрием Губерниевым. Например, когда он написал в своем канале, что Россия – европейская страна, а кто не понимает очевидных вещей – балбес.

«Дима, я тот самый «балбес». В чем мы «европейская страна»? Сейчас у Европы нечему научиться и нечего взять. В моем спорте – точно. Ты сам пишешь про «сельский праздник» на «Тур де Ски». Так и есть, большинство этапов Кубка мира – это старт от сарая в прямом смысле слова. То, что вокруг этого сарая виллы и кондо миллионеров (да, да, я про Давос), меня лично никак не греет.

Со снегом на этапах Кубка мира проблемы, каждый второй этап непонятно состоится ли, отменят или перенесут. Я пообщалась с подругой в Планице – там пока все ок, но молятся, чтобы погода не испортилась через месяц, для лыжных гонок там нет запасных вариантов. Впрочем, в Словении всем пофиг – там прыжки главный лыжный спорт, они точно состоятся. Так к серьезным соревнованиям не подходят!»

• Отгородила от цитирования свои соцсети: «Я прошу и требую, чтобы каждый мой пост перепечатывался исключительно через функцию «встроить» (embed) или «поделиться» (share), в зависимости от платформы соцмедиа, как это сделано здесь».

И практически тут же восхитилась пиратским роликом на ютубе: «Настроение, когда заметила, что люди в соцсетях продолжают пересматривать нашу эстафету в Лиллехаммере и сейчас, более чем полгода спустя. Более миллиона просмотров в общей сложности 💪. Да, в соцсети «на букву Yu». И да, я против незаконного использования чужого видеоконтента – но если правообладатель не возражает 🤷‍♀️».

Интересно, что Вероника время от времени хвастается сообщениями в запрещенной соцсети – о том, что ее ждут в Европе. При этом у самой закрыты не только комменты, под культуру отмены попали даже все негативные эмодзи. Но при такой народной любви – зачем?

Чаще всего от Степановой достается журналистам

• Вот норвежец из NRK обратился за комментарием после очередного «привета» Веронике от Вяльбе:

«Последнее, что меня волнует, это какой-то норвежский репортер, желающий «дать мне шанс объясниться». Вы хотели комментарий? Пожалуйста: не лезьте не в свое дело, русские между собой отлично разберутся, спасибо большое за внимание!»

• Потом в Финляндии вышла заметка по поводу призовых на внутренних стартах: «Финские таблоиды вдруг озаботились размерами моих призовых. Слишком смешно, чтобы оставить без ответа: на фото подарочный сертификат на 163 евро. Если вы, финские ребята, больше в час зарабатываете, то мое почтение. На что я точно не жалуюсь, так это на свои призовые в этом году».

• Прилетело шведам: «Шведки могут хоть каждую гонку этого сезона Кубка мира выигрывать. Но у них в прошлом сезоне домашняя телевизионная аудитория была в среднем 137к зрителей, как по-шведски сказать «провал»?

А без соперничества с нами и того меньше будет. Пока старые контракты действуют, вы, подруги, еще побегаете. Но дальше все это предприятие будет разваливаться со скоростью спуска с самой крутой горки. Шведский информационный рынок мне малоинтересен, цифры просмотров предыдущих моих интервью меня не впечатлили – в отличие от рынка норвежского».

Тут два важных уточнения:

1) лыжный ЧМ транслируется в Швеции не на общедоступных каналах, а на кабельных. Субботний женский скиатлон занял второе место среди самых популярных программ на ТВ, а воскресный командный спринт – первое. Естественно, что спортивные сайты при таком интересе к событию тоже собирают солидный урожай;

2) Уле Кристиан Стрем, обозреватель VG – одного из ведущих изданий Норвегии – писал мне о Степановой: «Ее пропаганда не интересна скандинавским медиа. Мы не делали никаких историй о ней этой зимой. Это, к слову, не касается всех российских лыжников. Например, про Большунова мы писали».

• Наконец, прямо перед «Чемпионскими высотами» вышла колонка Степановой на «Матч ТВ», в которой она дала понять: общаться с пишущей прессой ей неинтересно. Особенно с российской: «Скучные вопросы, мало просмотров» .

А когда в Малиновке коллеги обратились к ней в миксте после победы в разделке, чемпионка лишь ухмыльнулась: «Зачем? Пришлите вопросы в директ. Возможно, на какие-то отвечу».

К слову, сама проблема форматов вполне может подниматься и обсуждаться. Может быть миллион причин, по которым не хочется общаться с журналистами. Но включать режим суперзвезды и презрения – один из худших способов сообщить об этом.

Все больше понимаю тех девчонок из сборной, которые хмурились, когда в интервью речь заходила про Степанову. Или Вяльбе, которая не хочет про нее говорить вообще. Они-то видят куда больше.

И сильно удивлюсь, если хотя бы одно издание в России начнет подстраиваться под ультиматумы суперзвезды.

• Кстати о звездах. Вот они вызывают у Степановой трепет:

«Вчера вновь пообщалась с Эрнстом Лерсвеном, самым, возможно, известным, даже легендарным «лыжным» репортером в мире. В Норвегии его знают все и среди лыжной тусовки тоже все. Мне, не скрою, лестно, что Эрнст еще на юниорском чемпионате на меня внимание обратил почти два года назад».

• Как-то Артемий Лебедев в своем выпуске новостей упомянул про лыжи в Чусовом: «Победы Большунова, доминирование Степановой и «мешочный» спор Устюгова (да, с ударением на о – Sports.ru). Я не из тех, кто интересуется Кубком России по лыжным гонкам, но не смог не заметить, что первые места во всех трех стартах заняла Вероника Степанова. Да не та (отсылка к популярному психологу Веронике Степановой – Sports.ru)».

«Стать упомянутой «тем Артемием» – вот он, успех! Год прошел не зря😂👍», – тут же отреагировала лыжница.

• А после ее демарша в Малиновке, когда пошла предсказуемая ответная реакция от пишущих, она прояснила свою позицию:

«Я понимаю, почему люди мерзнут для телевидения. Во-первых, в эфире меня увидят больше людей, чем прочитав спортивное издание. Не индивидуально, а вместе взятые. На спортивные сайты, я так понимаю, печатных изданий не осталось, да. Приходит очень скромное количество людей. Не миллионы, которые смотрят телевизор.

Во-вторых, на появление по телевизору настаивают мои спонсоры. Спонсорам абсолютно все равно, появится ли интервью со мной в какой-то газете или на сайте. Им это ничего не дает. Не дает это ничего и мне, как я убедилась. Вопросы стандартные, повторяющиеся и скучные.

Сами репортеры, задающие, скажем так, не селебрити и на них не тянут. Как я это измеряю? В наше время популярность легко измерять количество подписчиков в соцсетях. У них всех месте взятых подписчиков меньше, чем у Дмитрия Губерниева или, скажем, у Юрия Дудя* (признан иноагентом в РФ – Sports.ru). Время для интервью с которыми я всегда найду. И совершенно не обязательно разделять взгляды, когда я вижу успешного в своем деле человека».

На всякий случай, вот вопросы в телеэфире, ради которых готова мерзнуть:

– Веронику Степанову поздравляем с победой. Вы после спринта сказали, что все будет – так и получилось.

– Прибавили на втором круге. Как себя чувствовали после не самых удачных предыдущих гонок?

– Вас вели по времени. Когда начали понимать, что эту гонку вы никому не отдадите?

– Погодные условия. Что насчет снега, ветра? Насколько все это осложняло работу на дистанции?

– Поздравляем еще раз с победой. Как всегда, Вероника Степанова яркая и дерзкая была вместе с нами.

Топит за «Есть тема!» и все, что идет по телику

Безграничная вера Степановой в силу ТВ любопытна. Обычно это свойственно куда более взрослому поколению. Возможно, дело как раз во влиянии кого-то из людей постарше.

Но Вероника искренне считает, что любой телик – это априори топ-рейтинги. И особо не разделяет, например, действительно кассовый «Биатлон с Губерниевым» и «Есть тема! » с Антоном Анисимовым. Которой она многократно выражала респекты и поддержку.

«Программу «Есть тема» на «Матч ТВ» в массах обсуждают с негативной коннотацией, называют «фрик-шоу…». Это утверждение (или это все-таки вопрос?) корреспондент «Чемпионата» раза три повторяет в сегодняшнем интервью с генпродюсером «Матч ТВ». О каких «массах» речь? О комментариях под разного рода статьями на сайтах и соцсетях?

Мне давно такой фидбэк не интересен, с тех пор как стало ясно, что комментарии – это примерно 0,1% от прочитавших пост или статью. Причем дискуссию между собой ведут человек 10-15, это в лучшем случае, все время одних и тех же. Так кто здесь фрик и как это отражает «мнение масс»? А «Есть тема!» смотрят, еще как смотрят – иначе зачем бы я там появлялась? В проигрышных проектах я стараюсь не участвовать 😉»

Совсем немного погрузимся в детали.

Возможно, олимпийская чемпионка удивится, но хорошие интервью на спортивных сайтах собирают сотни тысяч просмотров. Причем даже «огромные простыни», которые она высмеивает. А, кстати, из сетки «Матча», по данным Mediascope, на прошлой неделе в числе 100 рейтинговых передач вошел только футбол – «Спартак» – «Локомотив».

Еще неделей ранее в сотню не пробилась ни одна из программ вообще. Хотя там не сплошь политика. Нашлось место не только разным шоу с ТНТ, СТС или РЕН ТВ, но, скажем, и «Дознавателю-2» на Пятом канале.

При этом «Есть тема!» не светится в топах самого «Матча». Биатлон, футбол, хоккей, бои, но не она . Лучше этой программы смотрят телеканал «Солнце», «Бесогон ТВ» на «Спасе» и, например, кабельный «Москва. Доверие». Если Степанова питает такую слабость к рейтингам, хорошо бы это знать.

***

Из открытой всему миру девушки Вероника превратилась в 22-летнего ментора, который все знает лучше всех. А кто с ней не согласен – просто не прав.

Напомню, это лыжи. Лыжи, в которых всегда домашняя атмосфера. Лыжи, в которых Устюгов в миксте за руку здоровается с каждым после гонки. А Большунов находит время на большой разговор в машине (больше негде) сразу после спринта – потому что у меня всего два дня в Малиновке. Лыжи, где та же Вяльбе выносит журналистам шапки/каши/перчатки. Даже не особо знакомым.

Это просто про уважение. Не к профессии, к человеку. Нормальные люди всегда стараются идти навстречу друг другу. А не пытаются угодить лишь тем, от кого можно получить личную выгоду.

Степанова, видимо, считает себя уникальнее всех вышеперечисленных. Опять-таки – дело ее.

Год назад Вероника казалась одной из тех, за кем будущее страны. Возможно, это и сейчас не так уж далеко от правды. Разница в том, что тогда это виделось хорошим знаком, а теперь вызывает только грусть.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; Instagram/stepanova_nika01, guberniev_dmitry; Матч-ТВ